El protagonista de esta increíble historia es Neven Subotic, uno de los estandartes en el equipo de Jurgen Klopp que llegó a la final de la Champions League 2012 (perdió 2-1 con el Bayern Múnich) y ganó un par de Bundesliga. El nacido en Bosnia donó casi todo lo que ganó en su carrera como futbolista y ahora pide ayuda.
ACCIÓN HUMANITARIA
Fue finalista de Champions League y hoy está casi sin dinero por donarlo a África
En 2012 jugó la final de la Champions League con el Borussia Dortmund, hoy está casi en la ruina por donar su fortuna a los más necesitados.
La carrera futbolística de Neven Subotic
Subotic nació en Bosnia, pero representó a la Selección de Serbia. Fue un defensor aguerrido pero habilidoso que pasó la mayoría de sus años dorados de su carrera en Alemania. Donde se mudó desde Bosnia con sus padres serbios a los 5 años de edad, por eso inició y pasó gran parte de su carrera en ese país europeo.
Arrancó su carrera en el Mainz 05 y luego de una temporada pasó a Borussia Dortmund, donde tuvo sus mejores años. Allí llegó a la final de la Champions League 2012 donde cayó con el Bayern Múnich, ganó 2 Bundesliga, 1 Copa de Alemania y 2 Supercopa de Alemania, siendo esos todos los títulos de su carrera.
Luego tuvo paso por Unión Berlín, Saint Etienne, Denizlispor (Turquía) y Rheindorf Altach (Austria). Además, disputó el Mundial del 2010 de Sudáfrica con la Selección de Serbia. En ese año su vida tuvo un punto de inflexión, una experiencia personal haría que su vida cambie de golpe, y se encargue de ayudar a los que menos tienen.
Subotic dona casi toda su fortuna a África
Tras esa experiencia empieza a informarse de los problemas más graves de África, es ahí donde ve que una de las necesidades más grandes es el agua, y la falta de acceso a ella. Entonces en 2012 crea una fundación, al principio llevaba su nombre y luego cambió a llamarse Well:Fair.
Si bien comenzó con la construcción de pozos de agua y sistemas sanitarios en Etiopía, luego se extendió a toda África, es por eso que su fortuna al retirarse como jugador, alrededor de 4 millones de euros, fue donada casi por completa a la ayuda sanitaria a estos países, los cuales son los más necesitados del mundo.
Hoy reconoce que su dinero está por agotarse, que trabaja como voluntario, y que necesita empresas que se hagan cargo de financiar sus proyectos ya que en poco tiempo se quedará sin dinero, algo que dejaría trunco su proyecto y su ayuda a África. Seguramente conseguirá empresas y hasta ex jugadores que lo ayuden.
Esta es la historia de alguien que vio que no todo era fama, fortuna y lujos, y que hasta el día de hoy está convencido de que lo mejor que hizo en su vida no fue nada relacionado al fútbol, sino donar su dinero. Es más, uno de los ex compañeros que tuvo en el Borussia Dortmund dijo, “paso de ser un futbolista a convertirse en un santo”.
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