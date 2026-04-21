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en vivo DESPLANTE DE VILLARRUEL A ADORNI / KICILLOF VS. CAPUTO

Javier Milei bailó y cantó en Israel... y vuelve a la realidad argentina

Javier Milei cerró su gira en Israel y retorna a la realidad argentina...

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Imagen creada con IA/GROK.
Javier Milei cerró su gira en Israel y retorna a la realidad argentina...

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Javier Milei hizo de las suyas en Israel, pero ahora toca volver a la Argentina, donde lo esperan varios frentes abiertos. Villarruel se bajó del homenaje a Francisco por Adorni.

21 de abril de 2026 - 18:01
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Javier Milei participó este martes (21/04), en Tel Aviv, de la ceremonia por el 78° Día de al Independencia de Israel, donde ratificó su alineamiento total con ese país, y se dio el gusto de bailar y cantar... Ahora le toca armar las valijas para retornar a la Argentina, donde lo esperan varios frentes abiertos mientras la paciencia social "se empieza a agotar".

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Por caso, mañana -cuando el Presidente arribe a Buenos Aires, se estima que a las 10.00 hs.- habrá una manifestación de organizaciones y familias de personas con discapacidad frente al Ministerio de Salud, para reclamarle al Gobierno que cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y, además, rechazar el nuevo proyecto que Milei envió al Senado y que generó mucho enojo en el sector.

En tanto, el Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció que el martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, con la intención de reeditar la masiva convocatoria en todo el país de 2025 que exigió que Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras, y tal como informó Urgente24, se han encendido todas las alertas en la Casa Rosada: el "malhumor social" comienza a devenir en un respaldo de la ciudadanía a los paros, algo que -de confirmarse la tendencia- sería un problemón para el Gobierno, que quedaría muy condicionado. "La paciencia se empieza a agotar. Esto es lo que el Gobierno debería estar viendo con atención", advirtió el analista político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.

Por otra parte, se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, y la política no se queda afuera: el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicepresidente Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estarán presentes en el homenaje en la basílica de Luján.

Bienvenidos al Vivo de Urgente24:

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Ley Hojarasca: Los cambios que aceptó el Gobierno para firmar dictamen

El oficialismo aceptó una serie de modificaciones para lograr el dictamen de mayoría del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como Ley Hojarasca, impulsado por Federico Sturzenegger.

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Federico Sturzenegger, impulsor de la Ley Hojarasca.

Federico Sturzenegger, impulsor de la Ley Hojarasca.

En las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría fue avalado por La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical. También estuvieron las rúbricas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal; y el rionegrino Sergio Capozzi de Provincias Unidas, según informa Semanario Parlamentario. Unión por la Patria presentó uno de minoría.

La Libertad Avanza concedió eliminar del apartado de normas a derogar la 11.380, que autoriza al Banco Nación y al Banco Hipotecario a realizar préstamos a Sociedades Cooperativas. El reclamo había sido planteado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG por los representantes del sector y el formoseño Atilio Basualdo lo había anticipado.

También se eliminó la derogación a la Ley 20.959, con lo cual se garantizan los privilegios de la "casta", en términos de Milei: se trata de la Ley que permite que senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras tengan derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento.

Tampoco se avanzará en la eliminación de la financiación de Círculos de Legisladores, que nuclea a los diputados mandato cumplido.

Respecto a la Federación Argentina de Municipios (FAM), se harán modificaciones de menor índole en la redacción: de acuerdo a lo publicado por Clarín, se agrega la palabra " exclusivamente" cuando se refiere al financiamiento de la Federación por parte del Estado Nacional. Es decir que sostiene el financiamiento estatal pero también habilita a conseguir fondos privados.

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Resumen audiovisual Urgente24: Milei fue 3 veces a Israel y ninguna a 9 provincias

Javier Milei programó una visita a Tel Aviv o Jerusalén cada 9 meses desde diciembre de 2023, pero sigue sin “conocer” como primer mandatario más de un tercio de las provincias de su propio país, tras 28 meses de gestión.

Se trata de Salta, Chubut, Misiones, Formosa, Jujuy, La Pampa, Catamarca, San Luis y La Rioja. Todas tienen un dato en común, no configuran un peso electoral importante.

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Manaos tendrá que pagar $807 millones de indemnización

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la condena millonaria contra Refres Now (Manaos), al confirmar que la empresa incurrió en “maniobras fraudulentas” en el registro de un trabajador. El fallo fijó una indemnización total de $807,6 millones, tras recalcular los intereses.

El caso se originó en la demanda de un exvendedor que denunció haber sido empujado a un “despido indirecto” luego de años de irregularidades. Según la sentencia, la firma utilizó en 2018 un acuerdo ante el Seclo como un “artilugio” para modificar su encuadre laboral: de Viajante de Comercio —regido por la Ley 14.546— a “Promotor” dentro del convenio de Aguas y Gaseosas, una categoría menos favorable.

Los jueces aplicaron el principio de primacía de la realidad y concluyeron que el vínculo nunca se interrumpió. Para el tribunal, la maniobra tuvo un objetivo claro: reducir costos laborales y ocultar la verdadera antigüedad del trabajador, que se remontaba a octubre de 2013.

La empresa intentó escalar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal, alegando arbitrariedad y violación de garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de propiedad. Sin embargo, la Corte mendocina cerró esa vía.

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Kicillof: "Hay que seguir el ejemplo de Francisco en la solidaridad, todo lo contrario a la derecha"

El gobernador bonaerense habló con la prensa al salir de la misa en homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján.

"A Francisco no solo hay que recordarlo en las palabras, sino en sus enseñanzas", aseguró Axel Kicillof, y dijo que el Papa "predicó por la justicia social, la cultura del encuentro y la paz".

"En una época donde en el mundo se respiran aires de guerras, en la que nos dicen que el mercado es Dios, y el Papa fue muy claro en esto y hay que seguir su ejemplo, en la solidaridad y extenderle una mano al otro, todo lo contrario al discurso de la ultra derecha, son palabras del Papa Francisco", lanzó.

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Trump anunció que extiende el alto al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto, pero que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes.

“Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Trump añadió: “Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas.

“Por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las negociaciones, de una forma u otra”, concluyó.

Las negociaciones están marcadas por la incertidumbre y discrepancias entre ambas partes, incluso sobre la hora en la que expira el cese del fuego vigente: la televisión estatal iraní afirma rige hasta las 03.30 de la madrugada del miércoles, hora de Teherán (medianoche GMT del martes), mientras que Trump sostiene que el plazo se exendía hasta el miércoles por la noche, hora de Washington, y el país mediador, Pakistán, informó que la tregua regía hasta las 23.50 GMT (as 20.50 de la Argentina) de este martes.

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Ranking regional del precio de combustible: Argentina, entre los más caros

La escalada de los precios de los combustibles en Sudamérica se profundizó en 2026 en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y encarecimiento del petróleo. Mientras algunos países mantienen precios bajos mediante subsidios, otros trasladan con mayor rapidez los costos al consumidor, impulsando aumentos que impactan de lleno en los precios generales y la actividad económica.

En este escenario, Argentina se posiciona entre los países con mayores incrementos recientes, según informó Bloomberg Línea. Durante marzo, los precios de la nafta registraron subas cercanas al 22% mensual y más de 60% interanual, en línea con la política de reducción de subsidios y actualización de tarifas energéticas.

A valores internacionales, el litro ya se ubica en torno a US$1,50, lo que coloca al país entre los más caros de la región, solo por detrás de casos como Uruguay, Chile o Perú (US$2,04, US$1,7 y US$1,6 el litro, respectivamente).

Este encarecimiento no es un fenómeno aislado. Chile, por ejemplo, enfrenta su propio “bencinazo”, con aumentos históricos tras ajustes en el mecanismo de estabilización de precios, en un intento por aliviar la presión fiscal.

En Colombia (US$ 0,8 por litro), el gobierno se ve forzado a reconsiderar subsidios ante el creciente déficit del fondo de estabilización.

Sin embargo, la región también exhibe extremos. Venezuela continúa siendo el país con la gasolina más barata, con precios oficiales que rondan apenas US$0,035 por litro gracias a un esquema de subsidios masivos, aunque con limitaciones de acceso y precios diferenciados fuera de ese esquema.

En el otro extremo, países como Uruguay y Perú lideran el ranking de combustibles más caros, reflejando estructuras impositivas elevadas y menor intervención estatal directa.

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Milei intenta recuperarse con el discurso "anticasta": Reforma electoral al Congreso

Javier Milei intenta recuperar la iniciativa política en un contexto en el que su imagen se encuentra en mínimos históricos y aparecen riesgos electorales importantes si se votara hoy. Para ello, el Presidente busca recobrar algo de la mística que lo volvió popular y apunta al discurso "contra la casta".

desde Israel anunció que enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluirá la eliminación de las PASO, modificaciones en los requisitos de financiamiento de las campañas y el sistema de 'Ficha limpia', que le impedirá a condenados por corrupción postularse.

Si bien el proyecto de reforma electoral está recubierto de una pátina "anticasta", se trata de una iniciativa destinada a la política y que está muy lejos de las preocupaciones ciudadanas, que hoy orbitan alrededor de los bajos ingresos, el desempleo y la corrupción.

Puede ser un intento de Milei por recuperar la conducción de la agenda, pero habrá que ver cuál es el rédito que pueda obtener más allá de eso.

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Villarruel se bajó del homenaje al Papa Francisco por Adorni

Victoria Villarruel se bajó a último momento del homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján porque se negó a sentarse, en la primera fila, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo averiguar Clarín, la Vice decidió no convalidar "una foto incómoda" a la que la obligaba la organización, pero sí dejó en claro a su entorno que le dedicará un sentido homenaje al Papa argentino a un año de su fallecimiento.

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Revés para Sandra Pettovello: La justicia le dio 3 días para reponer un programa social

La justicia federal ordenó al ministerio de Capital Humano que reponga el plan social 'Volver al trabajo' que beneficiaba a unos 900 mil personas con un ingreso de $78 mil mensuales.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay le dio a la cartera que dirige Sandra Pettovello un plazo de 3 días para cumplir con la orden bajo apercibimiento de la aplicación de multas en caso de incumplimiento.

Se descuenta, de todos modos, que Capital Humano apelará este fallo.

González Charvay hizo lugar a una medida cautelar solicitada a través de un amparo colectivo planteado por beneficiarios que rechazan la finalización del programa. La cautelar tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La medida fue celebrada por la UTEP, una organización de trabajadores de la economía popular (informales) referenciada en el dirigente peronista Juan Grabois.

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Kicillof vs. Milei: La Corte le puso plazo a Caputo para una "propuesta de solución"

La Corte Suprema comprometió al Gobierno Nacional a que el próximo 10/06 le haga al gobierno de la provincia de Buenos Aires una propuesta para el pago de una deuda de fondos previsionales que la administración federal mantiene.

La decisión se tomó en la 2da audiencia a la que fueron citadas las partes. La PBA reclama $2,3 billones de recursos no girados por la ANSES al Instituto de Previsión Social (IPS). El Ejecutivo nacional alegó la realización de "auditorías" que frenaron los desembolsos.

No obstante, la provincia obtuvo, según consta en el acta de la audiencia, el compromiso del organismo previsional y del ministerio de Economía de Luis Caputo de "continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución" en la próxima audiencia, citada para el 10/06 a las 11:00.

Axel Kicillof integró la comitiva que asistió a tribunales y confirmó el deadline que la Corte le puso a la Casa Rosada.

“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10/06 una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, dijo.

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Javier Milei: "Argentina e Israel son naciones amigas"

Javier Milei participó de la ceremonia por el 78° Día de al Independencia de Israel, donde ratificó su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, al tiempo que destacó el vínculo de amistad con ese país. El Presidente encendió una de las 12 antorchas que representa a cada tribu de ese país y fue invitado a cantar "Libre", el clásico de Nino Bravo, en el escenario.

El domingo ya se había filtrado un fragmento de su 'show', pero ahora se vio la presentación completa. La performance del Presidente queda a criterio del lector...

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"Argentina e Israel no son meramente socios sino que son Naciones amigas", afirmó al momento de dirigir a la audiencia unas breves palabras.

"En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida unidos por valores morales y compartidos", insistió.

Y añadió: "Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios sino que son Naciones amigas. Me siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel".

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