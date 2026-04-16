La periodista Evelyn Von Brocke protagonizó un tenso momento en vivo en Bendita al lanzar un duro descargo contra su colega Eduardo Feinmann, a quien calificó de “racista”. Visiblemente molesta, cuestionó la autoridad del conductor para opinar sobre discriminación y recordó actitudes pasadas que evidencian una doble vara.
POLÉMICA POR RACISMO
Evelyn Von Brocke cruzó a Eduardo Feinmann tras sus críticas a Agostina Páez
La panelista de Bendita salió en defensa de la conductora Edith Hermida quien en reiteradas ocasiones fue ninguneada por Eduardo Feinmann.
Durante el ciclo televisivo que se emite por El Nueve pasaron un informe al respecto y la panelista trajo a colación un episodio reiterado en el que conductor se refería a Edith Hermida como “Edith hormiga”. “¿Eso qué significa?”, preguntó con énfasis, señalando que el apodo resultaba inapropiado y ofensivo.
También se refirió al caso de la abogada Agostina Páez, detenida en Brasil por gestos considerados discriminatorios. Comunicadora criticó el tratamiento mediático del hecho y denunció que no se mostró el contexto completo, incluyendo situaciones que, según afirmó, fueron humillantes hacia la mujer. “Eso no se le hace a ninguna mujer”, expresó con firmeza.
El conflicto se enmarca en las reiteradas críticas del destacado comunicador hacia la joven santiagueña tras su regreso al país, luego de ser habilitada por la Justicia brasileña y pagar una fianza.
Agostina Páez apuntó contra Eduardo Feinmann: "Está obsesionado conmigo"
Después de regresar a la Argentina luego de pasar casi tres meses en Brasil, donde fue acusada de injurias racistas, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la polémica. Su regreso a Santiago del Estero reactivó el conflicto con Eduardo Feinmann, que la había cuestionado desde el inicio del caso durante el verano.
A pesar del tiempo transcurrido, el periodista continuó con sus críticas públicas. En los últimos días, tras la participación de la abogada santiagueña en un programa por el canal streaming OLGA, el conductor volvió a referirse a su persona en duros términos, calificándola de “racista" y "discriminadora” y asegurando que se trataba de un hecho grave.
Las críticas también se trasladaron a redes sociales, donde el conductor reaccionó a nuevas publicaciones de la joven.
En distintas publicaciones, insistió con sus cuestionamientos y volvió a vincularla con el episodio ocurrido en Brasil, generando una escalada de comentarios que no pasaron desapercibidos.
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