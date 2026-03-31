El periodista Tomás Dente protagonizó un tenso episodio durante su ciclo en Crónica TV, al cuestionar en vivo los zócalos con críticas hacia la gestión nacional. El conductor interrumpió el desarrollo habitual para expresar incomodidad frente a frases que consideró exageradas. La situación generó sorpresa en el estudio y dejó expuesta una diferencia editorial con su equipo de producción.
DESCONECTADO DE LA REALIDAD
Respaldo oficialista: Tomás Dente cruzó a su producción por los zócalos críticos al Gobierno
Tomás Dente sacó chapa de conductor en la pantalla de Crónica TV y al aire desautorizó a sus compañeros por hacer énfasis en la crisis laboral.
El conflicto surgió cuando aparecieron mensajes como “nadie llega a fin de mes” y “los transportes están más caros”. El comunicador sostuvo que ese tipo de afirmaciones contribuyen a una visión negativa de la realidad. Con tono firme, pidió cautela al momento de redactar títulos, destacando la responsabilidad informativa del medio.
Durante su descargo, remarcó que existe una problemática social profunda, aunque consideró inapropiado generalizar. Señaló que ese enfoque puede resultar injusto y poco equilibrado. Además, solicitó mayor mesura para evitar caer en posturas extremas que, según su visión, distorsionan el análisis.
Finalmente, tomó distancia de algunos colegas a quienes tildó de "pauteros" aunque optó por no dar nombres, y aseguró que no desea fomentar divisiones. Mientras en pantalla continuaban apareciendo titulares económicos críticos, reafirmó su intención de ofrecer una mirada más optimista.
La denfesa de Tomás Dente a los ataques de Javier Milei a Lali Espósito
Es preciso destacar que no es la primera vez que Tomás Dente se muestra afín al gobierno de Javier Milei. Incluso en 2025, optó por defender al Presidente tras los ataques reiterados a Lali Espósito a quien tildó como "Ladri Depósito".
"Me da la sensación que quieren mear más alto de lo que les da el pinet", había dicho el periodista en el canal de streaming Laca Stream.
Y argumentó: "A ver Lali, si vos te ponés a buscar roña o a torear o a chicanear a un presidente con 40.000 tipos arriba de un escenario en Vélez que sabés que está mirando todo el mundo y cuando llegue la respuesta te la tenés que bancar hermana. Bancatela. Digo, entraste en el juego, y juguemos. Tenes un presidente que le gusta jugar ".
El conductor reflotó la polémica que se generó luego de que la cantante a principios de 2022 diera un concierto en La Rioja: "Bancada por el Gobierno de ese entonces ganó millones y millones y millones por ir a tocar cuatro temas pedorros. Provincia en la cual vos vas a muchos distritos de La Rioja y todavía hay nenes que caminan descalzos sobre un piso mejorado porque ni siquiera tienen asfalto".
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