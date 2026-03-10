Donald Trump pide asilo para la selección de Irán y Australia refugia a cinco jugadoras

El episodio encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y activistas, que comenzaron a advertir sobre los riesgos que podrían enfrentar las futbolistas si regresaban a la República Islámica de Irán, donde los gestos considerados antipatrióticos pueden derivar en represalias o castigos públicos.

Trump presiona por el asilo y Australia refugia a cinco jugadoras

La presión internacional comenzó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente que las futbolistas iraníes recibieran asilo tras las amenazas recibidas por no cantar el himno nacional. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que Australia debía ofrecerles protección y añadió que Estados Unidos también estaba dispuesto a recibirlas si Canberra no tomaba esa decisión.

selección femenina de fútbol de Irán El silencio durante el himno nacional desató una polémica internacional y llevó a Donald Trump a intervenir públicamente en el caso. AMIR POORMAND / ISNA / AFP

Horas después, el Gobierno australiano confirmó que cinco futbolistas de la selección femenina de Irán solicitaron permanecer en el país y recibieron visados humanitarios para garantizar su seguridad tras la Copa Asiática.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron durante la madrugada y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de quedarse. Tras esa decisión, las autoridades organizaron su traslado a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal australiana.

Las futbolistas que solicitaron protección fueron identificadas como Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi. Según explicó Burke, las propias jugadoras insistieron en que no buscan protagonizar un gesto político, sino simplemente garantizar su seguridad personal.

Por ahora, el futuro del resto de la delegación permanece incierto. Las autoridades australianas confirmaron que el programa de protección sigue abierto para todas las integrantes de la selección, aunque todavía no está claro si más futbolistas se sumarán a la solicitud de asilo o si optarán por regresar a la República Islámica de Irán. La situación podría definirse en las próximas horas, especialmente después de que se confirmara que las cinco jugadoras refugiadas ya se encuentran en una zona segura y sin portar el burka, una imagen que refleja el nuevo escenario que enfrentan lejos de su país.

