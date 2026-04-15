CÓRDOBA. Los trabajadores de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) atraviesan horas de incertidumbre y tensión en torno a la crisis que sufre la empresa estatal. Tras un fin de semana de protestas y una demora en el depósito de los sueldos de marzo, parte de la planta de 720 empleados acercó planteos formales a la Secretaría de Trabajo de Córdoba.
AVIONES
Trabajadores de FAdeA piden ayuda a Córdoba ante la inacción de Defensa
En FAdeA creció la tensión tras varios días de demora en el depósito de los sueldos. Los trabajadores le apuntan al directorio.
La medida, encabezada por el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, instó a las autoridades provinciales a instalar un control oficial sobre el funcionamiento general de la empresa. Si bien los salarios fueron completados el viernes pasado y a contrarreloj, la relación entre los trabajadores y el directorio pareció haberse quebrado por completo.
En ese sentido, la dirección encabezada por el abogado porteño Julio Manco y designada por el Ministerio de Defensa fue señalada ante los sucesivos problemas operativos y financieros que fueron golpeando a FAdeA en los últimos meses. Con una actividad completamente desmoronada y apenas algunos contratos privados vigentes, la planta cordobesa funciona en turnos de tres días semanales y con pagos parciales de los sueldos.
Respecto al pago más reciente de salarios, el sitio cordobés La Voz anticipó que FAdeA tuvo que echar mano al dinero de “la caja” para poder regularizar la situación.
Qué pasa con FAdeA
La denuncia ante el Gobierno provincial de la STA tendría como objetivo empujar los mecanismos estatales que conduzcan a la intervención definitiva de FAdeA en un futuro. Todo ello ante la inacción marcada del Ministerio de Defensa, que de momento no hay propiciado un plan de saneamiento efectivo de la compañía que es considerada un activo estratégico en esa área.
Durante el 2024, y bajo el comando de Luis Petri, el Gobierno ensayó una recuperación con un fuerte recorte de la planta de empleados que se extiende hasta hoy. Sin embargo el proceso se cortó con la salida del interventor Fernándo Sibillia, quien había logrado cierta estabilidad y fue removido del cargo.
Desde entonces, el número de trabajadores bajó de más de 900 a poco más de 700 en la actualidad y aún con un plan de retiros vigente.
Esa maniobra se sumó a los recortes de turnos y reducción del gasto en salarios, como medida de reflejo ante una deuda creciente con proveedores externos. Sin embargo, esto no estuvo acompañado de acciones concretas para recuperar líneas de negocios que favorezcan al saneamiento de la empresa estatal y así producir recursos genuinos.
Por qué no llega el dinero
En la actualidad, tanto el STA como el resto de los gremios que rodean a FAdeA han calculado que la deuda con proveedores es superior a los 20 millones de dólares. Esto tiene como contrapunto apenas algunos contratos privados de mantenimiento de aeronaves civiles y la fabricación de ciertas piezas para la brasileña Embraer.
Con ese flujo ceñido de dinero, el aporte del Ministerio de Defensa se volvió aún más indispensable. Ahora bien, eso no implicó que los giros hayan sido habilitados, aún a riesgo de un deterioro aún mayor.
De hecho, en la cartera conducida por Carlos Presti estarían “estacionados” los contratos que FAdeA espera poder celebrar con la Fuerza Aérea. Se trata de trabajos clave que podrían darle aire financiero a la compañía estatal pero que aún no han sido autorizados y están a la espera desde años atrás.
La decisión final respecto a esos contratos estaría, además, atada a las disposiciones del Ministerio de Economía. Con la política de superávit fiscal vigente, la autorización de gastos queda como un imposible de lograr.
FAdeA en Chile
Mientras tanto, la empresa estatal logró renovar su presencia en el evento aeronáutico más importante de la región. Se trata de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, donde FAdeA mostró sus dos modelos de fabricación local, el IA-63 Pampa III y el IA-100 Malvina.
Cabe destacar que ninguno de estos dos aviones se encuentra bajo fabricación actualmente. A pesar de tener interés regional, la capacidad financiera de la empresa no permite la construcción de nuevos aviones desde hace años.
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