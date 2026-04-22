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Stellantis se suma a la fiebre de autos chinos en Argentina con nueva marca

Stellantis anunció el desembarco de una nueva marca en Argentina. Son autos chinos que llegan para revolucionar el mercado.

22 de abril de 2026 - 11:07
Leapmotor, la nueva marca que Stellantis venderá en Argentina.&nbsp;

Leapmotor, la nueva marca que Stellantis venderá en Argentina. 

FOTO: STELLANTIS
REDACCIÓN DE URGENTE24
Por REDACCIÓN DE URGENTE24

El conglomerado automotriz Stellantis anunció el desembarco de los autos chinos de Leapmotor en Argentina. La marca asiática se sumó en sociedad a parte del catálogo de marcas que la empresa multinacional mantiene bajo su órbita, compartiendo espacio con otras como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, RAM y más.

La llegada de Leapmotor no será una más dentro del universo de fabricantes de autos que llegaron desde China en el último año. Con el respaldo directo de la red de postventa de Stellantis, los coches de la compañía con sede en en Hangzhou, provincia de Zhejiang, contarán con una ventaja importante respecto al resto de la oferta presente en el país, en su mayoría gestionada por importadores privados.

El negocio de Leapmotor en la Argentina contará inicialmente con el respaldo de una red de 11 concesionarios distribuidos por todo el país. Estaremos presentes en las principales ciudades estratégicas para el público al que apuntamos con Leapmotor gracias a nuestra alianza con grupos que ya trabajan con marcas de Stellantis hace años. Esto permitirá a los clientes de Leapmotor tener la seguridad de una red preparada para asistirlos durante todo el proceso, antes, durante y después de la compra, aseguraron desde Stellantis. El negocio de Leapmotor en la Argentina contará inicialmente con el respaldo de una red de 11 concesionarios distribuidos por todo el país. Estaremos presentes en las principales ciudades estratégicas para el público al que apuntamos con Leapmotor gracias a nuestra alianza con grupos que ya trabajan con marcas de Stellantis hace años. Esto permitirá a los clientes de Leapmotor tener la seguridad de una red preparada para asistirlos durante todo el proceso, antes, durante y después de la compra, aseguraron desde Stellantis.

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Los autos de Leapmotor llegar&aacute;n a Argentina de la mano de Stellantis.&nbsp;

Los autos de Leapmotor llegarán a Argentina de la mano de Stellantis.

Cuándo llega Leapmotor a Argentina

El desembarco de Leapmotor en Argentina ya comenzó y la venta de vehículos comenzaría en el transcurso de 2026. Dentro de su amplio catálogo, la marcha china ofrece una especialidad en vehículos electrificados o de “nueva energía”, con alto impacto en Europa tras su llegada a esa región también de la mano de Stellantis.

En ese sentido, la sociedad entre la empresa china y Stellantis surgió como una estrategia de complementación que la automotriz multinacional decidió ante el avance de la demanda de vehículos eléctricos en el mundo. Aprovechando el “know how” de Leapmotor, el conglomerado optó por centralizar su estrategia en un joint venture con un especialista en la materia de electrificación y dotando a la alianza de la amplia experiencia en el sector para el mercado occidental.

Leapmotor marcó recientemente un hito significativo en Argentina con su desembarco en avant premiere en el Summer Car Show durante la temporada de verano 2026. Tras la confirmación de los modelos B10 del segmento C-SUV y C10 del D-SUV como sus primeros productos comercializados en la región, Leapmotor ha comenzado a designar a sus concesionarios en Argentina, con el objetivo de crear una red sólida y consolidada desde el inicio de sus operaciones en el país, explicaron. Leapmotor marcó recientemente un hito significativo en Argentina con su desembarco en avant premiere en el Summer Car Show durante la temporada de verano 2026. Tras la confirmación de los modelos B10 del segmento C-SUV y C10 del D-SUV como sus primeros productos comercializados en la región, Leapmotor ha comenzado a designar a sus concesionarios en Argentina, con el objetivo de crear una red sólida y consolidada desde el inicio de sus operaciones en el país, explicaron.

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Stellantis se mete en la competencia de autos chinos en Argentina.&nbsp;

Stellantis se mete en la competencia de autos chinos en Argentina.

Qué es Leapmotor

Se trata de una startup automotriz de china creada en 2015. Desde entonces, su lugar en el mercado del país asiático e internacional se fue ampliando al calor de los desarrollos enfocados en el diseño y la performance de los vehículos de nueva energía.

Para el mercado argentino, Leapmotor llegará con un fuerte perfil innovador. Su especialidad en torno a la faceta tecnológica de los vehículos, incluyendo conexión directa a la nube, podría diferenciarla del resto de la novedosa oferta electrificada que circula en el país y posicionarla en un segmento alto del mercado.

Leapmotor cuenta con una propuesta de valor centrada en el cliente, con productos a la venta como el C16, C10, C11, C01 y T03, que ofrecen opciones de doble motorización y autonomía extendida, explicaron desde Stellantis. Leapmotor cuenta con una propuesta de valor centrada en el cliente, con productos a la venta como el C16, C10, C11, C01 y T03, que ofrecen opciones de doble motorización y autonomía extendida, explicaron desde Stellantis.

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