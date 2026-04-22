FAdeA busca dólares en los aviones privados para salir de la crisis de deudas

Qué pasa con FAdeA

Más allá del entendimiento con Pacific Ocean y otros contratos privados, la realidad de FAdeA dista de ser óptima. Con una planta de empleados fuertemente reducida y la apertura de retiros voluntarios, la situación interna es alarmante.

En ese sentido, la empresa estatal trabaja en Córdoba en turnos de tres días a la semana y el pago de salarios está porcionado. Al respecto, durante el último mes hubo tensión con los sindicatos debido a un atraso en los pagos de salarios que provocó protestas en la puerta de la Fábrica Brigadier San Martín.

De cara a una recuperación definitiva, el panorama de FAdeA no es el mejor. Una deuda creciente con los proveedores de la compañía, estimada en más de 20 millones de dólares, sería el ancla principal que no deja avanzar al reordenamiento dispuesto por el Gobierno nacional.

Esto último, sumado a la demora de nuevos contratos con las Fuerzas Armadas, dejó a FAdeA en un escenario delicado desde lo financiero. Con el paso del tiempo, el deterioro es cada vez más profundo y en especial en el plano de los recursos humanos, que en el caso del personal especializado ha comenzado a migrar hacia otros sectores.

FAdeA 8P.jpg El panorama en FAdeA.

Qué pasa con los proveedores de FAdeA

La crisis en FAdeA no solo golpea a la empresa pública, sino a toda la cadena de proveedores que la rodean. Con especial efecto en la industria metalmecánica, el entorpecimiento de la cadena de pagos y la menor actividad en la fábrica ha generado problemas en decenas de PyMEs que mantienen contratos con la estatal.

Ese escenario amplía los efectos sobre el empleo calificado, poniendo en jaque un complejo entramado industrial.

Respecto a esto último, el deterioro pronunciado de FAdeA pone en juego además un sector estratégico a nivel local y regional. Se trata de una empresa de interés nacional, que no encuentra paralelos en Sudamérica.

Más noticias en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales

ATE promete paro total en Aeroparque y más: Qué pasa con los vuelos el 21 de abril