GPT-Rosalind: La apuesta de OpenAI para "hackear" la biología y acelerar la cura de enfermedades

Justicia para Rosalind Franklin: el tributo de la IA a la "dama de cristal"

Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa británica cuyas investigaciones fueron fundamentales para descifrar la estructura del ADN en los años 50. Sus imágenes de rayos X del material genético fueron la evidencia empírica que permitió a Watson y Crick proponer el modelo de doble hélice que hoy aparece en todos los libros de biología.

Franklin murió en 1958, cuatro años antes de que Watson, Crick y Wilkins recibieran el Nobel de Medicina. El Premio Nobel no se otorga de forma póstuma, así que su contribución quedó durante décadas en los márgenes de la historia oficial de la ciencia.

OpenAI afirma que eligió su nombre para el modelo de biología como un reconocimiento explícito a esa deuda.

Genómica y velocidad: cómo procesar 50 bases de datos en segundos

GPT-Rosalind no trabaja solo con texto. Está conectado a más de 50 bases de datos científicas públicas y herramientas especializadas en genómica, estructura de proteínas, química y bioinformática.

En la práctica, eso significa que un investigador puede hacerle una pregunta compleja, del tipo que normalmente requeriría revisar docenas de papers, consultar varias bases de datos y cruzar resultados manualmente, y obtener una síntesis fundamentada en minutos.

El resultado más llamativo: superar a expertos humanos en diseño genético

El test de Dyno Therapeutics: 95% de precisión en diseño genético

OpenAI presentó uno de los resultados de evaluación más concretos en colaboración con Dyno Therapeutics, una empresa que trabaja en terapias génicas.

El modelo fue evaluado en una tarea de predicción y generación de secuencias de ARN usando datos no publicados, sin posibilidad de haber sido entrenado con esa información previamente.

El resultado: en la tarea de predicción, GPT-Rosalind superó al 95% de los expertos humanos en el campo. En la tarea de generación de secuencias, quedó por encima del 84% de los especialistas.

Son los primeros datos concretos de un modelo de IA superando a investigadores con años de experiencia en una tarea real de biología molecular.

Alianza de gigantes: Los laboratorios que ya operan con GPT-Rosalind

El modelo se lanzó como vista previa de investigación, accesible solo para clientes empresariales calificados en Estados Unidos.

Entre los primeros usuarios confirmados están Amgen, uno de los laboratorios de biotecnología más grandes del mundo, Moderna, conocida por sus vacunas de ARN mensajero, el Instituto Allen de biociencia, Thermo Fisher Scientific y Novo Nordisk, el gigante danés detrás de los fármacos más vendidos contra la obesidad.

La idea es que estas organizaciones usen GPT-Rosalind para acelerar las fases más tempranas del descubrimiento de fármacos: elegir mejor los objetivos biológicos, formular hipótesis más sólidas, planificar experimentos con más información de respaldo.

OpenAI es explícito en que el modelo no reemplaza el proceso clínico completo ni toma decisiones de forma autónoma sobre tratamientos.

Pánico en Wall Street: Por qué el anuncio de OpenAI desplomó a las farmacéuticas

Según informó Bloomberg, cuando OpenAI anunció GPT-Rosalind, el mercado reaccionó de forma inmediata y en una dirección clara: las acciones de varias empresas especializadas en descubrimiento de fármacos asistido por computadora cayeron con fuerza. IQVIA Holdings bajó hasta un 3,2%. Charles River Laboratories cedió un 2,6%. Recursion Pharmaceuticals y Schrödinger cayeron más de un 5% cada una.

Esas empresas ofrecen como servicio exactamente lo que GPT-Rosalind promete hacer. Si OpenAI, con toda su capacidad de cómputo y su base de clientes, entra al sector de la IA aplicada a ciencias de la vida, la presión sobre los jugadores especializados se vuelve inmediata.

No es la primera vez que la llegada de un modelo de propósito general disrumpe un mercado de nicho.

El cerrojo de seguridad: El plan de OpenAI contra el riesgo de armas biológicas

Un modelo de IA que entiende biología molecular a ese nivel de detalle también podría, en teoría, ser usado para diseñar agentes patógenos.

OpenAI lo reconoce directamente en su documentación de lanzamiento. La respuesta que eligieron tiene dos partes: acceso restringido solo a organizaciones verificadas con fines científicos legítimos, y un sistema de alertas automáticas que se activa si un usuario hace preguntas que se acercan a ciertos umbrales relacionados con armas biológicas.

Yunyun Wang, jefa de producto de ciencias de la vida de OpenAI, lo describió como "indicadores de alta precisión" que operan en tiempo real.

El modelo no está disponible para descarga libre ni para uso individual sin supervisión institucional. Por ahora, el acceso es solo para empresas con estructuras de gobernanza y controles de seguridad verificados.

yunyun wang Yunyun Wang, jefa de producto de ciencias de la vida de OpenAI

La nueva carrera espacial: OpenAI, Google y Anthropic tras el próximo Nobel

El lanzamiento de GPT-Rosalind no ocurre en un vacío.

Anthropic anunció el Proyecto Glasswing con su modelo Mythos Preview para ciberseguridad. Google DeepMind lleva años trabajando en aplicaciones científicas de la IA: en 2024, dos de sus investigadores compartieron el Premio Nobel de Química por AlphaFold, el sistema que predice la estructura tridimensional de las proteínas y que transformó la biología estructural.

Las tres compañías apuestan a la misma hipótesis: que el próximo salto en el valor de la IA no va a venir de mejorar los chatbots ni de hacer código más rápido, sino de demostrar que la tecnología puede hacer avanzar la ciencia en áreas donde los humanos solos tardan décadas.

Los medicamentos, las enfermedades raras, la resistencia a antibióticos: son los problemas donde el tiempo tiene costo en vidas, y donde una aceleración significativa cambiaría las reglas del juego.

GPT-Rosalind es, por ahora, una vista previa restringida. Pero es la primera vez que un modelo de IA de propósito general supera a expertos humanos en tareas reales de biología molecular.

Si esa tendencia se sostiene, el calendario de los próximos diez a quince años para un medicamento podría empezar a acortarse.

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