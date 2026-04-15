Chau QR: El sistema de pagos entra en modo sacudón digital

La fintech que la vio y busca quedarse con los pagos de los extranjeros en Argentina

Además, la compañía ya evalúa distintos usos:

Pagos con transferencia por aproximación, reemplazando el QR

Extracción de efectivo apoyando el celular (cash out)

Transporte público con pagos por acercamiento en el futuro

¿Por qué los pagos, QR y transferencias están en plena carrera tecnológica?

Hoy, actores como MODO aparecen como candidatos fuertes para implementar primero esta tecnología. Según fuentes del sector consultadas por el medio de comunicación citado anteriormente, la billetera de los bancos ya explora alianzas con empresas de ciberseguridad como Thales para tokenizar cuentas y operar pagos como si fueran tarjetas digitales.

Esto abre una puerta a convertir el saldo de una cuenta en un “token” que pueda usarse con NFC como si fuera una tarjeta contactless.

Por otro lado, Mercado Pago ya cuenta con tecnología NFC, aunque actualmente limitada a tarjetas propias. Sin embargo, en la industria no descartan que la empresa avance hacia un sistema más cerrado de transferencias por aproximación entre usuarios.

¿Qué papel juega el Banco Central en los pagos con QR y transferencias?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aparece como árbitro silencioso pero decisivo.

Según datos oficiales del organismo, los pagos con transferencia vía QR siguen creciendo a ritmo acelerado, con millones de operaciones mensuales y un ecosistema que ya supera las 80 billeteras digitales interoperables en el país.

Sin embargo, el avance del NFC abre una discusión regulatoria, cómo se integrará este nuevo sistema dentro de la normativa de Pagos con Transferencias (PCT), que hoy regula el funcionamiento del QR interoperable.

El BCRA tiene previsto revisar aspectos del esquema vigente, especialmente en lo que respecta a costos para comercios y distribución de comisiones, que actualmente rondan el 0,8% en algunos casos.

¿Estos pagos son más caros para los comercios?

Uno de los puntos más sensibles del cambio es el impacto en los negocios.

Hoy, muchos comercios de barrio prefieren el QR porque es simple, rápido y sin necesidad de hardware adicional. Pero el NFC podría modificar eso.

COELSA aseguró que el uso de esta tecnología no tendrá costo directo para el usuario. Sin embargo, en la cadena de implementación podrían existir costos indirectos para entidades financieras o plataformas.

La gran duda es si este nuevo modelo reducirá fricción o simplemente trasladará costos dentro del sistema.

pagos en pix

¿Qué buscan realmente las fintech con los pagos?

Más allá de la tecnología, hay un punto estratégico, que son los datos. Las billeteras digitales como MODO y Mercado Pago no solo procesan pagos, también analizan comportamientos de consumo, fidelizan usuarios y generan ecosistemas cerrados de beneficios.

El QR les da visibilidad completa del recorrido del usuario. El NFC, en cambio, podría acortar ese rastro si no se diseña con cuidado.

Más noticias en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible