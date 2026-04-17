David Alaba, primera salida del Real Madrid: Asencio, Camavinga y Mastantuono en el radar

Alaba llegó al Real Madrid en 2021, procedente del Bayern Múnich, y fue una pieza importante en sus primeras temporadas dentro del equipo. Sin embargo, las lesiones sufridas en los últimos meses y la intención del club de rejuvenecer algunas posiciones del plantel aceleraron una decisión que marca el inicio de un posible recambio dentro del vestuario merengue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2045053650544787611?s=20&partner=&hide_thread=false David Alaba, expected to leave Real Madrid as a free agent as reported since November.



Several clubs already approached the Austrian defender, out of contract at Real Madrid. pic.twitter.com/5QPAUokLr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Los otros nombres que evalúa el Real Madrid

Más allá del caso de Alaba, el área deportiva del Real Madrid también analiza movimientos en otras zonas del plantel. Algunos de ellos ya habían sido mencionados en los últimos días dentro del entorno del club y en distintos medios españoles. Otros comienzan a aparecer con más fuerza en el debate dentro del madridismo.

Uno de los nombres que aparece en esa discusión es el de Gonzalo García. Tal como señaló Urgente24 en notas recientes, el joven delantero podría salir cedido o incluso ser transferido ante el regreso de Endrick, que viene de una gran temporada en Lyon, con goles, asistencias y protagonismo, y apunta a tener mayor tiempo de juego dentro del primer equipo merengue.

Otro caso que vuelve a mencionarse es el de Franco Mastantuono. El mediocampista argentino es considerado una apuesta a futuro dentro del proyecto deportivo y el club no tiene intención de desprenderse definitivamente de él. Sin embargo, en España se habla de la posibilidad de una cesión para que sume minutos y experiencia en el fútbol europeo, un escenario que ya se había analizado en varias ocasiones y que, con antecedentes recientes como el propio Endrick o Nico Paz, aparece como una solución cada vez más utilizada en Valdebebas.

La lista de nombres bajo evaluación también incluye a Raúl Asencio, un futbolista que, según distintas informaciones del entorno del club, podría ser transferido si llega una oferta convincente durante el mercado. Algunas versiones incluso apuntan a una supuesta tensión con parte del vestuario y con Álvaro Arbeloa, un factor que habría comenzado a influir en la decisión que el club deberá tomar en las próximas semanas.

Real Madrid - Gonzalo García - Tigre Gonzalo García, uno de los jóvenes del plantel que podría salir cedido o transferido dentro del recambio que analiza el Real Madrid. FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA

Distinta es la situación de Eduardo Camavinga. El mediocampista francés aparece como uno de los jugadores con mayor valor de mercado dentro del plantel y, de acuerdo con versiones que circulan en la prensa española, varios clubes de la Premier League siguen de cerca su situación. En caso de que el Real Madrid decida realizar una venta importante para financiar el recambio, su nombre es uno de los que más se repite en los análisis internos.

Los entrenadores que suenan para el banquillo

En ese escenario de incertidumbre también comenzó a moverse el nombre del próximo entrenador. Aunque dentro del Real Madrid todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Álvaro Arbeloa, en la prensa española y europea ya empezaron a aparecer distintos perfiles que podrían entrar en escena si el club decide iniciar un nuevo ciclo en el banquillo.

Uno de los nombres que apareció en las últimas horas fue el de Lionel Scaloni. El actual entrenador de la Selección Argentina sorprendió al ser mencionado dentro del radar del club blanco, un interés que algunos analistas vinculan con su capacidad para gestionar vestuarios repletos de figuras, algo que demostró durante el exitoso ciclo con la Albiceleste que culminó con el título en el Mundial de Qatar 2022.

Otro técnico que comenzó a circular fue Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia y campeón del mundo en Rusia 2018. Su experiencia al frente de planteles de élite y el peso del grupo de futbolistas franceses dentro del vestuario merengue lo convertían en un perfil lógico dentro de las especulaciones. Sin embargo, según publicó el diario francés L’Equipe, el entorno cercano del entrenador negó que existan conversaciones con el Real Madrid, una información que por ahora enfría esa posibilidad.

Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino aparece en el radar del Real Madrid, uno de los técnicos mencionados si finalmente se produce un cambio en el banquillo.

En paralelo, otros entrenadores siguen apareciendo en el análisis del mercado europeo. Entre ellos figuran Mauricio Pochettino, con pasado reciente en el Paris Saint-Germain, y Massimiliano Allegri, un técnico que según distintos medios es bien valorado por la dirigencia madridista por su trayectoria en grandes clubes como Juventus y Milan. A esa lista también se suma Jürgen Klopp, un nombre que desde hace años aparece vinculado al interés del club blanco.

Por ahora todos esos perfiles se mueven en el terreno de las hipótesis, pero el desarrollo de las próximas semanas será clave para entender si alguno de esos nombres termina tomando forma dentro del proyecto deportivo del Real Madrid o si finalmente el club decide sostener el rumbo actual mientras define su próximo ciclo.

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