En Luján se reunió (casi) todo el arco político para recordar a Francisco

Desde las cercanías de Villarruel se deslizó que el oficialismo buscó transformar la misa en homenaje a Jorge Bergoglio "en un acto político". para "blanquear" la figura del jefe de gabinete.

Villarruel La vicepresidente Victoria Villarruel. NA

La Vice, que actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo nacional por el viaje de Javier Milei. es ferviente católica y visitó en octubre de 2024 a Francisco en el Vaticano. Por ello, le rendirá homenaje al difunto pontífice en las próximas horas, por separado. La Vice, que actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo nacional por el viaje de Javier Milei. es ferviente católica y visitó en octubre de 2024 a Francisco en el Vaticano. Por ello, le rendirá homenaje al difunto pontífice en las próximas horas, por separado.

Podría concurrir a la Iglesia de Flores, donde el mismo martes 21/4 se ofrecerá por la noche una misa a cargo del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

"Le dejaron un penal sin arquero" se burlaron en lo más alto del Senado al analizar la jugada de una Vice que aprovechó un acto tan solemne para salir (por unas horas) de su involuntario ostracismo.