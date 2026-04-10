La notera de TN Paula Bernini hizo una nota a bordo de un colectivo y terminó protagonizando un momento tan incómdo como viral en pleno vivo: no supo usar el QR, frenó a todos y el chofer ubicó a la periodista con una frase que explotó en redes sociales, donde el video no para de circular y sumar reacciones.
MIENTRAS LA GENTE ESPERABA
El papelón viral de una notera de TN en un colectivo: "Se nota que tenés auto"
Paula Bernini, cronista de TN, quiso pagar el colectivo con QR y no pudo porque no sabía cómo. El chofer la liquidó y el momento incómodo ya explota en redes.
Cómo fue el momento viral de Paula Bernini en el colectivo
La secuencia ocurrió en Bernal, partido de Quilmes, durante un móvil en vivo que buscaba mostrar cómo funciona el pago con celular en el transporte público. Todo pasó en hora pico, con el colectivo lleno, pasajeros apurados y una situación cotidiana para millones de personas que dependen del servicio todos los días.
Fue en ese escenario que Paula Bernini, cronista de TN, intentó pagar el boleto en vivo con el sistema QR, pero quedó en evidencia que no sabía cómo hacerlo. Y la escena se extendió más de lo esperado: acercaba el celular al validador, lo retiraba, volvía a intentar, dudaba, miraba el dispositivo y repetía el proceso sin éxito. Mientras tanto, el colectivo permanecía detenido y la fila de pasajeros se trababa detrás suyo.
El video, publicado el jueves 09/04, superó rápidamente las 170 mil visualizaciones, impulsado por la viralización en X (Twitter) y otras plataformas. Con una duración de apenas 1 minuto y 17 segundos, alcanza para condensar lo que muchos reconocen como propia, pero desde el lado de la incomodidad.
Sin embargo, durante ese clima tenso, el chofer, en tono de hartazgo y cansancio, le dice la frase que todos los usuarios terminaron aplaudiendo, que resumía perfectamente lo que estaba pasando: "Con el QR no es así… se nota que tenés auto, eh".
Después de cumplir exitosamente la operación, acercando el celular del lado de la pantalla, Bernini intentó retomar el móvil, pero ya había quedado expuesta ante las cámaras.
Redes sociales: entre la risa, la bronca y la crítica a los medios
La reacción en redes no tardó en aparecer y tuvo un tono bastante homogéneo: mezcla de humor, ironía y una bronca más allá del episodio puntual. El video se volvió blanco de comentarios burlones, pero también un punto de descarga para muchos usuarios que se sintieron representados, aunque no precisamente por la periodista.
Algunos usuarios resaltaron la frase del chofer como un "insulto elegante", mientras que otros apuntaron a la molestia cotidiana: la espera, el cansancio y la frustración de viajar en condiciones que muchas veces son precarias. Aparecen frases como que "te cagás la mañana esperando 40 minutos un bondi" o que resulta insoportable que alguien demore el servicio en ese contexto.
También hay quienes apuntan directamente a los medios, no solo hacia Bernini sino hacia lo que representa: un periodismo que intenta cubrir la realidad del transporte sin manejar sus códigos básicos. En ese sentido, un comentario sintetiza bastante bien el clima general al señalar que existe "una distancia enorme entre los medios y el ciudadano de a pie", especialmente cuando se habla de las tarifas, los subsidios o las condiciones de viaje.
No faltan, aunque son minoría, algunas voces que relativizan la situación. Algún usuario reconoce que el video le sirvió porque tampoco sabía cómo funcionaba el QR, lo que introduce un matiz interesante: el sistema no es tan intuitivo como se supone. Sin embargo, esa defensa quedó opacada por el contexto general del episodio.
Para entender la magnitud de la reacción, recordemos que el transporte público atraviesa un momento complejo, en el que se discuten los costos, el funcionamiento y los cambios tecnológicos. Y en ese marco, un móvil que termina demorando un colectivo en hora pico se percibe como una desconexión con la realidad cotidiana.
El chofer, por su parte, quedó instalado como vocero involuntario de esa realidad. Sin buscar protagonismo, dijo lo que muchos piensan y lo hizo en el momento justo.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales
¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones
Problemas en Flybondi: Denuncian que los sueldos no aparecen y crece la tensión
Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado
El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada