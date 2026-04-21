En la Basílica de Luján, la homilía para recordar a Jorge Bergoglio estuvo a cargo del arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo: en la primera fila, junto al coordinador de ministros Manuel Adorni estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
LA VICE NO QUISO ESTAR CON ADORNI
En Luján se reunió (casi) todo el arco político para recordar a Francisco
Villarruel estaba incluida en la comitiva oficial para la misa por el Papa argentino, pero no participó. Adorni y Axel Kicillof, encabezaron comitivas en Luján.
También, dieron el presente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En las bancas ubicadas en el otro sector, se encontraba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout. El senador nacional Eduardo “Wado”De Pedro se sentó junto a ellos.
La ausencia de Villarruel en Luján
La vicepresidenta finalmente no acudió a la misa principal por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco ya que estaba en disconformidad con el protocolo dispuesto: no quiso sentarse junto al cuestionado Jefe de Gabinete.
La titular del Senado decidió no convalidar "una foto incómoda" al compartir la primera fila en la basílica con Manuel Adorni quien hoy investigado por enriquecimiento ilícito.
Desde las cercanías de Villarruel se deslizó que el oficialismo buscó transformar la misa en homenaje a Jorge Bergoglio "en un acto político". para "blanquear" la figura del jefe de gabinete.
Podría concurrir a la Iglesia de Flores, donde el mismo martes 21/4 se ofrecerá por la noche una misa a cargo del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.
"Le dejaron un penal sin arquero" se burlaron en lo más alto del Senado al analizar la jugada de una Vice que aprovechó un acto tan solemne para salir (por unas horas) de su involuntario ostracismo.