Jonatan Viale fulminó a Adorni al recordar que le ofrecieron ser político

Jonatan Viale contó un detalle desconocido sobre la muerte de su padre

En otro tramo de la entrevista, el periodista recordó la muerte de su padre Mauro Viale quien falleció en 2021 luego de contraer coronavirus.

"Creo que nunca lo conté. A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades", reveló.

Y siguió: "Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN". Y aprovechó para dejar en claro que el destacado conductor había hecho lo mismo: "Mi viejo también".

"Gran doble mensaje de tu padre, aun con lo que sucedió, porque tomó una actitud decente ante lo que había que hacer y lo pagó caro", concluyó Mario Pergolini.

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