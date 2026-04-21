Hallazgo respalda lo que se creía de Marte y hay revuelo

marte ciencia ¿Qué oculta el planeta Marte?

Experimento inédito en Marte

En el nuevo estudio, los científicos hicieron un experimento químico inédito en Marte con el rover Curiosity que ha estado explorando el cráter Gale y el monte Sharp de Marte.

Para el experimento se utilizó el instrumento SAM (Análisis de Muestras en Marte) del rover, lanzado en 2011 con el objetivo de responder a la pregunta ¿Tuvo Marte alguna vez las condiciones ambientales adecuadas para albergar pequeñas formas de vida llamadas microbios?

El robot explorador perforó la roca madre en un lugar llamado "Mary Anning", se obtuvo una muestra de roca pulverizada, y fue depositada en un recipiente que contenía un compuesto químico conocido como hidróxido de tetrametilamonio (TMAH) para detectar moléculas orgánicas en la arenisca rica en arcilla de la región, detalla el sitio especializado Space.

De acuerdo con Reuters, la sustancia química usada descompone la materia orgánica compleja en fragmentos más pequeños, detectables por el instrumento SAM.

De esta forma, los investigadores detectaron más de 20 moléculas orgánicas, detalla Space, incluidas algunas que contienen nitrógeno y azufre, similares a la materia prima que contribuyó al origen de la vida en la Tierra.

"Este estudio confirma que la materia orgánica más grande y compleja, denominada carbono macromolecular, está presente y se conserva en la superficie cercana al lecho rocoso de Marte a pesar de las duras condiciones de radiación del planeta", dijo Williams.

"El experimento también arrojó moléculas orgánicas más pequeñas, producto de ese proceso de descomposición, que no se habían observado antes en Marte", agregó.

Los científicos no saben cómo llegaron ahí

Si bien, el rover Curiosity de la NASA encontró componentes esenciales de la vida en Marte, los científicos no saben cómo llegaron allí.

"Aunque no podemos determinar si esta materia orgánica proviene de procesos geológicos, de la caída de meteoritos o de la vida, nuestro trabajo sugiere que si se conservó materia orgánica compleja procedente de la vida en Marte, deberíamos poder detectarla con los instrumentos actuales y futuros de los vehículos exploradores", dijo Williams.

Curiosity Así es el poderoso rover Curiosity de la NASA.

¿Encontraron vida en Marte?

Ahora bien, los investigadores insistieron que no encontraron vida en Marte. Y es importante reiterarlo.

"Para que quede claro, con este estudio no hemos encontrado pruebas de vida, pero estamos perfeccionando las moléculas básicas que estaban presentes en Marte", destacó Williams.

"El rover Curiosity fue construido para buscar entornos habitables, lugares donde la vida querría vivir si alguna vez surgiera en Marte. Este estudio contribuye a esa historia, demostrando que los entornos marcianos fueron habitables en el pasado remoto y tenían los ingredientes para la vida tal como la conocemos", explicó la investigadora.

Los resultados fueron publicados en Nature Communicatios.

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