Brubank lanza su eSIM marca BruFon, con tecnología Gigs

Una eSIM (SIM embebida o virtual) es la evolución digital de la tarjeta SIM física. Es un chip integrado directamente en el hardware del celular, reloj inteligente o tablet que no se extrae. Permite activar un plan de datos sin tarjetas físicas, generalmente escaneando un código QR proporcionado por el operador.
Brubank afirma que es el banco digital más grande de Argentina, y para confirmarlo anunció BruFon, su eSIM internacional, que permite
- contratar datos en el exterior para más de 150 países,
- controlar el consumo en tiempo real y
- recargar todo desde la app de Brubank.
Fundado y liderado por Juan Bruchou, ex-CEO de Citibank Argentina, Brubank es de Bruinvest S.A, y está regulado por el BCRA. Otros accionistas son
- David Thomson (adquirió un 15% en 2019),
- Pablo Sánchez (co-fundador y CTO) y
- Diego Pando (fundador de Bumeran y Digital House).
Entonces, ahora Brubank es el 1er. banco argentino en ofrecer conectividad móvil internacional como producto propio.
El desarrollo
A nivel global, los ecosistemas financieros más innovadores evolucionan hacia plataformas que acompañan a las personas más allá de lo estrictamente bancario.
Brubank sabe que sus clientes usan el celular para todo — manejar su plata, viajar, trabajar y mantenerse conectados con su entorno. Pero viajar al exterior todavía implica fricciones:
- altos costos de roaming,
- dependencia de WiFi público poco seguro o
- tener que comprar planes de datos en otras plataformas.
BruFon funciona con tecnología de Gigs, y se suma a las soluciones ya operativas para el viajero argentino:
- pagos con PIX en Brasil desde la app,
- asistencia al viajero incluida en el plan Ultra en alianza con Pax, y
- tarjeta de crédito y débito Visa Internacional.
Gigs, fundada por Hermann Frank y Dennis Bauer en 2020, ofrece tecnología que permite a las empresas lanzar su servicio inalámbrico mediante una marca blanca o mediante una API que les permite integrar su servicio inalámbrico directamente en la aplicación o el sitio web del cliente.
En diciembre de 2024, Gigs anunció su asociación con Vodafone.
En 2025, Gigs proporcionó sus propios productos eSIM a LATAM Airlines y a los servicios One Pay, de Walmart. Luego, AT&T anunció su asociación con la compañía.
BruFon es gratuito para usuarios Ultra (2GB incluidos) y Plus (1GB incluido), y se extenderá al resto de la base de clientes.
Activación rápida, 100% digital desde la app y mayor seguridad: no se pierde ni puede ser sustraída físicamente.
Brubank es el 1er. banco latinoamericano operando 100% en 'la nube', el único banco argentino Empresa B certificado, y cuenta con más de 4,2 millones de clientes.
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