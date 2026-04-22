El nombre de José Mourinho vuelve a aparecer en el radar del Real Madrid. En medio de las dudas sobre el futuro del banquillo, el técnico portugués habría sido ofrecido nuevamente al club blanco, en un movimiento que reabre un vínculo que nunca terminó de cerrarse del todo.
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Mourinho se ofrece al Real Madrid: ¿Florentino Pérez le baja o sube el pulgar?
José Mourinho fue ofrecido al Real Madrid mientras el club define el futuro de Álvaro Arbeloa en un final de temporada clave.
El Real Madrid transita un final de temporada sin títulos, con LaLiga aún abierta pero condicionada por lo que haga el FC Barcelona en su duelo ante el Celta de Vigo. Mientras tanto, en Valdebebas ya empiezan a analizar escenarios para el banquillo: nombres como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps o Jürgen Klopp aparecen en la órbita, aunque hay uno que volvió a sonar con fuerza en las últimas horas.
Según informó Diario AS, fue el entorno del propio Mourinho, a través de su agente Jorge Mendes, el que trasladó la posibilidad de un regreso al Santiago Bernabéu. Una opción que se suma a la lista de técnicos ofrecidos y que, por historia y peso, genera ruido en el entorno blanco.
Una lista larga de candidatos en Valdebebas
El nombre de José Mourinho no es el único que circula en los despachos del Real Madrid. Según detalló Diario AS, en las últimas semanas se multiplicaron los ofrecimientos de entrenadores de primer nivel, en un contexto en el que varios técnicos buscan un cambio de rumbo de cara a la próxima temporada.
En esa lista aparecen nombres como Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp o Didier Deschamps. En algunos casos, incluso, ya hubo señales públicas: Klopp dejó entrever distancia con el banquillo blanco, mientras que Deschamps, según la prensa francesa, tampoco vería con buenos ojos una llegada al Madrid en este contexto.
Todos ellos forman parte de un abanico amplio que refleja tanto el atractivo del banquillo blanco como la incertidumbre que rodea al proyecto actual.
El movimiento de agentes, intermediarios y entornos es constante. El Real Madrid, como suele ocurrir en cada cierre de ciclo, vuelve a ser el epicentro de una carrera silenciosa en la que varios técnicos buscan posicionarse.
Arbeloa, bajo evaluación y una decisión en pausa
Mientras los nombres se acumulan, el foco del Real Madrid sigue puesto en el presente. Álvaro Arbeloa continúa al frente del equipo en un tramo final de temporada marcado por la irregularidad, en un contexto que mantiene abierto el debate sobre su continuidad.
Según reveló el medio español mencionado, Florentino Pérez mantuvo una conversación con el técnico en los últimos días, en medio de un clima de tensión tras la derrota ante el Bayern Múnich. El episodio, que incluyó una fuerte reacción del presidente en el vestuario, dejó en evidencia la preocupación interna por la imagen del equipo en un momento clave de la temporada.
A pesar de ese contexto, según revelaron, la decisión aún no está tomada. En Valdebebas priorizan cerrar el curso competitivo antes de definir el futuro del banquillo, aunque el escenario actual mantiene abiertas todas las opciones.
En ese marco, el ofrecimiento de José Mourinho aparece como una alternativa que gana peso en la conversación, no solo por su disponibilidad, sino también por el recuerdo de una etapa que dejó una huella marcada en el club.
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