Mario Pergolini calificó al gobierno de Milei como "de transición" y reclamó "calma"

Quiénes acompañarán a Mario Pergolini en sus primeros programas

Finalmente, Mario Pergolini volverá a la pantalla de El Trece y tiene a sus primeros invitados confirmados. El conductor apostará a una propuesta similar a la del ciclo anterior aunque sin Laila Roth que será reemplazada por Evelyn Botto.

La actriz Luisana Lopilato será la encargada de inaugurar la lista de entrevistas en la nueva temporada, quien está en el país en medio de una agenda cargada de compromisos laborales, entre promociones y una campaña vinculada a una línea de cosmética capilar de la que es imagen.

Asimismo, comenzó a cicular la lista de figuras que pronto pasaran por el esutdio. Entre ellos se destacan Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano.

De esta manera, las autoridades del canal apuestan a consolidarse como una de las propuestas más atractivas de la pantalla nocturna y busacara acercarse un poco a su principal competidor: Telefe.

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