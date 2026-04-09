Crisis de colectivos pone bajo estrés a los votantes de Javier Milei

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2026. La crisis en el sistema de transporte que afecta a los colectivos llegó a su punto más álgido en la jornada de hoy, tras una semana de advertencias y reclamos por parte de las empresas. Con el sistema desfinanciado y serios problemas por el costo de los combustible, tanto en el AMBA como en los principales centros urbanos del país, las compañías mermaron las frecuencias y los choferes de UTA se pusieron en estado de alerta anticipando un posible paro ante la fragilidad del sector.
Con afectación en las principales jurisdicciones donde ganó electoralmente Javier Milei, el Gobierno instaló una mesa de diálogo con la Secretaría de Transporte para poder atender los focos de conflicto. De cualquier manera, el discurso oficial negó las acusaciones de demoras en los depósitos y desfinanciación de del sistema, apuntando a la autorización de aumentos como maniobra principal para garantizar la sustentabilidad en la circulación de los colectivos.
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Mientras tanto, la cúpula de la Casa ROsada celebró la sanción de la Ley de Glaciares, como un guiño legislativo fuerte para el avance de la instalación de nuevos proyectos mineros en el cordón montañoso argentino. En la oposición y organizaciones ambientales, la nueva norma generó rechazo y hasta se interpusieron demandas judiciales para detener sus efectos.
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A nivel internacional, la tregua en Medio Oriente tomó forma con el paso de las horas. Tras un ataque autónomo y devastador contra el Líbano, Israel se mostró dispuesto a seguir los pasos de Donald Trump para iniciar conversaciones con Irán mañana en Islamabad, Pakistán.
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09-04-2026 14:01
Opciones de transporte en el AMBA para lo que resta del día
Con el servicio de colectivos afectado por la retención de tareas, he aquí una serie de alternativas para el transporte en el resto de la jornada:
Subte y Premetro: Funcionan con normalidad salvo en algunas estaciones con obras, como Piedras en Línea A, Malabia en B y Tribunales en D.
Trenes: Todas las líneas principales están circulando con normalidad.
Apps de transporte: Uber, Cabify, Didi, taxis y remises circulan con normalidad, aunque la demanda al regreso puede encarcer los costos.
El Gobierno informó el resultado de la reunión con las empresas. Si bien comunicaron avances, todo quedó programado para la semana entrante, donde una nueva reunión será el lugar de debate sobre las distintas falencias que pusieron en jaque al sistema y amenazan con desatar un paro a nivel nacional.
"Como medida inmediata, se definió la realización de una mesa técnica el próximo martes por la mañana, orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática.
La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. Cabe destacar que este encuentro se suma a otras instancias de diálogo previas, en línea con la voluntad del Gobierno de profundizar el trabajo conjunto con el sector" indicó el comunicado oficial.
En declaraciones desde Washington DC, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), afirmó que incluso el escenario más optimista -que se mantenga la tregua temporal-, dará como resultado un crecimiento más lento de lo previsto de la economía global, citando "daños en la infraestructura, interrupciones en el suministro, pérdida de confianza y otros efectos negativos".
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