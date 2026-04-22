'Michael' arranca mal: Por qué las críticas la hacen pelota pese al éxito esperado

El problema, según coinciden varias fuentes, es que el film evita cualquier mirada contradictoria sobre el personaje, lo cual hace que se sienta que el relato está incompleto. De hecho, Screen International también señala que "al negar visiones contradictorias, la película parece desconectada de la realidad". Y este enfoque más "cuidado" le termina jugando en contra.

Lo mejor y lo peor de Michael: un Michael Jackson sólido en una historia débil

Donde prácticamente no hay discusión es en la actuación de Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop. Incluso las críticas más negativas hacen la salvedad de que su interpretación es uno de los puntos más altos de la película.

Desde HeyUGuys destacaron: "Verlo interpretar esos temas icónicos fue inesperadamente emocional. No se sentía como imitación; se sentía como memoria". En una línea similar, MovieWeb sostuvo que "deslumbra", mientras que Variety remarcó que es "lo que sostiene la película y le da sentido".

image Jaafar Jackson, el sobrino del cantante, es lo más destacado de la biopic, con una actuación elogiada en un guion débil, predecible y sin conflictos. Fuente: Universal

Ahora, el problema vuelve a aparecer cuando se corre el foco del actor y se mira el conjunto. Ahí es donde el guion empieza a mostrar limitaciones claras.

Desde Next Best Picture fueron directos: "La historia es completamente hueca y carece de conflicto interesante". Algo parecido señalaron desde HeyUGuys, donde apuntaron que el guion es "conspicuamente selectivo" y con diálogos que "caen en clichés en lugar de complejidad".

En términos comparativos, con un puntaje de aceptación en Rotten Tomatoes de tan solo 34%, Michael queda muy por debajo de las últimas biopics de Hollywood, como Rocketman (89%), Elvis (77%) o incluso Bohemian Rhapsody (60%), según datos de la propia plataforma.

Qué puede pasar en la taquilla con esta biopic

Ahora bien, más allá de las reseñas, los números proyectados cuentan otra historia. Según datos de Deadline, la película apunta a un arranque global de $150 millones, con entre $65 y $70 millones en Estados Unidos y otros $75 a $80 millones a nivel internacional. Si esos números se confirman, Michael podría convertirse en la biopic musical con mejor estreno de la historia, superando a Letras explícitas ($60.2 millones) y Bohemian Rhapsody ($51 millones).

image El bajo puntaje de Rotten Tomatoes responde a la falta de profundidad y el exceso de control sobre la historia. Aun así, la fuerte expectativa de taquilla muestra que el público podría sostener el estreno de la película en cines. Fuente: Universal

Entonces, aparece la gran incógnita: ¿hasta dónde lo que opine la crítica puede influir en el público? En este tipo de películas, el factor fanáticos pesa mucho. Y en este caso, hay muchísimo atractivo para el públicos: los temazos, la recreación de recitales icónicos y la figura de Michael Jackson siguen teniendo una importancia cultural enorme.

Si el boca a boca confirma que la película es más un homenaje que una historia completa, ese impulso inicial podría perder fuerza rápido.

En definitiva, Michael tiene todo para romper la taquilla, pero también llega con una duda que la crítica dejó planteada: cuánto vale una biopic que decide no contar toda la historia.

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