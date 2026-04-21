Javier Milei bailó y cantó en Israel... y vuelve a la realidad argentina

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Ley Hojarasca: Los cambios que aceptó el Gobierno para firmar dictamen

El oficialismo aceptó una serie de modificaciones para lograr el dictamen de mayoría del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como Ley Hojarasca, impulsado por Federico Sturzenegger.

federico sturzenegger-NA-Urgente24 Federico Sturzenegger, impulsor de la Ley Hojarasca. Foto archivo: JOSE SCALZO / NA

En las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría fue avalado por La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical. También estuvieron las rúbricas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal; y el rionegrino Sergio Capozzi de Provincias Unidas, según informa Semanario Parlamentario. Unión por la Patria presentó uno de minoría.

La Libertad Avanza concedió eliminar del apartado de normas a derogar la 11.380, que autoriza al Banco Nación y al Banco Hipotecario a realizar préstamos a Sociedades Cooperativas. El reclamo había sido planteado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG por los representantes del sector y el formoseño Atilio Basualdo lo había anticipado.

También se eliminó la derogación a la Ley 20.959, con lo cual se garantizan los privilegios de la "casta", en términos de Milei: se trata de la Ley que permite que senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras tengan derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento.

Tampoco se avanzará en la eliminación de la financiación de Círculos de Legisladores, que nuclea a los diputados mandato cumplido.

Respecto a la Federación Argentina de Municipios (FAM), se harán modificaciones de menor índole en la redacción: de acuerdo a lo publicado por Clarín, se agrega la palabra " exclusivamente" cuando se refiere al financiamiento de la Federación por parte del Estado Nacional. Es decir que sostiene el financiamiento estatal pero también habilita a conseguir fondos privados.