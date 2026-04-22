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FAdeA busca dólares en los aviones privados para salir de la crisis de deudas

FAdeA ensayó un acuerdo con una empresa de gestión de aviones privados. Busca recursos genuinos para salir adelante. Panorama complejo.

22 de abril de 2026 - 09:43
FAdeA intenta hacer pie con mantenimiento de aviones.&nbsp;

FAdeA intenta hacer pie con mantenimiento de aviones. 

FOTO: FADEA.
REDACCIÓN DE URGENTE24
Por REDACCIÓN DE URGENTE24

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) anunció un memorándum con Pacific Ocean, empresa de gestión de aviones privados. El acuerdo busca diversificar ingresos en dólares ante la presión financiera y la falta de contratos renovados con las Fuerzas Armadas, que es la principal fuente de financiación de la estatal.

Según lo informado a la prensa, FAdeA se asoció de manera estratégica con Pacific Ocean para acceder a una fuente importante de clientes en el ámbito privado de la aviación. Esta maniobra responde a la orientación que la dirección del abogado porteño Julio Manco eligió para transitar el complejo panorama de deudas donde la fuente de financiación principal, las Fuerzas Armadas, aún no fueron autorizadas a renovar contratos directos.

La empresa, dependiente del Ministerio de Defensa, podría obtener así nuevos contratos de Mantenimiento, Reparación y Overhaul (MRO) para aviones ejecutivos gestionados por Pacific Ocean. Se trata de una industria de altos costos de mantenimiento y poca oferta local.

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Cabe recordar que FAdeA celebró recientemente algunos contratos de mantenimiento para aerolíneas locales, que también forman parte de su cartera de contratos y negocios vigentes. Además, la compañía mantiene el envío de piezas a la brasileña Embraer, con la cual mantiene un contrato de provisión para el KC-390 Millennium.

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FAdeA apuesta al mantenimiento.

FAdeA apuesta al mantenimiento.

En ese sentido, la empresa estatal trabaja en Córdoba en turnos de tres días a la semana y el pago de salarios está porcionado. Al respecto, durante el último mes hubo tensión con los sindicatos debido a un atraso en los pagos de salarios que provocó protestas en la puerta de la Fábrica Brigadier San Martín.

De cara a una recuperación definitiva, el panorama de FAdeA no es el mejor. Una deuda creciente con los proveedores de la compañía, estimada en más de 20 millones de dólares, sería el ancla principal que no deja avanzar al reordenamiento dispuesto por el Gobierno nacional.

Esto último, sumado a la demora de nuevos contratos con las Fuerzas Armadas, dejó a FAdeA en un escenario delicado desde lo financiero. Con el paso del tiempo, el deterioro es cada vez más profundo y en especial en el plano de los recursos humanos, que en el caso del personal especializado ha comenzado a migrar hacia otros sectores.

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El panorama en FAdeA.

El panorama en FAdeA.

Qué pasa con los proveedores de FAdeA

La crisis en FAdeA no solo golpea a la empresa pública, sino a toda la cadena de proveedores que la rodean. Con especial efecto en la industria metalmecánica, el entorpecimiento de la cadena de pagos y la menor actividad en la fábrica ha generado problemas en decenas de PyMEs que mantienen contratos con la estatal.

Ese escenario amplía los efectos sobre el empleo calificado, poniendo en jaque un complejo entramado industrial.

Respecto a esto último, el deterioro pronunciado de FAdeA pone en juego además un sector estratégico a nivel local y regional. Se trata de una empresa de interés nacional, que no encuentra paralelos en Sudamérica.

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FUENTE: Urgente24

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