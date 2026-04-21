Falleció Visitación Folgueiras: la Madre de Plaza de Mayo española que enfrentó la dictadura

Visitación Folgueiras, Madre de Plaza de Mayo. Visitación Folgueiras durante una de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. La asturiana dedicó más de cuatro décadas a buscar a su hijo desaparecido por la dictadura argentina.

Con el paso de los meses, Visitación entendió que su caso no era aislado. En sus recorridas para buscar respuestas comenzó a encontrarse con otras madres que atravesaban la misma tragedia. De esos encuentros surgiría uno de los movimientos de derechos humanos más reconocidos del mundo: Madres de Plaza de Mayo, que comenzó a marchar cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo exigiendo saber el paradero de sus hijos.

Durante décadas, Visitación sostuvo esa lucha. Recordaba que en los primeros años incluso se intentó cerrar el caso de los desaparecidos declarando su muerte. Frente a eso, las madres respondieron con una consigna que terminaría recorriendo el mundo: “Con vida se los llevaron, con vida los queremos”.

Activa hasta el final

Visitación mantuvo su compromiso con la lucha por la memoria prácticamente hasta el final de su vida. A sus 101 años todavía participaba de actividades junto a sus compañeras de Madres de Plaza de Mayo y había estado presente el pasado 24 de marzo, cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976.

Quienes la conocieron recuerdan su carácter firme y su mirada siempre despierta. Ella misma contaba que cada vez que se colocaba el pañuelo blanco, símbolo histórico de las Madres, sentía que recuperaba fuerzas para seguir adelante con la búsqueda. “Cuando me pongo el pañuelo es como que me lleno de una energía que me hace fuerte para continuar”, había dicho en una de sus últimas entrevistas.

Su historia había comenzado mucho antes, en una vida de trabajo en Argentina. Durante 35 años fue empleada en la fábrica textil Grafa, donde formó su familia. Décadas después, su nombre quedaría ligado para siempre a la lucha por los desaparecidos.

Con su muerte, en Buenos Aires, se apaga una de las voces de aquella generación que convirtió el dolor personal en una causa colectiva. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la despidió en redes sociales destacando su ejemplo: “Tu coherencia y tu lucha nos seguirán guiando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2045938864150196545?s=20&partner=&hide_thread=false Despedimos a Visitación con mucha tristeza.



El mandato que nos dejan las Madres es luchar. Nuestra responsabilidad es no bajar los brazos pic.twitter.com/xRGM0550o4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 19, 2026

La mujer que había llegado desde Asturias terminó siendo parte de uno de los movimientos de derechos humanos más conocidos del mundo.

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