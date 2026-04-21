Caputo tiene hasta el 10/06 para decirle a Kicillof cómo le va pagar una deuda

Axel Kicillof integró la comitiva que asistió a tribunales y confirmó el deadline que la Corte le puso a la Casa Rosada.

“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10/06 una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, dijo.

El gobernador concurrió junto al ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Estuvieron presentes también el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del IPS, Marina Moretti.

“La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, sostuvo Kicillof.

Y agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Por el Gobierno Nacional asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de ANSES.

¿Cómo se generó la deuda previsional?

El origen data de marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional.

Desde entonces, el gobierno con sede en La Plata ya no recibió un peso por ese concepto.

En abril de ese mismo año, Kicillof formalizó la primera demanda ante el máximo tribunal exigiendo la restitución de esos fondos, que la Provincia considera reconocidos por ley.

El calibre es gigantesco: representa casi el 50% del déficit previsional total de las provincias no transferidas.

Además de la deuda previsional de ANSES, la Provincia reclama:

-el Fondo de Seguridad,

-el Fondo Compensador al Transporte y del boleto integrado,

-el Fondo Nacional de Incentivo Docente,

-el financiamiento para bosques nativos,

-el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.

Según estimaciones del gobierno bonaerense, las deudas totales ascienden a $15,6 billones (más de US$ 10.000 millones).

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