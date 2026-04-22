Un outlet ubicado en Buenos Aires está causando furor por los precios en zapatillas. Las mismas se pueden conseguir con descuentos de hasta un 60% y hay modelos a $40.000, lo cual es imposible de conseguir hoy en día. Nadie se quiere perder la oportunidad y el local está explotado. Te contamos dónde conseguirlas.
APROVECHALO
Outlet de Buenos Aires es furor por vender zapatillas de marca a $40.000
Un outlet de Buenos Aires está liquidando zapatillas de marca con grandes descuentos de hasta un 60%. Podés conseguir modelos a $40.000.
Outlet de Buenos Aires: Zapatillas de marca a precios ganga
Un local de Buenos Aires está generando filas de gente que quiere conseguir sus zapatillas con descuentos únicos. Las mismas son de una marca ultra reconocida, donde hay precios insólitos y también promociones que no dejan indiferente a nadie. En épocas donde la economía es complicada, cualquier oferta viene muy bien.
Comprar zapatillas es una tarea bastante difícil en Argentina, ya que la situación económica y los precios no son los ideales. Sin embargo, hay outlet de marca que te pueden salvar pero sin perder lo que todos buscamos: calidad y durabilidad. New Balance tiene precios increíbles que nadie quiere perderse y no podés dejar de dar una vuelta por este local.
Este local de New Balance está ubicado en Vélez Sarsfield 3180, en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo abre de jueves a domingo y tiene no solo zapatillas, sino también indumentaria para que puedas hacer tus compras sin gastar de más pero manteniendo la calidad. Es un lugar muy concurrido por tener promociones constantes.
En el local podés conseguir rebajas de hasta un 60% en diferentes prendas y calzado, además de financiación en cuotas lo cual también es muy atractivo. Además, lo que más llama la atención es el precio de las zapatillas: hay modelos que comienzan desde los $40.000 y hay amplia variedad de talles. Si bien las más económicas pertenecen a temporadas pasadas, lo cierto es que siguen la línea de la marca y continúan estando de moda incluso en 2026.
New Balance se caracteriza por ser una marca casual, que apunta a los colores neutros y a productos que pueden ser usados en el día a día o en ocasiones más especiales. Son prendas básicas con un toque de color y sus zapatillas quedan bien en cualquier look. Por eso este outlet es sumamente visitado y constantemente hay renovación de stock.
Si querés comprar zapatillas nuevas, ropa o hacer algún tipo de regalo pero sin gastar de más, en este outlet están las mejores promociones. Además cuentan con otras marcas dentro del local como Pony, H&M y otras. Ideal para ir a conocer todas las ofertas y volver con alguna bolsa pero sin gastar de más, que es lo que todos buscan actualmente a la hora de comprar ropa o calzado.
-------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Alerta: la estafa que se hace pasar por Metrogas ya genera dudas en Argentina
Bajaron los autos 0km en Argentina: el modelo de Ford que rompe todo con precios de locos
La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos
La marca de ropa internacional que podría llegar a Argentina y ya causa furor