Baby Etchecopar cruzó a Manuel Adorni y explicó: "Tiene la soberbia del tonto"

"Creo que vos sabes que se te acerca el final. Porque si vos no te vas se les va a hacer muy difícil a los que vos no querés, a los simples periodistas, sostener el Gobierno los dos años que faltan", expresó.

Y posteriormente para dejar en clara su posición opuesta al funcionario, sumó: "Que triste que es la soberbia. No hay nada peor pena que la soberbia". Asimismo, aprovechó para reclamarle que pida perdón por su reacción ante los periodistas en la polémica conferencia de prensa.

"Pedile disculpas al que le pediste que te pida disculpas. Pedile disculpas a los argentinos. Pedile disculpas a Milei. Pedile disculpas a tus hijos. Sin vergüenza", exclamó. "Te estamos teniendo bajo la lupa por las cagadas que te mandaste, supuestamente", explicó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica

Explosivo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez: "No soy racista"