Por qué Mythos de Anthropic es el modelo más peligroso de la historia y no te van a dejar usarlo

Jared Kaplan, cofundador y director científico, y Sam McCandlish evaluaron durante semanas si podían lanzarlo. La respuesta fue clara: no.

Era demasiado riesgoso para un lanzamiento abierto. En cambio, decidieron ofrecerlo solo a un grupo limitado de empresas y gobiernos para usarlo como herramienta defensiva, bajo el nombre “Proyecto Glasswing”.

glasswing Empresas que forman parte del Proyecto Glasswing de Anthropic

Wall Street bajo alerta: JPMorgan y la FED prueban el escudo de Mythos

Bancos como JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley ya están probando Mythos internamente para encontrar y cerrar sus propias vulnerabilidades antes de que los atacantes las descubran.

El gobierno de EE.UU. también mostró interés inmediato: el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal convocaron a líderes de Wall Street para advertirles sobre el riesgo y recomendarles usarlo de forma defensiva.

El problema es que la IA baja drásticamente la barrera para cometer ciberataques. Lo que antes requería meses de trabajo de un equipo experto, ahora un solo modelo puede hacerlo en horas. Un hacker individual podría operar al nivel de un Estado.

El dilema de Anthropic: ¿qué pasa si el enemigo lanza su propio Mythos?

Por primera vez una empresa de IA decide no lanzar su propio modelo porque es demasiado poderoso. Eso dice mucho sobre el momento que vivimos: la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de controlarla.

Anthropic eligió la precaución. Pero esto genera una pregunta incómoda: ¿qué pasa si otra compañía menos cuidadosa lanza algo similar?

Y sobre todo, ¿estamos listos para un mundo donde la IA puede romper sistemas críticos con solo unas instrucciones?

La era de la IA como arma de destrucción masiva

Mythos no es una curiosidad técnica. Es la señal de que la inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa: ya no solo genera texto o imágenes. Puede atacar la infraestructura misma de la sociedad moderna.

La decisión de Anthropic de frenar su lanzamiento muestra responsabilidad, pero también pone en evidencia la tensión que vive la industria: quieren avanzar rápido, pero saben que algunos avances pueden ser demasiado peligrosos para soltarlos sin control.

Mientras tanto, bancos, gobiernos y empresas corren a probarlo para protegerse. La carrera de la IA ya no es solo por ser más inteligente. También es por ser más segura.

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