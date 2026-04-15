Un boleto de 100 euros, comprado casi como un juego, terminó cambiando la vida de un ingeniero parisino. Durante varios días, miles de personas siguieron con expectativa el sorteo de una obra de Pablo Picasso, una iniciativa solidaria que combinaba arte, azar y financiación para la investigación médica.
LA "TÊTE DE FEMME"
Pagó 100 euros y ganó un Picasso en un sorteo: así es la obra millonaria que se llevó un francés
Un ingeniero de París ganó en un sorteo solidario un Picasso de 1940 valorado en un millón de euros. El dinero se destinará a la investigación del Alzheimer.
La rifa formaba parte del proyecto “1 Picasso por 100 euros”, una campaña impulsada por la Fondation Recherche Alzheimer que puso a la venta más de 120.000 participaciones en todo el mundo. El premio era una pieza del artista malagueño valorada en alrededor de un millón de euros.
El ganador fue Ari Hodara, un ingeniero de 59 años residente en París, cuyo nombre salió durante el sorteo celebrado en la casa de subastas Christie’s. La obra que se llevará a casa es “Tête de femme” (1941), un guache sobre papel en el que Picasso retrató a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar.
El retrato de Dora Maar que cambió de manos
La pieza que ahora pasará a manos de Hodara es un guache sobre papel realizado por Picasso a comienzos de la década de 1940. La obra pertenece a un período especialmente intenso en la producción del artista malagueño, marcado por los años de la Segunda Guerra Mundial y por una etapa creativa en la que el pintor exploró nuevas formas de retrato y composición. Es también el tiempo en el que Picasso produjo algunas de sus obras más influyentes, como Guernica, hoy conservada en el Museo Reina Sofía de Madrid.
En la pintura, Picasso retrata a Maar, fotógrafa surrealista y una de las figuras más influyentes en su vida durante aquellos años. Amante y compañera del pintor, la relación entre ambos artistas dejó una huella profunda en la obra del español y dio lugar a algunos de los retratos más reconocibles de su producción.
La pieza sorteada formaba parte de la colección de Opera Gallery, fundada por el galerista Gilles Dyan, uno de los impulsores de esta iniciativa solidaria. Gracias al acuerdo alcanzado con la galería, la organización pudo ofrecer la obra como premio principal del sorteo sin comprometer el objetivo benéfico del proyecto.
“Cuando compras algo así no esperas ganar”
El nombre de Ari Hodara, ingeniero parisino de 59 años, apareció como ganador durante el sorteo celebrado en la reconocida casa de subastas de París, mientras miles de participantes seguían el resultado tras haber adquirido uno de los más de 100.000 boletos vendidos en todo el mundo.
La reacción del ingeniero fue tan simple como sincera. “Me sorprendió, eso es todo. Cuando compras algo así no esperas ganar”, dijo durante una conversación telefónica con los organizadores poco después de conocer el resultado.
El sorteo permitió recaudar más de 12 millones de euros. Una parte se destinará a cubrir el valor de la obra, mientras que el resto financiará proyectos de investigación contra el Alzheimer impulsados por la fundación.
La fotógrafa surrealista que marcó una etapa en la obra del malagueño
La protagonista del cuadro sorteado es una de las figuras más complejas y fascinantes del entorno creativo del artista. Nacida como Henriette Theodora Markovitch, la artista se formó como fotógrafa y se convirtió en una de las voces más destacadas del surrealismo parisino durante la década de 1930. Su trabajo exploraba la fotografía experimental, los fotomontajes y una mirada profundamente psicológica sobre el retrato.
Maar conoció al malagueño en París en 1936, en un momento en el que el pintor ya era una figura central del arte moderno. La relación entre ambos fue intensa tanto en el plano personal como en el artístico. Durante casi una década compartieron círculos intelectuales, talleres y proyectos, en una etapa en la que el artista atravesaba una transformación estética marcada por el dramatismo de la guerra y por un lenguaje visual cada vez más fragmentado.
La fotógrafa también jugó un papel importante en el proceso creativo del pintor durante aquellos años. Fue ella quien documentó con su cámara el proceso de trabajo del gran mural antibélico que el artista realizó en 1937, dejando un registro visual excepcional de una de las obras más influyentes del arte contemporáneo. Ese seguimiento fotográfico permitió conservar imágenes únicas del estudio del pintor y de la evolución del lienzo a lo largo de su creación.
A lo largo de su relación, el artista realizó numerosos retratos de Maar, muchos de ellos marcados por las formas angulosas, los rostros fragmentados y las expresiones intensas que caracterizan su producción de comienzos de los años cuarenta. Esos retratos terminaron convirtiéndose con el tiempo en algunas de las representaciones más reconocibles del universo femenino dentro de la obra del pintor español.
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