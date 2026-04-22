Las claves del Telescopio Roman NASA: ¿Es mejor que el James Webb?

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Telescopio Roman vs. James Webb: Principales diferencias en el espacio

Es habitual que surjan comparaciones entre el nuevo observatorio y el actual rey de la astronomía espacial, el Telescopio Espacial James Webb (JWST), el cual fue lanzado con éxito a fines del año 2021.

Ambos instrumentos operarán a una distancia aproximada de 1,6 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, sus funciones y capacidades visuales son altamente complementarias más que estrictamente competitivas en el campo de la observación.

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La principal ventaja del Telescopio Roman radica en su inmenso campo de visión. Mientras que el JWST se enfoca en porciones diminutas del cielo con una profundidad asombrosa, el Roman ofrecerá una perspectiva mucho más amplia y panorámica del espacio.

Por su parte, el James Webb cuenta con un espejo primario de mayor tamaño. Esta característica técnica le otorga una ventaja inigualable para observar el universo con mayor profundidad temporal, captando la luz de las galaxias más antiguas.

El debate presupuestario: La ciencia de la NASA bajo amenaza

A pesar del rotundo éxito técnico que representa el ensamblaje del telescopio, el clima político en Washington genera una profunda incertidumbre. La celebración del hito coincidió con severas turbulencias en la financiación gubernamental.

Hace pocas semanas, la solicitud de presupuesto del presidente Donald Trump para el próximo año fiscal sugirió un recorte alarmante. La propuesta del Ejecutivo busca reducir casi a la mitad los fondos destinados al programa científico de la agencia espacial.

image El panorama actual recuerda a las intensas negociaciones vividas el año pasado. Una versión filtrada había propuesto retirar la financiación para el ya ensamblado telescopio Roman, aunque el Congreso finalmente rechazó dichos recortes, salvando el proyecto de su cancelación.

Para el ciclo actual, el programa aseguró su presupuesto operativo hasta fines de 2026. Además, la reciente solicitud publicada a principios de abril proyecta asignar US$167 millones para garantizar su funcionamiento durante todo el año 2027.

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El legado de Nancy Grace Roman: La pionera detrás del nombre

Nombrar a este potente instrumento no fue una decisión tomada a la ligera. El observatorio rinde un merecido homenaje a Nancy Grace Roman, una figura histórica e indispensable en el desarrollo de la astronomía espacial moderna.

Roman hizo historia al convertirse en la primera astrónoma jefe de la NASA. Su liderazgo visionario forjó el camino para las misiones científicas que hoy consideramos el estándar de excelencia en la exploración del cosmos.

image A lo largo de su extensa carrera, se ganó el respetado apodo de la "Madre del Hubble". Su incansable labor de promoción, diseño y planificación fue determinante para la creación y el éxito sostenido del icónico Telescopio Espacial Hubble.

Hoy, el instrumento que lleva su nombre está a punto de continuar y amplificar su inmenso legado. Con su lanzamiento inminente, el Telescopio Roman expandirá los horizontes que ella ayudó a abrir para toda la comunidad científica internacional.

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