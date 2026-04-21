La escalada de los precios de los combustibles en Sudamérica se profundizó en 2026 en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y encarecimiento del petróleo. Mientras algunos países mantienen precios bajos mediante subsidios, otros trasladan con mayor rapidez los costos al consumidor, impulsando aumentos que impactan de lleno en los precios generales y la actividad económica.
RANKING REGIONAL
¿Qué lugar ocupa Argentina en el ranking del precio del combustible?
El aumento en el precio del petróleo de los últimos meses derivó en una suba de precios de combustibles, pero no afectó a todos los países de igual manera.
El detonante principal de esta dinámica es el shock energético global derivado del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del barril por encima de los US$90 e incluso lo acercó a los US$100 en algunos momentos. Esta suba se traslada de manera directa a los combustibles, especialmente en economías dependientes de importaciones o con menor capacidad fiscal para sostener subsidios.
¿Qué lugar ocupa Argentina en el ranking regional?
En este escenario, Argentina se posiciona entre los países con mayores incrementos recientes, según informó Bloomberg Línea. Durante marzo, los precios de la nafta registraron subas cercanas al 22% mensual y más de 60% interanual, en línea con la política de reducción de subsidios y actualización de tarifas energéticas.
A valores internacionales, el litro ya se ubica en torno a US$1,50, lo que coloca al país entre los más caros de la región, solo por detrás de casos como Uruguay, Chile o Perú (US$2,04, US$1,7 y US$1,6 el litro, respectivamente).
Los precios del combustible en otros países de Sudamérica
Este encarecimiento no es un fenómeno aislado. Chile, por ejemplo, enfrenta su propio “bencinazo”, con aumentos históricos tras ajustes en el mecanismo de estabilización de precios, en un intento por aliviar la presión fiscal.
En Colombia (US$ 0,8 por litro), el gobierno se ve forzado a reconsiderar subsidios ante el creciente déficit del fondo de estabilización.
Sin embargo, la región también exhibe extremos. Venezuela continúa siendo el país con la gasolina más barata, con precios oficiales que rondan apenas US$0,035 por litro gracias a un esquema de subsidios masivos, aunque con limitaciones de acceso y precios diferenciados fuera de ese esquema.
En el otro extremo, países como Uruguay y Perú lideran el ranking de combustibles más caros, reflejando estructuras impositivas elevadas y menor intervención estatal directa.
Brasil y Paraguay se ubican en una zona intermedia, con precios que, si bien han aumentado, siguen siendo relativamente más competitivos que los de Argentina en algunos segmentos, especialmente el diésel. El precio de la nafta es de US$1,35 y US$1,07, respectivamente, mientras que el diesel asciende a US$1,48 y US$1,16, en el mismo orden.
Esta brecha genera fenómenos de “turismo de combustible” en zonas fronterizas, donde los consumidores buscan abastecerse en países vecinos con precios más bajos.
El impacto económico de estas subas es significativo. El aumento del combustible encarece el transporte —responsable de la mayor parte de la logística regional— y se traslada rápidamente a los precios de alimentos y bienes básicos, alimentando la inflación. Además, pone presión sobre las cuentas fiscales de los gobiernos que intentan amortiguar el impacto mediante subsidios.
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