En la noche del martes (14/04) Jonatan Viale estuvo como invitado en el programa Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini recordó cuando le ofrecieron ingresar a la política mediante un cargo público. Si bien hizo público que no aceptó la oferta, a su vez, aprovechó para cargar contra Manuel Adorni.
LEJOS DEL OFICIALISMO
Jonatan Viale fulminó a Adorni al recordar que le ofrecieron ser político
El periodista Jonatan Viale estuvo como invitado en el programa Otro día perdido, negó querer entrar en política y apuntó contra el jefe de Gabinete.
El conductor quiso saber si en algún momento había pensado convertirse en funcionario público y fue en ese entonces que el periodista le contestó: "Político nunca. De hecho alguna vez me han ofrecido ser político y dije que 'ni a palos'".
Ante la sorpresa del entrevistador quien arrojó entre risas "ya va a pasar" haciendo referencia que puede llegar a darse, aunque fue interrumpido rápidamente y tras negarlo rotundamente, disparó: "Mirá a Adorni. ¿No?". "No hay que hacer política", completó.
De esa forma, el reconocido comunicador dejó entrever cierta crítica hacia quienes deciden dar el salto hacia funciones estatales, sugiriendo que ese cambio implica resignar libertad de expresión y condiciona la mirada profesional.
Jonatan Viale contó un detalle desconocido sobre la muerte de su padre
En otro tramo de la entrevista, el periodista recordó la muerte de su padre Mauro Viale quien falleció en 2021 luego de contraer coronavirus.
"Creo que nunca lo conté. A mi viejo le ofrecieron que se ponga una vacuna de manera demostrativa para sacarle el miedo a la gente y mi viejo dijo que no porque tenía que ser por orden de edades", reveló.
Y siguió: "Beatriz Sarlo hizo lo mismo y lo contó al aire en un programa de TN". Y aprovechó para dejar en claro que el destacado conductor había hecho lo mismo: "Mi viejo también".
"Gran doble mensaje de tu padre, aun con lo que sucedió, porque tomó una actitud decente ante lo que había que hacer y lo pagó caro", concluyó Mario Pergolini.
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