Mourinho se ofrece al Real Madrid: ¿Florentino Pérez le baja o sube el pulgar?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2046938526495670479?s=20&partner=&hide_thread=false : José Mourinho has to Real Madrid, reports Diario AS.



His agent, Jorge Mendes, has reportedly offered the possibility of a return to the Bernabéu for a second stint. pic.twitter.com/usBHm9MMHe — 433 (@433) April 22, 2026

Todos ellos forman parte de un abanico amplio que refleja tanto el atractivo del banquillo blanco como la incertidumbre que rodea al proyecto actual.

El movimiento de agentes, intermediarios y entornos es constante. El Real Madrid, como suele ocurrir en cada cierre de ciclo, vuelve a ser el epicentro de una carrera silenciosa en la que varios técnicos buscan posicionarse.

Arbeloa, bajo evaluación y una decisión en pausa

Mientras los nombres se acumulan, el foco del Real Madrid sigue puesto en el presente. Álvaro Arbeloa continúa al frente del equipo en un tramo final de temporada marcado por la irregularidad, en un contexto que mantiene abierto el debate sobre su continuidad.

Según reveló el medio español mencionado, Florentino Pérez mantuvo una conversación con el técnico en los últimos días, en medio de un clima de tensión tras la derrota ante el Bayern Múnich. El episodio, que incluyó una fuerte reacción del presidente en el vestuario, dejó en evidencia la preocupación interna por la imagen del equipo en un momento clave de la temporada.

Álvaro Arbeloa con el Real Madrid vs Alaves. Álvaro Arbeloa, en el centro de las dudas sobre el futuro del banquillo del Real Madrid en el tramo final de la temporada. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A pesar de ese contexto, según revelaron, la decisión aún no está tomada. En Valdebebas priorizan cerrar el curso competitivo antes de definir el futuro del banquillo, aunque el escenario actual mantiene abiertas todas las opciones.

En ese marco, el ofrecimiento de José Mourinho aparece como una alternativa que gana peso en la conversación, no solo por su disponibilidad, sino también por el recuerdo de una etapa que dejó una huella marcada en el club.

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