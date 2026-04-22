Stellantis se suma a la fiebre de autos chinos en Argentina con nueva marca

En ese sentido, la sociedad entre la empresa china y Stellantis surgió como una estrategia de complementación que la automotriz multinacional decidió ante el avance de la demanda de vehículos eléctricos en el mundo. Aprovechando el “know how” de Leapmotor, el conglomerado optó por centralizar su estrategia en un joint venture con un especialista en la materia de electrificación y dotando a la alianza de la amplia experiencia en el sector para el mercado occidental.

Leapmotor marcó recientemente un hito significativo en Argentina con su desembarco en avant premiere en el Summer Car Show durante la temporada de verano 2026. Tras la confirmación de los modelos B10 del segmento C-SUV y C10 del D-SUV como sus primeros productos comercializados en la región, Leapmotor ha comenzado a designar a sus concesionarios en Argentina, con el objetivo de crear una red sólida y consolidada desde el inicio de sus operaciones en el país, explicaron. Leapmotor marcó recientemente un hito significativo en Argentina con su desembarco en avant premiere en el Summer Car Show durante la temporada de verano 2026. Tras la confirmación de los modelos B10 del segmento C-SUV y C10 del D-SUV como sus primeros productos comercializados en la región, Leapmotor ha comenzado a designar a sus concesionarios en Argentina, con el objetivo de crear una red sólida y consolidada desde el inicio de sus operaciones en el país, explicaron.

Stellantis.jpg Stellantis se mete en la competencia de autos chinos en Argentina.

Qué es Leapmotor

Se trata de una startup automotriz de china creada en 2015. Desde entonces, su lugar en el mercado del país asiático e internacional se fue ampliando al calor de los desarrollos enfocados en el diseño y la performance de los vehículos de nueva energía.

Para el mercado argentino, Leapmotor llegará con un fuerte perfil innovador. Su especialidad en torno a la faceta tecnológica de los vehículos, incluyendo conexión directa a la nube, podría diferenciarla del resto de la novedosa oferta electrificada que circula en el país y posicionarla en un segmento alto del mercado.

Leapmotor cuenta con una propuesta de valor centrada en el cliente, con productos a la venta como el C16, C10, C11, C01 y T03, que ofrecen opciones de doble motorización y autonomía extendida, explicaron desde Stellantis. Leapmotor cuenta con una propuesta de valor centrada en el cliente, con productos a la venta como el C16, C10, C11, C01 y T03, que ofrecen opciones de doble motorización y autonomía extendida, explicaron desde Stellantis.

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