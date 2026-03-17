Cadenero: Stellantis lanzó un nuevo motor turbo para Peugeot y deja atrás la polémica

Para aumentar el placer de conducción, el motor Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución, que ofrece una durabilidad superior. El bloque del motor, los pistones y los segmentos también son nuevos y están diseñados para contribuir a la robustez general y a un consumo de aceite reducido, explicaron. Para aumentar el placer de conducción, el motor Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución, que ofrece una durabilidad superior. El bloque del motor, los pistones y los segmentos también son nuevos y están diseñados para contribuir a la robustez general y a un consumo de aceite reducido, explicaron.

Durante su desarrollo, el motor Turbo 100 se sometió a pruebas de resistencia especialmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas que reproducían todas las situaciones de conducción. Los prototipos equipados con el Turbo 100 acumularon más de 3 millones de kilómetros, lo que constituye una clara prueba de la fiabilidad del motor.

Como prueba de esa fiabilidad, Peugeot ofrece en Europa un programa de mantenimiento reducido para el Turbo 100, con una única revisión cada 2 años/25 000 km (antes 1 año/20.000 km), con una revisión intermedia anual.

Peugeot 2008 5P.jpg Para Peugeot 2008 y 208 en Europa.

En Argentina no, todavía

Para Argentina, Stellantis apostó a su gama de motores T200 (1.0T) para equipar al Peugeot 208 y 2008 producidos localmente. Esa impulsor a gasolina, de mayor potencia y rendimiento (120 CV), se acopla a las versiones más equipadas de los modelos estelares de la marca francesa

Además, el 208 todavía ofrece el ultra probado 1.6 EC5 de 115 CV en las versiones de entrada de gama. Se trata de un motor de mayor cilindrada y de mantenimiento bajo, muy conocido por los consumidores al haber sido protagonista de varios proyectos a lo largo de la historia.

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