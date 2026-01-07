Se renueva el Hospital Pirovano: Obras y la 1ra cirugía con realidad aumentada

El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.

SERENUEVAELHOSPITALPIROVANOOBRASYLAPRIMERACIRUGIACONREALIDADAUMENTADAFOTO3 El Hospital Pirovano de la Capital Federal inauguró nuevas salas y en diciembre pasado desarrolló la primera cirugía con realidad aumentada. (Foto: Prensa CABA)

Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente.

“Lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”, explicó el ministro Quirós.

La función del Hospital Pirovano

En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100 mil intervenciones y más de 2.500 cirugías. En diciembre pasado se inauguró una sala de procedimientos con mesa para cirugías y un depósito para equipos, y se amplió el acceso y la oficina del jefe de servicio.

La salud pública es una de las prioridades de la gestión, que ha destinado este año más de $76.000 millones para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales.

