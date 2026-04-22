El escándalo sacude al fútbol italiano y ya empieza a salpicar a figuras de primer nivel. Nombres como Achraf Hakimi, Rafael Leão, Olivier Giroud y Philippe Coutinho aparecen en el centro de una investigación que destapó una red de escorts, fiestas y consumo de sustancias vinculada al entorno de la Serie A.
UN EMBARAZO Y 50 FUTBOLISTAS
Los nombres del escándalo de escorts que sacude la Serie A: Achraf Hakimi, Leão, Giroud y más
Eventos privados, lujo y consumo de sustancias: una investigación en Italia destapa un circuito de escorts vinculado a jugadores de Inter de Milán, AC Milán y Juventus.
El caso, con base en Milán, fue desarticulado por la Guardia di Finanza y explotó en los principales medios europeos en las últimas horas. La investigación expone un circuito que operaba bajo la fachada de eventos privados y ocio nocturno de alto nivel. Según reconstrucciones de Marca a partir de información de La Gazzetta dello Sport, la red conectaba a futbolistas con encuentros exclusivos en hoteles y locales de lujo, en un esquema cuidadosamente organizado.
Por ahora, la aparición de estos nombres no implica imputaciones ni delitos para los jugadores, ya que la causa se centra en los organizadores del entramado. Sin embargo, el impacto mediático ya posiciona el caso como uno de los mayores escándalos extradeportivos recientes en el fútbol europeo, con menciones a futbolistas vinculados en distintos momentos a clubes como Inter de Milán, Milan, Juventus y otros equipos del entorno de la liga italiana.
Fiestas, lujo y gas de la risa: el circuito detrás del escándalo
La investigación permite reconstruir un circuito que combinaba ocio nocturno de alto nivel con un sistema organizado de encuentros privados. Según detalló Marca, la red ofrecía paquetes que incluían cenas en restaurantes exclusivos de Milán, acceso a discotecas y la posibilidad de continuar la noche en hoteles de lujo o departamentos privados, siempre con la presencia de escorts seleccionadas.
En ese contexto, comenzaron a emerger nombres vinculados a distintos equipos de la Serie A. Del entorno del Inter aparecen referencias como Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Yann Bisseck, Achraf Hakimi, Philippe Coutinho, Milan Skriniar y Carlos Augusto. Del lado del Milan, las menciones apuntan a Koni De Winter, Rafael Leão, Olivier Giroud y Jérémy Ménez.
La red, sin embargo, no se limitaba a esos clubes. También aparecen audios con referencias a futbolistas vinculados a otros equipos del fútbol italiano y europeo, como Riccardo Calafiori, Dusan Vlahovic, Arthur Melo, además de menciones menos claras como “Hisen”, que podría referirse a Dean Huijsen, o “Álvaro”, en alusión no confirmada a Álvaro Morata. A ellos se suman nombres como Gianluca Scamacca, Matteo Ruggeri, Nuno Tavares y Daniel Maldini, lo que amplía el alcance del caso a buena parte del ecosistema de la Serie A.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la aparición del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, una sustancia recreativa utilizada en este tipo de eventos por su efecto euforizante y por su baja trazabilidad en controles antidopaje. Su uso no es ajeno al fútbol europeo: en los últimos años, este tipo de consumo ya había generado polémicas en entornos de jugadores de primer nivel, con episodios que salpicaron a figuras como Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolašinac y Pierre-Emerick Aubameyang en contextos privados.
Ese antecedente refuerza una tendencia que preocupa dentro del deporte de élite: la normalización de ciertas prácticas ligadas al ocio nocturno en círculos de alto poder adquisitivo. En este caso, según la investigación, el sistema incluía pagos en efectivo, intermediarios y una estructura que operaba con discreción dentro de uno de los principales centros del fútbol europeo.
Dinero, explotación y un dato que impacta: el caso del embarazo
Más allá del circuito de lujo, la investigación también deja al descubierto el costado más sensible del entramado. Según reveló La Gazzetta dello Sport, una de las mujeres que formaba parte del sistema aseguró haber quedado embarazada tras un encuentro con un futbolista, en un mensaje que forma parte del expediente judicial.
El caso no es aislado dentro de la causa. Los documentos también describen un esquema económico en el que la organización retenía hasta el 50% de lo que pagaban los clientes, en un negocio que habría generado más de 1,2 millones de euros. Solo los futbolistas, según las estimaciones, aportaron cerca de 194.000 euros dentro de ese circuito.
Además, el expediente recoge testimonios que apuntan a situaciones de vulnerabilidad. Algunas de las mujeres involucradas, muchas de ellas jóvenes, habrían sido captadas a través de redes sociales o bajo promesas de trabajo como modelos o anfitrionas, en un sistema que combinaba ocio nocturno, escorts y eventos privados.
Aunque la Justicia italiana remarca que no todos los casos implican delitos relacionados con los clientes, la investigación sí pone el foco en la estructura detrás de la red. Un entramado que, más allá del impacto mediático, abre interrogantes sobre los límites entre el lujo, el consentimiento y la explotación en el deporte de élite.
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