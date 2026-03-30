De cara a su regreso con el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece, Mario Pergolini dio una entrevista para Forbes Argentina y, en modo empresario, aprovechó para opinar al respecto del presidente Javier Milei. "Todos los presidentes me provocan algo, porque tarde o temprano son los que establecen el juego", aclaró.
CRÍTICAS Y EXPECTATIVAS
Mario Pergolini calificó al gobierno de Milei como "de transición" y reclamó "calma"
Durante una entrevista para Forbes Argentina, Mario Pergolini señaló qué le molesta del líder libertario y destacó debilidades en la construcción de consensos.
"Yo sigo viviendo en este país. Yo nunca me fui de este país a pesar de tener compañías en otro lado. No lo he hecho. Me interesa que sea acá y me gusta", sumó posteriormente y sobre el actual mandatario nacional señaló: "Me gustaría que pueda encontrar una calma para llevar esto a donde quiera. Creo que es un Gobierno de transición, realmente".
Asimismo, durante su respuesta optó por mencionar que le molesta del líder libertario: "Me molesta un poco que no está realizando buenas alianzas internar como para que esto sea un cambio y a lo mejor el próximo que venga pueda mantener ciertas cosas que ya se cambiaron ahora".
En ese marco, dejó en claro que, más allá de las diferencias o matices, su mirada está puesta en la estabilidad a largo plazo y en la posibilidad de construir políticas que sobrepasen a una sola gestión. Con un tono crítico pero a la vez expectante, el conductor remarcó la importancia de generar consensos duraderos que permitan sostener los cambios en el tiempo, en un contexto político y económico que, según su visión, aún atraviesa una etapa de incertidumbre.
Quiénes acompañarán a Mario Pergolini en sus primeros programas
Finalmente, Mario Pergolini volverá a la pantalla de El Trece y tiene a sus primeros invitados confirmados. El conductor apostará a una propuesta similar a la del ciclo anterior aunque sin Laila Roth que será reemplazada por Evelyn Botto.
La actriz Luisana Lopilato será la encargada de inaugurar la lista de entrevistas en la nueva temporada, quien está en el país en medio de una agenda cargada de compromisos laborales, entre promociones y una campaña vinculada a una línea de cosmética capilar de la que es imagen.
Asimismo, comenzó a cicular la lista de figuras que pronto pasaran por el esutdio. Entre ellos se destacan Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano.
De esta manera, las autoridades del canal apuestan a consolidarse como una de las propuestas más atractivas de la pantalla nocturna y busacara acercarse un poco a su principal competidor: Telefe.
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