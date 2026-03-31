Respaldo oficialista: Tomás Dente cruzó a su producción por los zócalos críticos al Gobierno

La denfesa de Tomás Dente a los ataques de Javier Milei a Lali Espósito

Es preciso destacar que no es la primera vez que Tomás Dente se muestra afín al gobierno de Javier Milei. Incluso en 2025, optó por defender al Presidente tras los ataques reiterados a Lali Espósito a quien tildó como "Ladri Depósito".

"Me da la sensación que quieren mear más alto de lo que les da el pinet", había dicho el periodista en el canal de streaming Laca Stream.

Y argumentó: "A ver Lali, si vos te ponés a buscar roña o a torear o a chicanear a un presidente con 40.000 tipos arriba de un escenario en Vélez que sabés que está mirando todo el mundo y cuando llegue la respuesta te la tenés que bancar hermana. Bancatela. Digo, entraste en el juego, y juguemos. Tenes un presidente que le gusta jugar ".

El conductor reflotó la polémica que se generó luego de que la cantante a principios de 2022 diera un concierto en La Rioja: "Bancada por el Gobierno de ese entonces ganó millones y millones y millones por ir a tocar cuatro temas pedorros. Provincia en la cual vos vas a muchos distritos de La Rioja y todavía hay nenes que caminan descalzos sobre un piso mejorado porque ni siquiera tienen asfalto".

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