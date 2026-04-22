Los nombres del escándalo de escorts que sacude la Serie A: Achraf Hakimi, Leão, Giroud y más

Hakimi y Skriniar en el Inter de Milan. Achraf Hakimi y Milan Škriniar, en su etapa en el Inter, dos de los nombres que aparecen mencionados en el escándalo que sacude a la Serie A. ISABELLA BONOTTO / AFP

La red, sin embargo, no se limitaba a esos clubes. También aparecen audios con referencias a futbolistas vinculados a otros equipos del fútbol italiano y europeo, como Riccardo Calafiori, Dusan Vlahovic, Arthur Melo, además de menciones menos claras como “Hisen”, que podría referirse a Dean Huijsen, o “Álvaro”, en alusión no confirmada a Álvaro Morata. A ellos se suman nombres como Gianluca Scamacca, Matteo Ruggeri, Nuno Tavares y Daniel Maldini, lo que amplía el alcance del caso a buena parte del ecosistema de la Serie A.

Uno de los puntos más sensibles del caso es la aparición del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, una sustancia recreativa utilizada en este tipo de eventos por su efecto euforizante y por su baja trazabilidad en controles antidopaje. Su uso no es ajeno al fútbol europeo: en los últimos años, este tipo de consumo ya había generado polémicas en entornos de jugadores de primer nivel, con episodios que salpicaron a figuras como Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolašinac y Pierre-Emerick Aubameyang en contextos privados.

Ese antecedente refuerza una tendencia que preocupa dentro del deporte de élite: la normalización de ciertas prácticas ligadas al ocio nocturno en círculos de alto poder adquisitivo. En este caso, según la investigación, el sistema incluía pagos en efectivo, intermediarios y una estructura que operaba con discreción dentro de uno de los principales centros del fútbol europeo.

Dinero, explotación y un dato que impacta: el caso del embarazo

Más allá del circuito de lujo, la investigación también deja al descubierto el costado más sensible del entramado. Según reveló La Gazzetta dello Sport, una de las mujeres que formaba parte del sistema aseguró haber quedado embarazada tras un encuentro con un futbolista, en un mensaje que forma parte del expediente judicial.

El caso no es aislado dentro de la causa. Los documentos también describen un esquema económico en el que la organización retenía hasta el 50% de lo que pagaban los clientes, en un negocio que habría generado más de 1,2 millones de euros. Solo los futbolistas, según las estimaciones, aportaron cerca de 194.000 euros dentro de ese circuito.

Además, el expediente recoge testimonios que apuntan a situaciones de vulnerabilidad. Algunas de las mujeres involucradas, muchas de ellas jóvenes, habrían sido captadas a través de redes sociales o bajo promesas de trabajo como modelos o anfitrionas, en un sistema que combinaba ocio nocturno, escorts y eventos privados.

Aunque la Justicia italiana remarca que no todos los casos implican delitos relacionados con los clientes, la investigación sí pone el foco en la estructura detrás de la red. Un entramado que, más allá del impacto mediático, abre interrogantes sobre los límites entre el lujo, el consentimiento y la explotación en el deporte de élite.

-------------------

+ de Golazo24:

Leicester: De ganar su primera Premier League a descender a 3º División

Fue finalista de Champions League y hoy está casi sin dinero por donarlo a África

El dato que ilusiona a los hinchas de River sobre Chacho Coudet después del Superclásico

Bomba en Racing por el técnico que llamó Milito para reemplazar a Gustavo Costas

Escrachado: Es titular en River y destaparon su pasado como hincha de Boca