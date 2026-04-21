Entre elogio y polémica: Tomás Rebord imitó a Jorge Lanata y agitó el debate mediático

Tomás Rebord fue atacado por el oficialismo tras un comentario irónico

Es preciso recordar que a principios de marzo Tomás Rebord fue víctima de un ataque oficialista luego de que circulara en redes sociales un recorte de su programa por el canal de streaming Blender donde hacía una referencia irónica al debate público sobre el nazismo y provocó una rápida reacción del Gobierno.

En uno de sus programas, el periodista comentó: “Durante un momento del año se prendió fuego toda la Patagonia, y me llama la atención que la principal preocupación de nuestro Gobierno es aclarar que 'los argentinos no somos nazis'". La frase comenzó a circular de manera aislada y fue interpretada por algunos usuarios como ofensiva. En ese contexto, manifestó con tono irónico: “¿Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos? ¿Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra?”.

El recorte se difundió ampliamente en las plataformas digitales y escaló tanto que desde la DAIA decidieron realizar una denuncia penal por medio del abogado Jorge Monastersky. Luego de que el letrado difundiera los detalles las acciones legales en su contra, el presidente Javier Milei compartió la publicación y acompañó el reposteo con la palabra: “MASTERCLASS”.

El episodio abrió un fuerte debate público. Mientras algunos cuestionaron el comentario, otros señalaron que se trataba de un fragmento sacado de contexto de un programa cuyo formato combina análisis político con humor. La discusión escaló rápidamente al plano político y mediático, en un clima de fuerte polarización donde los recortes virales suelen amplificar controversias y generar interpretaciones alejadas del sentido original de las conversaciones.

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