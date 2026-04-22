Outlet de Buenos Aires es furor por vender zapatillas de marca a $40.000

En el local podés conseguir rebajas de hasta un 60% en diferentes prendas y calzado, además de financiación en cuotas lo cual también es muy atractivo. Además, lo que más llama la atención es el precio de las zapatillas: hay modelos que comienzan desde los $40.000 y hay amplia variedad de talles. Si bien las más económicas pertenecen a temporadas pasadas, lo cierto es que siguen la línea de la marca y continúan estando de moda incluso en 2026.

New Balance se caracteriza por ser una marca casual, que apunta a los colores neutros y a productos que pueden ser usados en el día a día o en ocasiones más especiales. Son prendas básicas con un toque de color y sus zapatillas quedan bien en cualquier look. Por eso este outlet es sumamente visitado y constantemente hay renovación de stock.

Si querés comprar zapatillas nuevas, ropa o hacer algún tipo de regalo pero sin gastar de más, en este outlet están las mejores promociones. Además cuentan con otras marcas dentro del local como Pony, H&M y otras. Ideal para ir a conocer todas las ofertas y volver con alguna bolsa pero sin gastar de más, que es lo que todos buscan actualmente a la hora de comprar ropa o calzado.

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