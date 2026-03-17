El conglomerado automotriz Stellantis lanzó el flamante motor Turbo 100, un nuevo propulsor a gasolina que equipará a la gama de Peugeot 208 y 2008 en Europa a partir de marzo. El cambio representa un paso importante para la empresa, que ofrece una amplia gama de versiones entre sus dos modelos principales.
EN EUROPA
Cadenero: Stellantis lanzó un nuevo motor turbo para Peugeot y deja atrás la polémica
Stellantis oficializó el lanzamiento de un nuevo motor turbo para Peugeot 208 y 2008 en Europa. Importantes cambios respecto a su predecesor.
En ese sentido, el Turbo 100 representa la tercera generación del motor de tres cilindros y 1.199 cm³ que Stellantis que se lanzó al mercado hace tiempo. Se trata de una evolución ampliamente mejorada del famoso 1.2 PureTech que fue equipado en varias marcas como la mencionada Peugeot, Citroën y otros tantos.
Las ventajas del nuevo impulsor de Peugeot están en la combinación de potencia y bajo consumo de combustible, resultando en un combo envidiable para el uso diario. Al contar con un turbocompresor de última generación, el Turbo 100 es capaz de prestar hasta 101 CV y 205 NM a pesar de su baja cilindrada.
Nuevo Turbo 100 de Peugeot
Los ingenieros de Stellantis destacaron la robustez del nuevo impulsor, dejando atrás viejos cuestionamientos. Estos últimos estaban especialmente enfocados en el sistema de correa bañada en aceite que supo incorporar el motor PureTech y que fue eliminado hace tiempo por la empresa tras registrarse severos problemas de envejecimiento prematuro.
Durante su desarrollo, el motor Turbo 100 se sometió a pruebas de resistencia especialmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas que reproducían todas las situaciones de conducción. Los prototipos equipados con el Turbo 100 acumularon más de 3 millones de kilómetros, lo que constituye una clara prueba de la fiabilidad del motor.
Como prueba de esa fiabilidad, Peugeot ofrece en Europa un programa de mantenimiento reducido para el Turbo 100, con una única revisión cada 2 años/25 000 km (antes 1 año/20.000 km), con una revisión intermedia anual.
En Argentina no, todavía
Para Argentina, Stellantis apostó a su gama de motores T200 (1.0T) para equipar al Peugeot 208 y 2008 producidos localmente. Esa impulsor a gasolina, de mayor potencia y rendimiento (120 CV), se acopla a las versiones más equipadas de los modelos estelares de la marca francesa
Además, el 208 todavía ofrece el ultra probado 1.6 EC5 de 115 CV en las versiones de entrada de gama. Se trata de un motor de mayor cilindrada y de mantenimiento bajo, muy conocido por los consumidores al haber sido protagonista de varios proyectos a lo largo de la historia.
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