Pagó 100 euros y ganó un Picasso en un sorteo: así es la obra millonaria que se llevó un francés

La pieza sorteada formaba parte de la colección de Opera Gallery, fundada por el galerista Gilles Dyan, uno de los impulsores de esta iniciativa solidaria. Gracias al acuerdo alcanzado con la galería, la organización pudo ofrecer la obra como premio principal del sorteo sin comprometer el objetivo benéfico del proyecto.

“Cuando compras algo así no esperas ganar”

El nombre de Ari Hodara, ingeniero parisino de 59 años, apareció como ganador durante el sorteo celebrado en la reconocida casa de subastas de París, mientras miles de participantes seguían el resultado tras haber adquirido uno de los más de 100.000 boletos vendidos en todo el mundo.

La reacción del ingeniero fue tan simple como sincera. “Me sorprendió, eso es todo. Cuando compras algo así no esperas ganar”, dijo durante una conversación telefónica con los organizadores poco después de conocer el resultado.

El sorteo permitió recaudar más de 12 millones de euros. Una parte se destinará a cubrir el valor de la obra, mientras que el resto financiará proyectos de investigación contra el Alzheimer impulsados por la fundación.

Picasso El retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso durante la Segunda Guerra Mundial.

La fotógrafa surrealista que marcó una etapa en la obra del malagueño

La protagonista del cuadro sorteado es una de las figuras más complejas y fascinantes del entorno creativo del artista. Nacida como Henriette Theodora Markovitch, la artista se formó como fotógrafa y se convirtió en una de las voces más destacadas del surrealismo parisino durante la década de 1930. Su trabajo exploraba la fotografía experimental, los fotomontajes y una mirada profundamente psicológica sobre el retrato.

Maar conoció al malagueño en París en 1936, en un momento en el que el pintor ya era una figura central del arte moderno. La relación entre ambos fue intensa tanto en el plano personal como en el artístico. Durante casi una década compartieron círculos intelectuales, talleres y proyectos, en una etapa en la que el artista atravesaba una transformación estética marcada por el dramatismo de la guerra y por un lenguaje visual cada vez más fragmentado.

La fotógrafa también jugó un papel importante en el proceso creativo del pintor durante aquellos años. Fue ella quien documentó con su cámara el proceso de trabajo del gran mural antibélico que el artista realizó en 1937, dejando un registro visual excepcional de una de las obras más influyentes del arte contemporáneo. Ese seguimiento fotográfico permitió conservar imágenes únicas del estudio del pintor y de la evolución del lienzo a lo largo de su creación.

El Guernica, de Pablo Picasso. “Guernica”, el mural antibélico pintado por Pablo Picasso en 1937 tras el bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil española, considerado una de las obras más influyentes del arte del siglo XX.

A lo largo de su relación, el artista realizó numerosos retratos de Maar, muchos de ellos marcados por las formas angulosas, los rostros fragmentados y las expresiones intensas que caracterizan su producción de comienzos de los años cuarenta. Esos retratos terminaron convirtiéndose con el tiempo en algunas de las representaciones más reconocibles del universo femenino dentro de la obra del pintor español.

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