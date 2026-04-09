Golpe de realidad en la UNR: El peronismo rompe los pronósticos y sacude al oficialismo

El resultado no sólo tiene peso simbólico, sino que afianza al peronismo en diferentes facultades, donde también mejoró su representación en consejeros. Asimismo, el espacio se quedó con Veterinarias por noveno año consecutivo logrando posicionarse como segunda fuerza en unidades académicas estratégicas como Derecho y Ciencia Política, consolidando una elección en ascenso.

"El futuro llegó", fue el contundente eslogan presentado por el justicialismo marcando distancia con las políticas del estado municipal, provincial y nacional.

image Oktubre llegó antes de tiempo.

Consolidación reformista y radicales arriba

En las urnas, el oficialismo universitario demostró solidez territorial. Espacios alineados al reformismo (vinculado con el rector, Franco Bartolacci) retuvieron centros clave como Odontología y Agrarias con resultados contundentes, incluso logrando pleno de consejeros en algunos casos.

A su vez, sostuvieron posiciones en Derecho, Ciencia Política y Psicología, donde el radicalismo y sus aliados conservaron el control, aunque con mayor competencia del peronismo y la izquierda.

Socialismo e izquierda, con bastiones firmes

Por su parte, el socialismo mantuvo sus enclaves históricos en Bioquímicas e Ingeniería, donde volvió a imponerse con comodidad.

En tanto, la izquierda sostuvo su presencia en Arquitectura y Medicina, ratificando conducción y representación en los órganos de gobierno.

Cómo le fue al partido de Javier Milei

Por su parte, la presidente del partido en Santa Fe, Romina Diez, celebró los resultados obtenidos por Universitarios por la Libertad (UPL) en las elecciones en Rosario.

El espacio del Presidente logró ingresar cuatro consejeros y cuatro secretarios estudiantiles.

"Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", remarcó la diputada nacional.

De manera continuada, agregó: "Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/upl_santafe/status/2042077853840245194&partner=&hide_thread=false La Libertad Avanza llegó para quedarse, y las universidades no son la excepción.



Hoy UPL tiene 4 consejeros en la UNR. 4 personas que van a defender las ideas de la libertad a toda costa.



Todo esto hubiera sido imposible sin @romidiezok, la que nos apoyó desde el día 1.… pic.twitter.com/UsCPq7U8lO — Universitarios Por La Libertad (@upl_santafe) April 9, 2026

Su irrupción suma una nueva variable al escenario político estudiantil, hasta ahora dominado por reformistas, peronistas y la izquierda.

Los resultados ratifican el dominio del radicalismo en la UNR, que además de los centros de estudiantes mantiene influencia en decanatos y federaciones universitarias. Sin embargo, el avance del peronismo y los números libertarios anticipan un escenario más competitivo de cara al próximo año, cuando comenzará a definirse la sucesión del rectorado y se profundice la disputa política dentro de la universidad.

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