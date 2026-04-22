La sostenibilidad como motor de cambio en San Juan

LASOSTENIBILIDADCOMOMOTORDECAMBIOENSANJUANFOTO2 La empresa Sistema B Argentina convocó a un encuentro multisectorial para potenciar el desarrollo sostenible de la provincia de San Juan.

¿Dónde se desarrollará el evento?

El evento se desarrollará el viernes 24 de abril de 15:30 a 19:00 horas en el Centro Ambiental Anchipurac. La entrada es gratuita con inscripción previa y se espera contar con la presencia de 150 referentes del ecosistema productivo local, entre líderes de empresas, funcionarios públicos, académicos y prensa. Los interesados deben pre-inscribirse en https://bit.ly/ConstruyendoSanJuan2026.

Esta tercera edición de Construyendo Futuros Posibles en San Juan es posible gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Banco San Juan, las Empresas B Coripa, Tonka y Urbano Express y las compañías EPSE y Milicic.

LASOSTENIBILIDADCOMOMOTORDECAMBIOENSANJUANFOTO3 La empresa Sistema B Argentina convocó a un encuentro multisectorial para potenciar el desarrollo sostenible de la provincia de San Juan.

El Movimiento B en San Juan

Sistema B es una organización que trabaja para construir un nuevo sistema económico que ponga en el centro de sus decisiones el bienestar de las personas y del planeta. Para esto, promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común.

Las Empresas B son compañías que cumplen con estándares verificados en materia de prácticas sociales y ambientales, transparencia y responsabilidad. En San Juan, hay tres Empresas B Certificadas que demuestran que es posible aportar soluciones desde el sector privado: Broker Andino, Conexxión y DAMS.

En la edición anterior de “Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan”, realizada en agosto de 2025, participaron más de 90 líderes empresariales y referentes de ámbito público, la academia y el tercer sector.

Acerca de Sistema B Argentina

Sistema B trabaja para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común. Para hacer realidad su visión, desde 2012, Sistema B Argentina brinda herramientas para apoyar a las empresas en su transformación hacia modelos de negocio de impacto, acompaña la Certificación de Empresas B e impulsa el cambio sistémico hacia un nuevo paradigma económico, trabajando con el Estado, la academia, líderes de opinión, inversionistas y otros actores relevantes para inspirar, facilitar y acelerar la transición.

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