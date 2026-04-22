El conglomerado automotriz Stellantis anunció el desembarco de los autos chinos de Leapmotor en Argentina. La marca asiática se sumó en sociedad a parte del catálogo de marcas que la empresa multinacional mantiene bajo su órbita, compartiendo espacio con otras como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, RAM y más.
LEAPMOTOR
Stellantis se suma a la fiebre de autos chinos en Argentina con nueva marca
Stellantis anunció el desembarco de una nueva marca en Argentina. Son autos chinos que llegan para revolucionar el mercado.
La llegada de Leapmotor no será una más dentro del universo de fabricantes de autos que llegaron desde China en el último año. Con el respaldo directo de la red de postventa de Stellantis, los coches de la compañía con sede en en Hangzhou, provincia de Zhejiang, contarán con una ventaja importante respecto al resto de la oferta presente en el país, en su mayoría gestionada por importadores privados.
Cuándo llega Leapmotor a Argentina
El desembarco de Leapmotor en Argentina ya comenzó y la venta de vehículos comenzaría en el transcurso de 2026. Dentro de su amplio catálogo, la marcha china ofrece una especialidad en vehículos electrificados o de “nueva energía”, con alto impacto en Europa tras su llegada a esa región también de la mano de Stellantis.
En ese sentido, la sociedad entre la empresa china y Stellantis surgió como una estrategia de complementación que la automotriz multinacional decidió ante el avance de la demanda de vehículos eléctricos en el mundo. Aprovechando el “know how” de Leapmotor, el conglomerado optó por centralizar su estrategia en un joint venture con un especialista en la materia de electrificación y dotando a la alianza de la amplia experiencia en el sector para el mercado occidental.
Qué es Leapmotor
Se trata de una startup automotriz de china creada en 2015. Desde entonces, su lugar en el mercado del país asiático e internacional se fue ampliando al calor de los desarrollos enfocados en el diseño y la performance de los vehículos de nueva energía.
Para el mercado argentino, Leapmotor llegará con un fuerte perfil innovador. Su especialidad en torno a la faceta tecnológica de los vehículos, incluyendo conexión directa a la nube, podría diferenciarla del resto de la novedosa oferta electrificada que circula en el país y posicionarla en un segmento alto del mercado.
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