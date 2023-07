Telefe aplastó a El Trece: El clásico que lo dejó en ruinas

El aclamado largometraje, transmitido por Telefe en el horario estelar de las 18.30 horas, logró conquistar la cifra sobresaliente de 9,1 puntos de rating, una marca que pocas propuestas televisivas contemporáneas alcanzan. Y su impacto no se limitó solo a la pantalla, ya que generó una resonancia masiva en las redes sociales, despertando un gran entusiasmo entre los usuarios. Quienes no podían dejar de repetir sus icónicas frases tales como: "Yo hago puchero, ella hace puchero; yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “¿Quién no conoce algún Sergio?”, o “Tres empanadas”.