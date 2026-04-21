La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Argentina no pasó desapercibida en los círculos económicos. Cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, su presencia en el país —con reuniones de alto nivel político— abre interrogantes sobre el posicionamiento de la economía local en el mapa global del capital tecnológico.
REUNIONES CLAVE
Peter Thiel, dueño de Paypal, está en Argentina y se reuniría con Milei
En una extensa estadía en el país, el multimillonario Peter Thiel se instaló en Barrio Parque y ya tuvo reuniones con altos cargos del gobierno.
Según reveló Infobae, Thiel lleva más de una semana en Buenos Aires, donde mantuvo contactos con funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo intercambios con áreas clave como la Cancillería y la Presidencia. Además, sostuvo encuentros con el asesor Santiago Caputo, una figura central en el diseño estratégico del oficialismo. Bloomberg Línea asegura que se reunirá con Javier Milei a su vuelta de Israel, mañana, 22 de abril.
La agenda del magnate combinó negocios y soft power: también asistió al Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, en un movimiento que puede leerse como una forma de inmersión en la cultura local, pero también como señal de interés de largo plazo en el país. Estaría alojado en una casa de Barrio Parque.
¿Cuál es la importancia de la visita de Thiel a Argentina?
Desde una perspectiva económica, la visita ocurre en un momento clave. El gobierno de Milei impulsa un fuerte programa de desregulación, apertura económica y alineamiento con Estados Unidos, buscando atraer inversiones extranjeras, especialmente en sectores de alto valor agregado como tecnología, inteligencia artificial y defensa. En ese contexto, la figura de Thiel —también cofundador de Palantir, empresa vinculada al análisis de datos y seguridad— adquiere un peso estratégico.
No se trata de un inversor convencional. Thiel ha sido históricamente un actor político además de económico, cercano a figuras del conservadurismo estadounidense y promotor de una visión donde la innovación tecnológica y el capital privado ocupan un rol central en la organización social. Esto lo convierte en un interlocutor alineado, al menos en términos ideológicos, con el enfoque pro-mercado del actual gobierno argentino.
Para la Argentina, la posibilidad de captar inversiones de este perfil representa una oportunidad, pero también un desafío. Por un lado, el ingreso de capitales tecnológicos podría dinamizar sectores rezagados y generar divisas en una economía necesitada de dólares. Por otro, plantea interrogantes sobre el tipo de inserción internacional: si el país logrará desarrollar capacidades propias o quedará relegado a un rol periférico dentro de cadenas globales dominadas por grandes corporaciones.
El contexto macroeconómico local agrega complejidad. La economía argentina aún enfrenta altos niveles de inflación, caída del consumo y tensiones sociales derivadas del ajuste fiscal. En ese marco, la llegada de inversores de alto perfil puede ser interpretada como un voto de confianza, pero también como una apuesta de riesgo en un mercado volátil.
La visita de Thiel, en definitiva, funciona como un termómetro. Indica que la Argentina vuelve a aparecer en el radar de figuras influyentes del capital global, atraídas por un giro político que promete reglas más amigables para los negocios. Sin embargo, el impacto real dependerá de si esos contactos se traducen en inversiones concretas y sostenibles.
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