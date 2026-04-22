Desde mediados de 2025 y con m\u00e1s fuerza a\u00fan en lo que va de 2026, la palta se instal\u00f3 como un fijo en la mesa de los argentinos. Al desayuno, en la merienda, con un huevo poch\u00e9 o revuelta con lo que haya en la heladera \u2014va de diez en cualquier combinaci\u00f3n\u2014. El consumo creci\u00f3 de manera sostenida y hoy es dif\u00edcil encontrar una cocina que no tenga una o dos esperando su turno de madurar. Pero hay un problema que casi nadie nota porque ocurre en silencio, directo al tacho: la c\u00e1scara y la semilla se descartan sin pensarlo dos veces. Eso, sin embargo, est\u00e1 cambiando. En el marco de una tendencia global hacia el consumo responsable y la reducci\u00f3n de residuos, surgi\u00f3 una pr\u00e1ctica casera que acumula seguidores en redes sociales y foros de sustentabilidad: mezclar c\u00e1scaras de palta con vinagre para crear un limpiador multiuso. La f\u00f3rmula no requiere ingredientes raros ni pasos complicados. Solo hace falta lo que ya sobra en casa. El truco casero con palta y vinagre que crece hoy \u00bfPor qu\u00e9 funciona? La respuesta tiene base qu\u00edmica. La c\u00e1scara de aguacate \u2014como se la conoce en otros pa\u00edses\u2014 conserva aceites residuales y antioxidantes incluso despu\u00e9s de retirar lo de adentro. El vinagre blanco, por su parte, es un cl\u00e1sico de la limpieza natural: desinfecta, desgrasa y elimina olores gracias a su acidez. Al combinar ambos elementos y dejarlos reposar, los compuestos de la c\u00e1scara se integran al l\u00edquido y potencian su acci\u00f3n limpiadora. El resultado es una soluci\u00f3n que limpia, desodoriza y aporta un brillo suave a distintas superficies del hogar. Paso a paso: C\u00f3mo prepararlo en casa No hace falta ser experto ni tener elementos especiales. El proceso es simple y lleva menos de cinco minutos de trabajo: Guardar las c\u00e1scaras de una o dos paltas, bien enjuagadas para eliminar restos de pulpa Ponerlas en un frasco de vidrio limpio con tapa Llenar completamente con vinagre blanco Permitir que repose durante 24 a 48 horas para que los aceites y antioxidantes se liberen en el l\u00edquido Colar el preparado y transferirlo a un envase con rociador Diluir con agua si se prefiere un aroma m\u00e1s suave antes de usar El costo es pr\u00e1cticamente nulo: el vinagre blanco es uno de los productos m\u00e1s econ\u00f3micos del supermercado y las c\u00e1scaras son, literalmente, lo que se iba a tirar. \u00bfD\u00f3nde se puede usar y d\u00f3nde no? Este limpiador natural funciona bien en la mayor\u00eda de las superficies cotidianas: mesadas, canillas, azulejos, bachas, vidrios y electrodom\u00e9sticos de acero inoxidable. Sin embargo, hay excepciones importantes a tener en cuenta. No se recomienda usarlo en: Piedra natural (m\u00e1rmol, granito) porque la acidez del vinagre puede da\u00f1ar la superficie. Madera sin tratar, por el mismo motivo. Superficies muy delicadas o con acabados especiales. Antes de utilizarlo en un \u00e1rea grande, conviene probarlo en un rinc\u00f3n peque\u00f1o y poco visible. Adem\u00e1s, si no se va a usar de inmediato, lo ideal es conservarlo en la heladera para que no se deteriore. Y aunque parezca obvio: No debe consumirse. Iniciativas como esta, donde un residuo se convierte en insumo, forman parte de lo que se conoce como econom\u00eda circular dom\u00e9stica, un cambio de h\u00e1bitos que no requiere inversi\u00f3n, solo informaci\u00f3n. -------------------------------- M\u00e1s contenido en Urgente24 Contrato millonario: Se filtr\u00f3 cu\u00e1nto gana por mes esta conductora de Telefe El inc\u00f3modo momento que tuvo que pasar Betiana Blum: \\"Entender que Beto ya no est\u00e1 te...\\" Telefe de mal en peor: El conductor que todav\u00eda no arranc\u00f3 y la gente ya pide que lo saquen La fuerte declaraci\u00f3n de Jorge Rial que nadie esperaba: \\"Decidimos...\\"