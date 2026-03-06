FAdeA sigue en el freezer de Defensa tras dos años y los trabajadores temen lo peor

La demora en la firma de esos contratos, que no fueron habilitados por el anterior titular de Defensa Luis Petri, se habría estado excusado en la inminente transición del ministerio. Sin embargo, una vez concretado el traspaso, tampoco se ejecutaron las partidas correspondientes.

Esa situación generó la sospecha interna sobre un posible entorpecimiento de la firma de esos contratos por un “bloqueo” de los recursos desde el Ministerio de Economía. Como parte de la política de superávit fiscal a toda costa, es la cartera conducida por Luis Caputo la que tiene potestad de autorizar la asignación de dinero de manera interna.

En cualquier caso, los trabajadores siguieron con su reclamo referido a los salarios reducidos, un esquema de semana de tres días y otros recortes que se impusieron en las negociaciones paritarias como parte de un esfuerzo solicitado por la emergencia en la empresa.

FAdeA 8P.jpg

Julio Cordero, en la mira

Respecto a la gestión del abogado frente a la empresa estatal, los trabajadores denunciaron severas fallas a nivel general. Más allá de no acelerar la firma de los contratos con la Fuerza Aérea, Cordero también fue apuntado por haber perdido oportunidades de negocio en el exterior que podrían haber ayudado a la producción de recursos genuinos.

Un ejemplo de ello fue un presunto contrato ofrecido por México para la fabricación de aeronaves IA-63 Pampa, el modelo estrella de Fadea. Si bien la empresa no fabrica aviones hace años por la desfinanciación nacional, un retorno a esa actividad podría haber sido visto como el puntapié inicial para una recuperación.

Además, Cordero fue apuntado por la designación de múltiples asesores cuando el resto de la planta permanece bajo un régimen de emergencia. Algo que fue rechazado por el directorio de la empresa, desde donde se apuntó la existencia de un plan de recuperación y reordenamiento en marcha.

Mientras tanto, en el seno del Gobierno nacional sigue vigente la intención de privatizar Fadea. Algo que fue cuestionado por el ámbito militar en general debido al rol estratégico que la planta puede encarar no solo a nivel nacional sino también regional, siendo una de las pocas instalaciones con capacidades amplias referidas a la industria aeronáutica.

Por el momento, Fadea mantiene contratos privados mínimos para el mantenimiento de aviones civiles y comerciales. Además, forma parte del flujo de piezas del Embraer C-390 brasileño.

FAdeA 6P.jpg

