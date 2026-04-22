La sostenibilidad como motor de cambio en San Juan

El evento contará con la ponencia de referentes locales como Nancy Picón, Diputada Nacional; Ricardo Martínez, ex Presidente de la Cámara Minera de San Juan; Lucas Estrada, presidente de EPSE; Lucía Feced, Directora de Educación en Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE); y Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería de Banco de San Juan.
¿En qué consiste el evento “Construyendo Futuros Sostenibles”?
Francisco Latorre Tallard, Gestor de Cambio en la Empresa B chilena Singulares, compartirá marcos concretos para interpretar el contexto y ampliar las posibilidades de acción. Además, líderes empresariales del Círculo de Impacto B compartirán casos que demuestran que la sustentabilidad puede estar integrada al modelo de negocio y cómo esta mirada favorece la innovación y la competitividad. Participarán en la conversación referentes de Empresas B: Laura Busnelli, CEO de Buplasa; Martín Jersonsky, Fundador y Gerente General de Ecofactory; Federico Dal Farra, Gerente General de Coripa; y Solange Freile, Directora de Instituto Médico Altamira y Grupo SOIFE. Finalmente, habrá un espacio de networking para el desarrollo de alianzas y cadenas de valor.
“Vamos a abordar temáticas clave para este momento de San Juan: innovación para la transformación, articulación público-privada, modelos de negocio de impacto, cadenas de valor, herramientas para que cualquier empresa integre estándares internacionales de gestión socioambiental y mucho más. A todos los que se sientan convocados por estos temas, los esperamos”, declaró Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.
¿Dónde se desarrollará el evento?
El evento se desarrollará el viernes 24 de abril de 15:30 a 19:00 horas en el Centro Ambiental Anchipurac. La entrada es gratuita con inscripción previa y se espera contar con la presencia de 150 referentes del ecosistema productivo local, entre líderes de empresas, funcionarios públicos, académicos y prensa. Los interesados deben pre-inscribirse en https://bit.ly/ConstruyendoSanJuan2026.
Esta tercera edición de Construyendo Futuros Posibles en San Juan es posible gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Banco San Juan, las Empresas B Coripa, Tonka y Urbano Express y las compañías EPSE y Milicic.
El Movimiento B en San Juan
Sistema B es una organización que trabaja para construir un nuevo sistema económico que ponga en el centro de sus decisiones el bienestar de las personas y del planeta. Para esto, promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común.
Las Empresas B son compañías que cumplen con estándares verificados en materia de prácticas sociales y ambientales, transparencia y responsabilidad. En San Juan, hay tres Empresas B Certificadas que demuestran que es posible aportar soluciones desde el sector privado: Broker Andino, Conexxión y DAMS.
En la edición anterior de “Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan”, realizada en agosto de 2025, participaron más de 90 líderes empresariales y referentes de ámbito público, la academia y el tercer sector.
Acerca de Sistema B Argentina
Sistema B trabaja para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común. Para hacer realidad su visión, desde 2012, Sistema B Argentina brinda herramientas para apoyar a las empresas en su transformación hacia modelos de negocio de impacto, acompaña la Certificación de Empresas B e impulsa el cambio sistémico hacia un nuevo paradigma económico, trabajando con el Estado, la academia, líderes de opinión, inversionistas y otros actores relevantes para inspirar, facilitar y acelerar la transición.
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