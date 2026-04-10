El papelón viral de una notera de TN en un colectivo: "Se nota que tenés auto"

Después de cumplir exitosamente la operación, acercando el celular del lado de la pantalla, Bernini intentó retomar el móvil, pero ya había quedado expuesta ante las cámaras.

Redes sociales: entre la risa, la bronca y la crítica a los medios

La reacción en redes no tardó en aparecer y tuvo un tono bastante homogéneo: mezcla de humor, ironía y una bronca más allá del episodio puntual. El video se volvió blanco de comentarios burlones, pero también un punto de descarga para muchos usuarios que se sintieron representados, aunque no precisamente por la periodista.

Algunos usuarios resaltaron la frase del chofer como un "insulto elegante", mientras que otros apuntaron a la molestia cotidiana: la espera, el cansancio y la frustración de viajar en condiciones que muchas veces son precarias. Aparecen frases como que "te cagás la mañana esperando 40 minutos un bondi" o que resulta insoportable que alguien demore el servicio en ese contexto.

image En redes, los usuarios usaron este blooper para criticar la desconexión de los medios con la realidad cotidiana del transporte. Fuente: TN

También hay quienes apuntan directamente a los medios, no solo hacia Bernini sino hacia lo que representa: un periodismo que intenta cubrir la realidad del transporte sin manejar sus códigos básicos. En ese sentido, un comentario sintetiza bastante bien el clima general al señalar que existe "una distancia enorme entre los medios y el ciudadano de a pie", especialmente cuando se habla de las tarifas, los subsidios o las condiciones de viaje.

No faltan, aunque son minoría, algunas voces que relativizan la situación. Algún usuario reconoce que el video le sirvió porque tampoco sabía cómo funcionaba el QR, lo que introduce un matiz interesante: el sistema no es tan intuitivo como se supone. Sin embargo, esa defensa quedó opacada por el contexto general del episodio.

Para entender la magnitud de la reacción, recordemos que el transporte público atraviesa un momento complejo, en el que se discuten los costos, el funcionamiento y los cambios tecnológicos. Y en ese marco, un móvil que termina demorando un colectivo en hora pico se percibe como una desconexión con la realidad cotidiana.

El chofer, por su parte, quedó instalado como vocero involuntario de esa realidad. Sin buscar protagonismo, dijo lo que muchos piensan y lo hizo en el momento justo.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Problemas en Flybondi: Denuncian que los sueldos no aparecen y crece la tensión

Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado

El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada