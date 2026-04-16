Evelyn Von Brocke cruzó a Eduardo Feinmann tras sus críticas a Agostina Páez

Agostina Páez apuntó contra Eduardo Feinmann: "Está obsesionado conmigo"

Después de regresar a la Argentina luego de pasar casi tres meses en Brasil, donde fue acusada de injurias racistas, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la polémica. Su regreso a Santiago del Estero reactivó el conflicto con Eduardo Feinmann, que la había cuestionado desde el inicio del caso durante el verano.

A pesar del tiempo transcurrido, el periodista continuó con sus críticas públicas. En los últimos días, tras la participación de la abogada santiagueña en un programa por el canal streaming OLGA, el conductor volvió a referirse a su persona en duros términos, calificándola de “racista" y "discriminadora” y asegurando que se trataba de un hecho grave.

Las críticas también se trasladaron a redes sociales, donde el conductor reaccionó a nuevas publicaciones de la joven.

En distintas publicaciones, insistió con sus cuestionamientos y volvió a vincularla con el episodio ocurrido en Brasil, generando una escalada de comentarios que no pasaron desapercibidos.

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