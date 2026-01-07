El Hospital Pirovano de la Capital Federal inauguró en la tarde de este último martes 06/01 nuevas salas de internación y puso en marcha una renovación tecnológica para mejorar la atención médica de los pacientes a lo que hay que sumar que este nosocomio desarrolló en diciembre de 2025 la primera cirugía con realidad aumentada.
CABA
Se renueva el Hospital Pirovano: Obras y la 1ra cirugía con realidad aumentada
El Hospital Pirovano de la Capital Federal inauguró nuevas salas y en diciembre pasado desarrolló la primera cirugía con realidad aumentada.
Las obras de renovación de este hospital porteño comprendieron la inauguración de una nueva sala de Internación Pediátrica, planta de quirófanos centrales, remodelación de la Guardia y modernización de equipamiento para mejorar diagnósticos y tratamientos.
El Hospital Pirovano desarrolló la 1era cirugía con realidad aumentada
El pasado viernes 05/12/2025, el Hospital Pirovano realizó un procedimiento quirúrgico inédito asistido con gafas de realidad aumentada. La primera intervención fue una cirugía de resección de sarcoma sinovial para extirpar un tumor maligno alojado en la mandíbula del paciente, y fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas. El equipo de cirujanos pudo visualizar la anatomía del paciente en tiempo real. La flamante tecnología que se usa en el hospital de Coghlan (Monroe 3555) permite localizar huesos, venas, arterias, nervios, órganos y tumores con precisión milimétrica, antes de realizar una incisión profunda.
“Esta es la tecnología justa”, explica el médico Gabriel Damiano, jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Pirovano. En noviembre de 2025, él y su equipo realizaron la primera operación con realidad aumentada de todo el sistema de salud público de la Ciudad. Y en menos de un mes llevan hechas tres cirugías con este procedimiento.
Jorge Macri y Fernán Quirós destacaron la labor de los médicos tras la realización de esta cirugía
“Este avance es el resultado del fuerte compromiso de la Ciudad con el sistema de salud pública. Vamos a seguir impulsando un servicio sanitario de calidad, universal, solidario y gratuito con prioridad para los porteños”, declaró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del Hospital Pirovano, Hernán Filippo; entre otras autoridades.
El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.
Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente.
“Lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”, explicó el ministro Quirós.
La función del Hospital Pirovano
En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100 mil intervenciones y más de 2.500 cirugías. En diciembre pasado se inauguró una sala de procedimientos con mesa para cirugías y un depósito para equipos, y se amplió el acceso y la oficina del jefe de servicio.
La salud pública es una de las prioridades de la gestión, que ha destinado este año más de $76.000 millones para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales.
