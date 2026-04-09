ROSARIO. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) quedó en el centro de la escena nacional luego de conocerse los resultados de las elecciones. Las tres jornadas de votación marcaron sorpresas, nuevos actores y continuidades. El gran batacazo lo metió el peronismo, que ganó el centro de estudiantes de Humanidades y Artes luego de 50 años.
ELECCIONES EN ROSARIO
Golpe de realidad en la UNR: El peronismo rompe los pronósticos y sacude al oficialismo
La Universidad Nacional de Rosario fue a elecciones y el peronismo dio un gran batacazo tras 50 años. El espacio de Javier Milei tuvo buen debut en las urnas.
Elecciones en la UNR
Con la llegada del otoño, arribaron las elecciones que se desarrollaron entre el lunes y el miércoles con participación en las doce facultades de la UNR. Allí se definieron tanto las conducciones de los centros de estudiantes como los ocho representantes estudiantiles en cada Consejo Directivo.
Si bien el proceso se llevó adelante con normalidad, la antesala estuvo marcada por reprogramación ante conflictos gremiales que amenazaban con afectar la concurrencia. El trasfondo político se dio en el marco de la disputa entre el sistema universitario y la administración de Javier Milei, precisamente por el financiamiento y la actualización de salarios y becas.
En la línea con el Gobierno, vale remarcar que en estas elecciones debutó una nueva fuerza: Universitarios por la Libertad.
Paliza del peronismo
Todos los focos recayeron en Humanidades y Artes, donde la alianza entre Oktubre y el Movimiento Universitario Evita desplazó a la izquierda y se quedó con el centro de estudiantes tras 52 años.
El resultado no sólo tiene peso simbólico, sino que afianza al peronismo en diferentes facultades, donde también mejoró su representación en consejeros. Asimismo, el espacio se quedó con Veterinarias por noveno año consecutivo logrando posicionarse como segunda fuerza en unidades académicas estratégicas como Derecho y Ciencia Política, consolidando una elección en ascenso.
"El futuro llegó", fue el contundente eslogan presentado por el justicialismo marcando distancia con las políticas del estado municipal, provincial y nacional.
Consolidación reformista y radicales arriba
En las urnas, el oficialismo universitario demostró solidez territorial. Espacios alineados al reformismo (vinculado con el rector, Franco Bartolacci) retuvieron centros clave como Odontología y Agrarias con resultados contundentes, incluso logrando pleno de consejeros en algunos casos.
A su vez, sostuvieron posiciones en Derecho, Ciencia Política y Psicología, donde el radicalismo y sus aliados conservaron el control, aunque con mayor competencia del peronismo y la izquierda.
Socialismo e izquierda, con bastiones firmes
Por su parte, el socialismo mantuvo sus enclaves históricos en Bioquímicas e Ingeniería, donde volvió a imponerse con comodidad.
En tanto, la izquierda sostuvo su presencia en Arquitectura y Medicina, ratificando conducción y representación en los órganos de gobierno.
Cómo le fue al partido de Javier Milei
Por su parte, la presidente del partido en Santa Fe, Romina Diez, celebró los resultados obtenidos por Universitarios por la Libertad (UPL) en las elecciones en Rosario.
El espacio del Presidente logró ingresar cuatro consejeros y cuatro secretarios estudiantiles.
"Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", remarcó la diputada nacional.
De manera continuada, agregó: "Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina. Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades".
Su irrupción suma una nueva variable al escenario político estudiantil, hasta ahora dominado por reformistas, peronistas y la izquierda.
Los resultados ratifican el dominio del radicalismo en la UNR, que además de los centros de estudiantes mantiene influencia en decanatos y federaciones universitarias. Sin embargo, el avance del peronismo y los números libertarios anticipan un escenario más competitivo de cara al próximo año, cuando comenzará a definirse la sucesión del rectorado y se profundice la disputa política dentro de la universidad.
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