Fue finalista de Champions League y hoy está casi sin dinero por donarlo a África.

Si bien comenzó con la construcción de pozos de agua y sistemas sanitarios en Etiopía, luego se extendió a toda África, es por eso que su fortuna al retirarse como jugador, alrededor de 4 millones de euros, fue donada casi por completa a la ayuda sanitaria a estos países, los cuales son los más necesitados del mundo.

Hoy reconoce que su dinero está por agotarse, que trabaja como voluntario, y que necesita empresas que se hagan cargo de financiar sus proyectos ya que en poco tiempo se quedará sin dinero, algo que dejaría trunco su proyecto y su ayuda a África. Seguramente conseguirá empresas y hasta ex jugadores que lo ayuden.

Esta es la historia de alguien que vio que no todo era fama, fortuna y lujos, y que hasta el día de hoy está convencido de que lo mejor que hizo en su vida no fue nada relacionado al fútbol, sino donar su dinero. Es más, uno de los ex compañeros que tuvo en el Borussia Dortmund dijo, “paso de ser un futbolista a convertirse en un santo”.

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