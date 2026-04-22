Michael, la biopic de Michael Jackson, llega a los cines con la expectativa altísima, pero en Rotten Tomatoes la están haciendo pelota. Antes de su estreno, previsto para el jueves 23 de abril en Argentina, acumula apenas 33% de aprobación en dicho portal, además de un lapidario rechazo crítico a pesar de su enorme proyección en taquilla.
"EL REY DEL POP ABURRE"
'Michael' arranca mal: Por qué las críticas la hacen pelota pese al éxito esperado
Llega a los cines 'Michael', la película sobre Michael Jackson, pero ni con toda la manija que genera la crítica la alaba. ¿Fracasará o será un éxito igual?
Críticas a Michael: el problema de contar solo la mitad de la historia
Si uno repasa las primeras reseñas de Michael, hay un denominador común que se repite en la mayoría: la película da un buen show, pero queda corta como biopic. El problema no está ni el ritmo ni en la producción (es más, varios críticos destacan el nivel técnico) sino en el enfoque de la trama.
Desde el propio agregador de Rotten Tomatoes describieron el tono general de la película como que es "vistosa y nostálgica, pero segura y un poco vacía". Esa es la palabra clave, "segura", sobre todo teniendo en cuenta que el entorno de Michael Jackson está involucrado en la producción: contar una sola parte de la historia.
El film dirigido por Antoine Fuqua se enfoca en los primeros años y el ascenso del artista, desde los Jackson 5 hasta su pico de popularidad en los 80, dejando afuera los momentos más polémicos de su vida. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos más duros.
Por ejemplo, desde The Wrap fueron tajantes: "Es básicamente publicidad de larga duración". En la misma línea, Screen International plantea que la película "reduce al Rey del Pop a una figura inspiracional genérica", mientras que desde IGN Movies remarcan algo todavía más fuerte: "Hace lo imposible: vuelve aburrido al Rey del Pop".
El problema, según coinciden varias fuentes, es que el film evita cualquier mirada contradictoria sobre el personaje, lo cual hace que se sienta que el relato está incompleto. De hecho, Screen International también señala que "al negar visiones contradictorias, la película parece desconectada de la realidad". Y este enfoque más "cuidado" le termina jugando en contra.
Lo mejor y lo peor de Michael: un Michael Jackson sólido en una historia débil
Donde prácticamente no hay discusión es en la actuación de Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop. Incluso las críticas más negativas hacen la salvedad de que su interpretación es uno de los puntos más altos de la película.
Desde HeyUGuys destacaron: "Verlo interpretar esos temas icónicos fue inesperadamente emocional. No se sentía como imitación; se sentía como memoria". En una línea similar, MovieWeb sostuvo que "deslumbra", mientras que Variety remarcó que es "lo que sostiene la película y le da sentido".
Ahora, el problema vuelve a aparecer cuando se corre el foco del actor y se mira el conjunto. Ahí es donde el guion empieza a mostrar limitaciones claras.
Desde Next Best Picture fueron directos: "La historia es completamente hueca y carece de conflicto interesante". Algo parecido señalaron desde HeyUGuys, donde apuntaron que el guion es "conspicuamente selectivo" y con diálogos que "caen en clichés en lugar de complejidad".
En términos comparativos, con un puntaje de aceptación en Rotten Tomatoes de tan solo 34%, Michael queda muy por debajo de las últimas biopics de Hollywood, como Rocketman (89%), Elvis (77%) o incluso Bohemian Rhapsody (60%), según datos de la propia plataforma.
Qué puede pasar en la taquilla con esta biopic
Ahora bien, más allá de las reseñas, los números proyectados cuentan otra historia. Según datos de Deadline, la película apunta a un arranque global de $150 millones, con entre $65 y $70 millones en Estados Unidos y otros $75 a $80 millones a nivel internacional. Si esos números se confirman, Michael podría convertirse en la biopic musical con mejor estreno de la historia, superando a Letras explícitas ($60.2 millones) y Bohemian Rhapsody ($51 millones).
Entonces, aparece la gran incógnita: ¿hasta dónde lo que opine la crítica puede influir en el público? En este tipo de películas, el factor fanáticos pesa mucho. Y en este caso, hay muchísimo atractivo para el públicos: los temazos, la recreación de recitales icónicos y la figura de Michael Jackson siguen teniendo una importancia cultural enorme.
Si el boca a boca confirma que la película es más un homenaje que una historia completa, ese impulso inicial podría perder fuerza rápido.
En definitiva, Michael tiene todo para romper la taquilla, pero también llega con una duda que la crítica dejó planteada: cuánto vale una biopic que decide no contar toda la historia.
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