Brubank lanza su eSIM marca BruFon, con tecnología Gigs

Brubank sabe que sus clientes usan el celular para todo — manejar su plata, viajar, trabajar y mantenerse conectados con su entorno. Pero viajar al exterior todavía implica fricciones:

altos costos de roaming,

dependencia de WiFi público poco seguro o

tener que comprar planes de datos en otras plataformas.

BruFon funciona con tecnología de Gigs, y se suma a las soluciones ya operativas para el viajero argentino:

pagos con PIX en Brasil desde la app,

asistencia al viajero incluida en el plan Ultra en alianza con Pax, y

tarjeta de crédito y débito Visa Internacional.

Gigs, fundada por Hermann Frank y Dennis Bauer en 2020, ofrece tecnología que permite a las empresas lanzar su servicio inalámbrico mediante una marca blanca o mediante una API que les permite integrar su servicio inalámbrico directamente en la aplicación o el sitio web del cliente.

En diciembre de 2024, Gigs anunció su asociación con Vodafone.

En 2025, Gigs proporcionó sus propios productos eSIM a LATAM Airlines y a los servicios One Pay, de Walmart. Luego, AT&T anunció su asociación con la compañía.

BruFon es gratuito para usuarios Ultra (2GB incluidos) y Plus (1GB incluido), y se extenderá al resto de la base de clientes.

Activación rápida, 100% digital desde la app y mayor seguridad: no se pierde ni puede ser sustraída físicamente.

Brubank es el 1er. banco latinoamericano operando 100% en 'la nube', el único banco argentino Empresa B certificado, y cuenta con más de 4,2 millones de clientes.

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