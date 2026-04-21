¿De quién es Appterix? Esteban Glavinich sobre Mario Pergolini con dardo envenenado

Son de Zona Mixta SRL: Republicar.com.ar Noticias Tempranas Estoy al Tanto.

Son de Appterix SA:

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Zona Mixta S.R.L. es una persona jurídica registrada en 2010 con domicilio en Ranelagh, PBA.

En su página web se identifica como sus referentes a Walter Di Nardo y Federico del Río.

En cuanto a Appterix, existe el siguiente antecedente, en la web BigBang News, contenido del 29/01/2016:

"La contratación de Appterix, la empresa de servicios digitales de Mario Pergolini, por parte del Grupo Indalo, de Cristobal López, no hace más que alentar la versión de los posible vínculos que el conductor tendría con parte del kichnerismo, al menos los empresarios cercanos al proceso político que finalizó el 10 de diciembre pasado."

Sin embargo, en el Boletín Oficial con fecha 21/09/2016 se publicó aquel año la renuncia de Mario Daniel Pergolini al directorio de Appterix, que quedó conducida por Ignacio Pauls y por Martín Morales Groschopp , casado con Sandra Inés Pergolini.

se publicó aquel año la renuncia de al directorio de Appterix, que quedó conducida por y por , casado con Sandra Inés Pergolini. boletin oficial2

¿Es antigua o actualizada la info de Glavinich?

¿Está Pergolini o no detrás de esas webs?

Por ahora no hay pruebas de que él siga en Appterix, salvo que Glavinich suba la apuesta.

Tampoco es cierto que sólo haya banners de la Provincia de Buenos Aires en esas páginas fantasmas.

También hay del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de San Juan y de otras cuentas estatales.

Evidentemente alguien está haciendo un buen negocio con tanto banner.

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