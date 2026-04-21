Milei intenta recuperarse con el discurso "anticasta": Manda reforma electoral sin PASO y con 'Ficha limpia'

"ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.

CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.

FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046689252583588205&partner=&hide_thread=false MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

"Se acabó la impunidad, se acabó la joda", disparó el mandatario agobiado por la caída de su imagen en las encuestas producto tanto de la insatisfacción generalizada con la marcha de la economía como de las sospechas de corrupción que recaen sobre él (caso $LIBRA) y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar además que la sanción de la ley de 'Ficha Limpia' se frustró a instancias del mismo oficialismo. Fue Carlos Rovira, caudillo misionero, quien confirmó que tras un llamado de la Casa Rosada sus senadores votaron contra la iniciativa.

Ahora el Gobierno recupera ese proyecto y lo incluye dentro de la reforma electoral como 'endulzante' para aquellos aliados que no estén dispuestos a votar la eliminación de las PASO, un sistema mejor aprovechado para ordenar la oferta opositora.

Si bien el proyecto de reforma electoral está recubierto de una pátina "anticasta", se trata de una iniciativa destinada a la política y que está muy lejos de las preocupaciones ciudadanas, que hoy orbitan alrededor de los bajos ingresos, el desempleo y la corrupción.

Paradójicamente, el Presidente envía una reforma "anticasta" que luce como de interés sólo para la "casta".

Puede ser un intento de Milei por recuperar la conducción de la agenda, pero habrá que ver cuál es el rédito que pueda obtener más allá de eso.

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