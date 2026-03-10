Donald Trump presionó públicamente para que recibieran asilo y Australia terminó garantizando su seguridad. Cinco jugadoras de la selección femenina de Irán permanecen refugiadas en territorio australiano tras denunciar amenazas por haberse negado a cantar el himno de su país antes de un partido internacional.
"TRAIDORAS DE GUERRA"
Donald Trump pide asilo para la selección de Irán y Australia refugia a cinco jugadoras
Tras negarse a cantar el himno ante Corea del Sur en la Copa Asiática, varias jugadoras de Irán recibieron amenazas. Australia ya dio refugio a cinco de ellas.
El episodio se produce en medio de la escalada militar en Oriente Próximo tras el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, un conflicto que ya dejó casi 2.500 muertos, según balances oficiales difundidos por organismos de los países implicados. Las víctimas se reparten entre Irán, Israel, Líbano, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán y otros puntos del Golfo, en una crisis que elevó al máximo la tensión política y militar en la región. En ese clima, dentro de la República Islámica de Irán, cualquier gesto considerado antipatriótico puede derivar en represalias.
La polémica se originó durante la Copa Asiática femenina, donde el seleccionado iraní perdió sus tres partidos: 3-0 ante Corea del Sur, 4-0 frente a Australia y 6-0 contra Filipinas. Fue en el primer encuentro, previo al duelo contra Corea del Sur, cuando varias jugadoras decidieron no cantar el himno nacional, un gesto que generó críticas y amenazas desde sectores conservadores de su país.
Amenazas, tensión en el hotel y el miedo a volver a Irán
Tras el partido contra Corea del Sur, donde varias jugadoras decidieron no cantar el himno nacional, comenzaron a multiplicarse las críticas y amenazas contra las futbolistas dentro de Irán. Algunos comentaristas conservadores llegaron incluso a calificarlas como “traidoras en tiempos de guerra”, en un clima de creciente presión política.
Según relató BBC, la situación escaló dentro del propio hotel donde se alojaba la delegación iraní en Australia. Periodistas del medio británico describieron escenas de gran tensión cuando varias jugadoras abandonaron el vestíbulo después de mantener conversaciones con activistas, mientras otros miembros del equipo (incluidos traductores y parte del cuerpo técnico) recorrían el hotel con evidente preocupación.
El episodio encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y activistas, que comenzaron a advertir sobre los riesgos que podrían enfrentar las futbolistas si regresaban a la República Islámica de Irán, donde los gestos considerados antipatrióticos pueden derivar en represalias o castigos públicos.
Trump presiona por el asilo y Australia refugia a cinco jugadoras
La presión internacional comenzó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente que las futbolistas iraníes recibieran asilo tras las amenazas recibidas por no cantar el himno nacional. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que Australia debía ofrecerles protección y añadió que Estados Unidos también estaba dispuesto a recibirlas si Canberra no tomaba esa decisión.
Horas después, el Gobierno australiano confirmó que cinco futbolistas de la selección femenina de Irán solicitaron permanecer en el país y recibieron visados humanitarios para garantizar su seguridad tras la Copa Asiática.
El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron durante la madrugada y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de quedarse. Tras esa decisión, las autoridades organizaron su traslado a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal australiana.
Las futbolistas que solicitaron protección fueron identificadas como Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi. Según explicó Burke, las propias jugadoras insistieron en que no buscan protagonizar un gesto político, sino simplemente garantizar su seguridad personal.
Por ahora, el futuro del resto de la delegación permanece incierto. Las autoridades australianas confirmaron que el programa de protección sigue abierto para todas las integrantes de la selección, aunque todavía no está claro si más futbolistas se sumarán a la solicitud de asilo o si optarán por regresar a la República Islámica de Irán. La situación podría definirse en las próximas horas, especialmente después de que se confirmara que las cinco jugadoras refugiadas ya se encuentran en una zona segura y sin portar el burka, una imagen que refleja el nuevo escenario que enfrentan lejos de su país.
