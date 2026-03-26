La conferencia que dio Manuel Adorni en la mañana de miércoles (25/03) no convenció a propios ni ajenos y el periodista Baby Etchecopar no se privó de opinar al respecto. Carente de respuestas ante las preguntas de la prensa, el conductor se mostró molesto con su actitud y afirmó que "tiene la soberbia del tonto".
NO LE TUVO COMPASIÓN
Baby Etchecopar cruzó a Manuel Adorni y explicó: "Tiene la soberbia del tonto"
El periodista Baby Etchecopar se mostró furioso luego de la conferencia de prensa que dio el funcionario y le pidió que dé un paso al costado.
"No tiene picardía para gobernar. Esto lo hubiera agarrado un kirchnerista, se hace ua fiesta", comenzó diciendo con picardía y si bien confesó que no lo vio en vivo posteriormente se enteró cómo había reaccionado ante las consultas que le hicieron sobre su viaje a Punta del Este en avión privado.
Asimismo, recordó cuando trabajaron juntos en televisión y se animó a compararlo con el sindicalista Roberto Baradel quien según detallo no fue maestro si no que celador: "Tiene la frustración del celador".
Y continuó con otro ejemplo: "Tiene la frustación del médico que revista los dedos de los pies en la pileta porque es un fracasado. Nunca triunfó como médico". "Vos Adorni tenés la frustación del periodista", agregó picante y le sugirió: "Andate, porque se te va a hacer terrible la vida a partir de ahora".
Baby Etchecopar auguró el final de Manuel Adorni y puso en duda la continuidad del Gobierno
Como si no fuera poco, Baby Etchecopar aseguró que a Manuel Adorni no le queda mucho tiempo como jefe de Gabinete y alertó sobre la continuidad del Gobierno hasta diciembre del 2027.
"Creo que vos sabes que se te acerca el final. Porque si vos no te vas se les va a hacer muy difícil a los que vos no querés, a los simples periodistas, sostener el Gobierno los dos años que faltan", expresó.
Y posteriormente para dejar en clara su posición opuesta al funcionario, sumó: "Que triste que es la soberbia. No hay nada peor pena que la soberbia". Asimismo, aprovechó para reclamarle que pida perdón por su reacción ante los periodistas en la polémica conferencia de prensa.
"Pedile disculpas al que le pediste que te pida disculpas. Pedile disculpas a los argentinos. Pedile disculpas a Milei. Pedile disculpas a tus hijos. Sin vergüenza", exclamó. "Te estamos teniendo bajo la lupa por las cagadas que te mandaste, supuestamente", explicó.
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