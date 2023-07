Cirugías de pérdida de peso ganan terreno entre los jóvenes

En este contexto, y dentro de una investigación previa que vio la luz en el prestigioso Journal of the American College of Surgeons, el mismo equipo de expertos había comunicado acerca de los descensos sostenidos en el peso corporal y las condiciones médicas asociadas, además de revelar cifras reducidas de complicaciones a largo plazo tras una década de someterse a intervenciones quirúrgicas bariátricas y metabólicas en pacientes de entre 15 y 21 años.