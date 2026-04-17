A la negativa de Scaloni al Real Madrid se suma Deschamps: la versión que llega desde París

Su salida del combinado francés ya tiene además un nombre propio para la sucesión. Todo indica que Zinedine Zidane será quien tome el relevo una vez que Deschamps deje su lugar, un movimiento que en Francia se da prácticamente por hecho desde hace tiempo. Nombre, historia y jerarquía como jugador y entrenador que encajan naturalmente para suceder a quien supo vestir las camisetas del Valencia, Chelsea y Juventus durante su etapa como futbolista.

Ese escenario alimentaba la idea de que Deschamps podría iniciar una nueva etapa en un club europeo de primer nivel, y el Madrid aparecía como un destino lógico. Campeón del mundo como entrenador y con una larga trayectoria gestionando planteles repletos de figuras, el técnico francés encajaba en el perfil que el club suele buscar para manejar un vestuario cargado de estrellas. Además, dentro del actual plantel merengue existe una importante presencia de futbolistas franceses, un factor que algunos analistas consideran relevante a la hora de pensar la gestión del grupo.

Deschamps, Lloris y compañía con la Copa del Mundo. Hugo Lloris baja del avión con la Copa del Mundo tras la consagración de Francia en Rusia 2018. Detrás, Didier Deschamps acompaña al plantel campeón del mundo que marcó una etapa histórica para la selección francesa. FOTO: AFP / THOMAS SAMSON

Sin embargo, la información que llega desde París enfría esa posibilidad. Según publicó L’Equipe, el entorno más cercano del seleccionador francés negó que existan conversaciones con el Real Madrid o que Deschamps esté negociando su llegada al club blanco.

La versión del medio francés desactiva, al menos por ahora, uno de los nombres que parecía mejor posicionado dentro del casting que comienza a moverse en Valdebebas. Además, según explican distintos medios españoles, cualquier negociación real con el técnico francés difícilmente avance antes del final del Mundial, un calendario que también complica cualquier movimiento inmediato.

Scaloni también enfría la opción Real Madrid

Antes de la información que llegó desde París sobre Didier Deschamps, otro nombre había irrumpido con fuerza en las últimas horas dentro del casting que analiza el Real Madrid: el de Lionel Scaloni.

El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina apareció mencionado en distintos medios europeos como uno de los perfiles que gustan dentro del club blanco. Su gestión al frente de la Albiceleste, con títulos y una fuerte capacidad para conducir un grupo de figuras, lo colocó rápidamente dentro de la lista de técnicos que Florentino Pérez y su entorno analizan para el futuro del banquillo.

Además, su perfil tiene algunos elementos que en el Real Madrid valoran especialmente. Scaloni mantiene un contacto constante con España, donde vivió durante años como futbolista y donde todavía conserva vínculos dentro del fútbol europeo, un detalle que no pasa desapercibido dentro del análisis que realiza el club.

Sin embargo, el propio técnico argentino se encargó de enfriar rápidamente esa posibilidad. En distintas declaraciones recientes dejó claro que su prioridad sigue siendo la albiceleste, con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista. “Sé que cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único. Desde el momento en que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá”, explicó el entrenador al referirse a su etapa al frente del combinado nacional.

De esta manera, el nombre de Scaloni, que había irrumpido con fuerza en las últimas horas dentro del casting del merengue, también pierde peso en medio de la búsqueda que el club blanco empieza a activar tras la caída europea.

Insólito-lo-que-le-pasó-a-Lionel-Scaloni-luego-del-partido-de-la-Selección-Argentina El técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, apareció en el radar del Real Madrid, aunque su prioridad sigue siendo el proyecto albiceleste. Autor: (Xinhua/Martín Zabala)/ NA

Los otros nombres del radar

Más allá de los casos de Deschamps y Scaloni, el casting del Real Madrid sigue incluyendo otros entrenadores que desde hace tiempo aparecen vinculados al club blanco.

Uno de ellos es Mauricio Pochettino, un técnico con amplio recorrido en el fútbol europeo y experiencia reciente en un club acostumbrado a manejar planteles repletos de estrellas como el Paris Saint-Germain. Su paso por el equipo parisino, donde debió gestionar un vestuario con figuras de peso internacional, es uno de los antecedentes que suelen mencionarse cuando su nombre aparece ligado al banquillo del Real Madrid.

Otro perfil que distintos medios sitúan dentro del radar de Florentino Pérez es el de Massimiliano Allegri. El entrenador italiano, con pasado exitoso en la Juventus y actualmente al frente del Milan, es considerado dentro del entorno del club como un técnico con experiencia en equipos de máxima exigencia competitiva.

Según distintas informaciones publicadas en la prensa española, Allegri sería además uno de los nombres que más gustan al presidente del Real Madrid por su capacidad para gestionar vestuarios complejos y competir en escenarios de alta presión.

Por ahora, sin embargo, todos los nombres se mueven en el terreno de las especulaciones. La eliminación en Champions volvió a abrir un debate recurrente en el club blanco: el del próximo entrenador que tomará las riendas del equipo.

-------------------

Más contenido de Golazo24:

Arbeloa casi descartado en el Real Madrid: la supuesta charla de Florentino Pérez a los jugadores

La UEFA rechaza la protesta del Barcelona por la mano de Pubill: la explicación del organismo

El motivo por el que el Real Madrid planea vender a Gonzalo García

Hay parte médico: Cuti Romero evita la operación pero estará varias semanas fuera

Emery aclaró la situación de Dibu Martínez y Scaloni respiró hondo