La justicia federal ordenó al ministerio de Capital Humano que reponga el plan social 'Volver al trabajo' que beneficiaba a unos 900 mil personas con un ingreso de $78 mil mensuales.
CAUTELAR
La justicia le da 3 días a Pettovello para reponer un programa social
Se trata de 'Volver al Trabajo', que remuneraba a casi 1 millón de trabajadores informales. Un juez de Campana hizo lugar a una cautelar.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay le dio a la cartera que dirige Sandra Pettovello un plazo de 3 días para cumplir con la orden bajo apercibimiento de la aplicación de multas en caso de incumplimiento.
Se descuenta que Capital Humano apelará este fallo.
Pettovello reemplazó el pago de dinero del programa con la distribución de vouchers para cursos y capacitaciones.
González Charvay hizo lugar a una medida cautelar solicitada a través de un amparo colectivo planteado por beneficiarios que rechazan la finalización del programa.
La cautelar tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La medida fue celebrada por la UTEP, una organización de trabajadores de la economía popular (informales) referenciada en el dirigente peronista Juan Grabois.
La UTEP sostuvo que "ante el peligro inminente de que casi un millón de familias se queden sin su salario, el juez ordenó que el Estado Nacional no puede interrumpir nuestro ingreso".
"Este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada", agregaron en un hilo de tuits.
"La ley es clara: la medida cautelar está plenamente vigente y no tienen excusas para no pagar el mes que viene. Si no depositan, estarán desobedeciendo una orden judicial", señala la UTEP.
Y concluye: "Esta victoria es el resultado directo de no haber bajado los brazos en cada olla popular, asamblea y corte de ruta. Mantenemos el estado de alerta y movilización para garantizar que se cumpla efectivamente".
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