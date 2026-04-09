Las frutinovelas se metieron de lleno en las redes sociales con una propuesta tan rara como adictiva: frutas con caras y voces humanas protagonizando dramas de telenovela hechos con inteligencia artificial, que en cuestión de días ya sumaron millones de reproducciones. Parece chiste, pero lo cierto es que tiene a todos enganchados… y algunos expertos empiezan a mirarlo con preocupación.
FUROR EN LAS REDES
Frutinovelas: El fenómeno viral con IA que te engancha (y preocupa a los expertos)
Las frutinovelas la rompen en redes: dramas absurdos hechos con inteligencia artificial, millones de vistas y una discusión sobre qué estamos consumiendo hoy.
Qué son las frutinovelas y por qué explotan en redes sociales
El concepto de las llamadas "frutinovelas" es sencillo, pero igual funciona. Son pequeñas historias (generalmente de entre 30 segundos y un minuto y medio) donde frutas como bananas, naranjas o sandías aparecen con rasgos humanos, voz y emociones, pasando por conflictos típicos de las telenovelas mexicanas: engaños, celos, rivalidades y secretos familiares.
Según diferentes reportes que circularon en medios y redes, en tan solo una semana, este tipo de contenido superó las 30 millones de reproducciones en TikTok, una cifra que marca hasta qué punto el formato logró instalarse en el consumo cotidiano.
Parte del éxito está en algo bastante básico: el contraste. Ver a una banana discutiendo una infidelidad o a una naranja enfrentando un triángulo amoroso causa un tanto de sorpresa y otro tanto de humor que engancha rápido. Pero además, las historias están armadas con vueltas de tuerca constantes y finales abiertos, la típica lógica de las novelas tradicionales.
Ya ese tipo de formatos funcionaban en la televisión, y ahora aparece comprimida al ritmo de las redes sociales, por lo que no debería sorprendernos que empujen al usuario a seguir viendo más. Solo que, en vez de capítulos de una hora, hay microepisodios que se consumen casi sin pensar, uno atrás del otro, lo que encaja perfecto con el funcionamiento del algoritmo.
Y ahí está otra clave: el algoritmo detecta que el usuario se queda mirando eso y responde mostrando más contenido similar. Así, aquella primera curiosidad termina en un consumo sostenido.
El rol de la inteligencia artificial en el boom de las frutinovelas
Detrás de todo este fenómeno hay un cambio más grande: la expansión de la inteligencia artificial generativa. Desde fines de 2022, con la popularización de ciertas herramientas, como los chatbots y los generadores de imágenes y video, lo de crear contenido dejó de ser algo que únicamente las productoras o los equipos grandes podían hacer.
Hoy, con acceso a estas plataformas, una sola persona puede generar personajes, guiones y escenas completas en cuestión de minutos. Esa facilidad explica por qué las frutinovelas se multiplicaron tan rápido y con tanta variedad.
En buena parte de los casos, el origen del formato se vincula a una parodia del reality show Love Island, en el que los participantes conviven en una villa de lujo y deben formar parejas para evitar la expulsión (lo cual, por supuesto, deriva en discusiones y peleas públicas). A partir de ahí, reemplazando a los participantes con frutas, otros usuarios tomaron la idea y la llevaron más lejos, creando sagas propias con personajes recurrentes y tramas cada vez más elaboradas.
Incluso en Argentina salió una versión más local, con historias inspiradas en figuras del espectáculo, como "Fresmilia" y "Durastini", en referencia al enfrentamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, en el que aparece un personaje llamado "Dukiwi", que es un guiño al músico Duki.
Ahora bien, sacando el costado humorístico, empezaron a aparecer algunas alertas de los expertos. En ese sentido, la psicóloga Silvia Sanz, consultada por Ok Diario, explicó: "normalizan ciertas conductas a través de contenidos breves, emocionales y repetidos". Y agregó una reflexión que apunta directo al consumo: "Quizá deberíamos preguntarnos qué tipo de relación estamos normalizando".
Es interesante el punto porque muchas de estas historias, aunque se presenten en clave absurda, reproducen dinámicas bastante conocidas: celos extremos, relaciones conflictivas, estereotipos de género y situaciones de tensión permanente. Además, al tratarse de contenidos cortos, repetitivos y diseñados para captar inmediatamente la atención, entran dentro de lo que algunos especialistas llaman "brain rot" ("podredumbre cerebral"), una lógica de consumo rápido que puede afectar la capacidad de concentración, especialmente en los más jóvenes.
Aun así, también hay otra lectura posible. Este tipo de formatos, aparte de entretener, también reflejan temas que siguen siendo centrales en la sociedad, como el amor, la traición o el deseo, pero adaptados a un lenguaje más actual y accesible.
En definitiva, las frutinovelas pueden parecer una moda pasajera, y probablemente lo sean, pero dejan algo claro: la forma de producir y consumir entretenimiento está cambiando, y lo está haciendo más rápido de lo que muchos esperaban.
Porque, para generar un contenido que llegue a millones, hoy ya no hace falta tener presupuesto ni mucho conocimiento. A veces alcanza con una buena idea, un poco de tecnología… y una banana con dolores de amor.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya
La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte
Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas
¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones
Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize