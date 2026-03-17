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Cadenero: Stellantis lanzó un nuevo motor turbo para Peugeot y deja atrás la polémica

Stellantis oficializó el lanzamiento de un nuevo motor turbo para Peugeot 208 y 2008 en Europa. Importantes cambios respecto a su predecesor.

17 de marzo de 2026 - 13:07
Nuevo motor para Peugeot 208 y 2008 en Europa.&nbsp;

Nuevo motor para Peugeot 208 y 2008 en Europa. 

En ese sentido, el Turbo 100 representa la tercera generación del motor de tres cilindros y 1.199 cm³ que Stellantis que se lanzó al mercado hace tiempo. Se trata de una evolución ampliamente mejorada del famoso 1.2 PureTech que fue equipado en varias marcas como la mencionada Peugeot, Citroën y otros tantos.

Las ventajas del nuevo impulsor de Peugeot están en la combinación de potencia y bajo consumo de combustible, resultando en un combo envidiable para el uso diario. Al contar con un turbocompresor de última generación, el Turbo 100 es capaz de prestar hasta 101 CV y 205 NM a pesar de su baja cilindrada.

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El Turbo 100 es un motor de tercera generación que incorpora un 70 % de componentes nuevos en valor. Esto incluye elementos clave como la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección, los pistones, el bloque de cilindros y mucho más, explicaron desde Stellantis. El Turbo 100 es un motor de tercera generación que incorpora un 70 % de componentes nuevos en valor. Esto incluye elementos clave como la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección, los pistones, el bloque de cilindros y mucho más, explicaron desde Stellantis.

Stellantis T100
El nuevo T100 de Stellantis.&nbsp;

El nuevo T100 de Stellantis.

Nuevo Turbo 100 de Peugeot

Los ingenieros de Stellantis destacaron la robustez del nuevo impulsor, dejando atrás viejos cuestionamientos. Estos últimos estaban especialmente enfocados en el sistema de correa bañada en aceite que supo incorporar el motor PureTech y que fue eliminado hace tiempo por la empresa tras registrarse severos problemas de envejecimiento prematuro.

Para aumentar el placer de conducción, el motor Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución, que ofrece una durabilidad superior. El bloque del motor, los pistones y los segmentos también son nuevos y están diseñados para contribuir a la robustez general y a un consumo de aceite reducido, explicaron. Para aumentar el placer de conducción, el motor Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución, que ofrece una durabilidad superior. El bloque del motor, los pistones y los segmentos también son nuevos y están diseñados para contribuir a la robustez general y a un consumo de aceite reducido, explicaron.

Durante su desarrollo, el motor Turbo 100 se sometió a pruebas de resistencia especialmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas que reproducían todas las situaciones de conducción. Los prototipos equipados con el Turbo 100 acumularon más de 3 millones de kilómetros, lo que constituye una clara prueba de la fiabilidad del motor.

Como prueba de esa fiabilidad, Peugeot ofrece en Europa un programa de mantenimiento reducido para el Turbo 100, con una única revisión cada 2 años/25 000 km (antes 1 año/20.000 km), con una revisión intermedia anual.

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Para Peugeot 2008 y 208 en Europa.&nbsp;

Para Peugeot 2008 y 208 en Europa.

En Argentina no, todavía

Para Argentina, Stellantis apostó a su gama de motores T200 (1.0T) para equipar al Peugeot 208 y 2008 producidos localmente. Esa impulsor a gasolina, de mayor potencia y rendimiento (120 CV), se acopla a las versiones más equipadas de los modelos estelares de la marca francesa

Además, el 208 todavía ofrece el ultra probado 1.6 EC5 de 115 CV en las versiones de entrada de gama. Se trata de un motor de mayor cilindrada y de mantenimiento bajo, muy conocido por los consumidores al haber sido protagonista de varios proyectos a lo largo de la historia.

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FUENTE: Urgente 24

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