Trabajadores de FAdeA piden ayuda a Córdoba ante la inacción de Defensa

Durante el 2024, y bajo el comando de Luis Petri, el Gobierno ensayó una recuperación con un fuerte recorte de la planta de empleados que se extiende hasta hoy. Sin embargo el proceso se cortó con la salida del interventor Fernándo Sibillia, quien había logrado cierta estabilidad y fue removido del cargo.

Desde entonces, el número de trabajadores bajó de más de 900 a poco más de 700 en la actualidad y aún con un plan de retiros vigente.

Esa maniobra se sumó a los recortes de turnos y reducción del gasto en salarios, como medida de reflejo ante una deuda creciente con proveedores externos. Sin embargo, esto no estuvo acompañado de acciones concretas para recuperar líneas de negocios que favorezcan al saneamiento de la empresa estatal y así producir recursos genuinos.

Fadea 10P Los trabajadores tuvieron problemas para cobrar en marzo.

Por qué no llega el dinero

En la actualidad, tanto el STA como el resto de los gremios que rodean a FAdeA han calculado que la deuda con proveedores es superior a los 20 millones de dólares. Esto tiene como contrapunto apenas algunos contratos privados de mantenimiento de aeronaves civiles y la fabricación de ciertas piezas para la brasileña Embraer.

Con ese flujo ceñido de dinero, el aporte del Ministerio de Defensa se volvió aún más indispensable. Ahora bien, eso no implicó que los giros hayan sido habilitados, aún a riesgo de un deterioro aún mayor.

De hecho, en la cartera conducida por Carlos Presti estarían “estacionados” los contratos que FAdeA espera poder celebrar con la Fuerza Aérea. Se trata de trabajos clave que podrían darle aire financiero a la compañía estatal pero que aún no han sido autorizados y están a la espera desde años atrás.

La decisión final respecto a esos contratos estaría, además, atada a las disposiciones del Ministerio de Economía. Con la política de superávit fiscal vigente, la autorización de gastos queda como un imposible de lograr.

FAdeA 6P.jpg FAdeA funciona al mínimo.

FAdeA en Chile

Mientras tanto, la empresa estatal logró renovar su presencia en el evento aeronáutico más importante de la región. Se trata de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, donde FAdeA mostró sus dos modelos de fabricación local, el IA-63 Pampa III y el IA-100 Malvina.

Cabe destacar que ninguno de estos dos aviones se encuentra bajo fabricación actualmente. A pesar de tener interés regional, la capacidad financiera de la empresa no permite la construcción de nuevos aviones desde hace años.

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