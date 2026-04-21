image Además, la corporación destacó su alto nivel de cooperación institucional. Afirmaron que, apenas tomaron conocimiento del incidente criminal, identificaron la cuenta del sospechoso y compartieron proactivamente esta información con las fuerzas del orden.

La compañía tecnológica argumentó que su modelo de lenguaje se limitó a procesar datos de acceso libre. Según su defensa, ChatGPT proporcionó respuestas veraces basadas en información ampliamente disponible en internet, sin fomentar ni promover actividades ilegales.

El debate global: ¿Quién responde por los actos de la IA?

El proceso judicial iniciado en el estado de Florida no es un hecho aislado. El auge acelerado de la inteligencia artificial ha despertado una serie de preocupaciones que chocan directamente con la jurisprudencia moderna.

La investigación penal liderada por Uthmeier sienta un precedente jurídico internacional. Si un algoritmo facilita el conocimiento técnico necesario para un asesinato, el derecho debe adaptarse para definir de quién es la culpa.

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Entre las principales alarmas que enciende esta tecnología a nivel global, los expertos destacan:

Planificación delictiva: La facilidad para obtener estrategias sobre actos ilegales burlando los filtros éticos.

Impacto socioeconómico: El miedo latente a la destrucción de empleos y la automatización masiva.

Riesgos institucionales: El uso de IA para potenciar fraudes masivos o perturbar los procesos democráticos.

Consumo energético: El aumento en los precios de la energía por la altísima demanda de los centros de datos.

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