Crisis de colectivos pone bajo estrés a los votantes de Javier Milei

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El Gobierno informó el resultado de la reunión con las empresas. Si bien comunicaron avances, todo quedó programado para la semana entrante, donde una nueva reunión será el lugar de debate sobre las distintas falencias que pusieron en jaque al sistema y amenazan con desatar un paro a nivel nacional.

"Como medida inmediata, se definió la realización de una mesa técnica el próximo martes por la mañana, orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. Cabe destacar que este encuentro se suma a otras instancias de diálogo previas, en línea con la voluntad del Gobierno de profundizar el trabajo conjunto con el sector" indicó el comunicado oficial.