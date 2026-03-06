CÓRDOBA. La prolongación de la crisis en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) radicada en Córdoba provocó un alto nivel de preocupación entre sus trabajadores. Con la planta Brigadier General San Martín funcionando al mínimo de su capacidad, los colaboradores que superaron el recorte de personal y el programa de retiros denunciaron (nuevamente) una situación insostenible.
CONGELADOS
FAdeA sigue en el freezer de Defensa tras dos años y los trabajadores temen lo peor
Trabajadores de FAdeA en Córdoba señalaron la inacción del Gobierno nacional para enfrentar la crisis de la empresa. Qué pasa con los contratos clave.
Al respecto, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Defensa para intentar movilizar soluciones que no han llegado en más de dos años. Con la conducción del abogado porteño Julio Cordero señalada por la inacción para generar vías de recuperación, los empleados de FAdeA se dirigieron directamente al teniente general Carlos Presti, denunciando un punto de no retorno fruto de la pasividad de la gestión sobre la empresa estatal.
En ese sentido, un artículo del medio local La Voz dio cuenta del reclamo, con parte del descargo efectuado por los trabajadores. Según el STA, FAdeA se encuentra bajo una “parálisis operativa” firme e intencionada para seguir erosionando la planta de empleados que apenas supera los 600 puestos.
Con deudas a proveedores acumulándose por encima de los 20 millones de dólares, desde el STA apuntaron a un temor alto por el riesgo de la pérdida de los empleos, que no solo afectaría al personal sino que se ratificaría a los propios proveedores, además de afectar directamente el interés táctico de la defensa nacional.
Carlos Presti y una firma congelada para Fadea
Dentro de los reclamos principales elevados al Ministerio de Defensa, los trabajadores de Fadea señalaron la demora inédita para rubricar los acuerdos de la empresa con la Fuerza Aérea Argentina, principal cliente histórico y llave para el ingreso del grueso de los recursos económicos que podría restablecer el flujo de trabajo. Según versiones internas no oficiales, los contratos estarían hace meses en la “mesa” de la cartera castrense.
La demora en la firma de esos contratos, que no fueron habilitados por el anterior titular de Defensa Luis Petri, se habría estado excusado en la inminente transición del ministerio. Sin embargo, una vez concretado el traspaso, tampoco se ejecutaron las partidas correspondientes.
Esa situación generó la sospecha interna sobre un posible entorpecimiento de la firma de esos contratos por un “bloqueo” de los recursos desde el Ministerio de Economía. Como parte de la política de superávit fiscal a toda costa, es la cartera conducida por Luis Caputo la que tiene potestad de autorizar la asignación de dinero de manera interna.
En cualquier caso, los trabajadores siguieron con su reclamo referido a los salarios reducidos, un esquema de semana de tres días y otros recortes que se impusieron en las negociaciones paritarias como parte de un esfuerzo solicitado por la emergencia en la empresa.
Julio Cordero, en la mira
Respecto a la gestión del abogado frente a la empresa estatal, los trabajadores denunciaron severas fallas a nivel general. Más allá de no acelerar la firma de los contratos con la Fuerza Aérea, Cordero también fue apuntado por haber perdido oportunidades de negocio en el exterior que podrían haber ayudado a la producción de recursos genuinos.
Un ejemplo de ello fue un presunto contrato ofrecido por México para la fabricación de aeronaves IA-63 Pampa, el modelo estrella de Fadea. Si bien la empresa no fabrica aviones hace años por la desfinanciación nacional, un retorno a esa actividad podría haber sido visto como el puntapié inicial para una recuperación.
Además, Cordero fue apuntado por la designación de múltiples asesores cuando el resto de la planta permanece bajo un régimen de emergencia. Algo que fue rechazado por el directorio de la empresa, desde donde se apuntó la existencia de un plan de recuperación y reordenamiento en marcha.
Mientras tanto, en el seno del Gobierno nacional sigue vigente la intención de privatizar Fadea. Algo que fue cuestionado por el ámbito militar en general debido al rol estratégico que la planta puede encarar no solo a nivel nacional sino también regional, siendo una de las pocas instalaciones con capacidades amplias referidas a la industria aeronáutica.
Por el momento, Fadea mantiene contratos privados mínimos para el mantenimiento de aviones civiles y comerciales. Además, forma parte del flujo de piezas del Embraer C-390 brasileño.
