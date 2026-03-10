Javier Milei volvió a cargar contra Rocca/Madanes: "Atacaron a los argentinos junto con políticos ladrones"

Decisiones "justas"

En relación a la política aperturista de la economía, Milei afirmó que ahora los argentinos "gastarán el dinero en otros productos más baratos".

2026_03_260309533 El presidente Javier Milei al disertar en la Universidad judía de Yeshiva de Nueva York, antes de la inauguración del Argentina Week. (FOTO NA)

"Nuestras decisiones están sostenidas sobre lo que es justo y si alguna política justa tuviera una contrataca negativa en lo electoral ahí soy un estoico para bancarme lo que me tenga que bancar", agregó al argumentar su "criterio" de gestión.

Tras eso, hizo un repaso por los logros de su gestión y ahbló de los comicios de 2027: "el riesgo kuka, ese cisne negro, sigue causando daño para las colocaciones (de deuda) más allá de 2027, pero estamos haciendo todo para terminar con el kircherismo, nos fue bien en las (elecciones) de medio término y esperemos que nos vaya bien en la general (de 2027)".

En cuanto a las próximas medidas, adelantó que "hay reformas 10 por ministerio, o sea 90 reformas, para seguir haciendo más libre a la Argentina" y que serán enviadas al Congreso.

Durante su alocución, Milei agradeció a casi todos sus ministros y a su hermana Karina Milei por su estrategia electoral de octubre de 2025.

Y finalizó con su acostumbrado slogan: "No voy a ceder en hacer grande a la Argentina nuevamente, que Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y ¡Viva la Libertad, carajo!"

Después del acto en el Argentina Week, al mediodía de Estados Unidos, el presidente partirá rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

10-3-2026 PALB PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI APERTURA DE ARGENTINA WEEK, DESDE NUEVA YORK

