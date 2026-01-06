Temor a bacteria: Nestlé retira estos productos por precaución y ANMAT advierte

Nestlé realiza el retiro mundial de algunos productos para lactantes, incluida una leche de fórmula para bebés, debido a la preocupación de que estén contaminados con una bacteria que puede provocar intoxicación alimentaria. En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya lanzó alerta.
Esta medida global se considera uno de los retiros más grandes de productos en la historia de Nestlé.
¿Qué pasó con los productos Nestlé para bebés?
La ANMAT informó en un comunicado que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.
Esto incluye productos de fórmula infantil NAN 1 Optipro con HMO, en sus contenidos netos de 400g y 800g y ALFAMINO, en su contenido neto de 400 g vendidos en Argentina.
"Este retiro es una medida de precaución debido a la posible presencia de cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados", indica Nestlé en su web.
Los lotes de productos Nestlé afectados por la retirada son:
Productos de elaboración nacional
Provincia de Santa Fe
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 400 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 800 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
Producto importado
Origen: Suiza
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación: 400 g
RNE N°: 00-014591
RNPA N°: 079-00-022965
Lote y fecha de vencimiento:
- Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
ANMAT advierte por algunos productos Nestlé
Ante este contexto, la ANMAT dispuso lo siguiente:
- A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
- A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected].
- A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.
¿Qué provoca la bacteria Bacillus cereus?
El retiro de lotes de estos productos Nestlé es porque potencialmente contienen cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus.
"La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras)", indica la ANMAT.
Esta bacteria puede provocar intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina.
También puede causar, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.
"Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados", aseguró la ANMAT.
En ese contexto, Nestlé destacó que "no ha habido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión".
Sin embargo, indicaron que decidieron realizar el retiro voluntario por precaución.
Cuando se activó el alerta en España, fuentes de Nestlé señalaron a EFE que "la seguridad y el bienestar de los bebes es nuestra máxima prioridad".
"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier preocupación o inconveniente que esta acción pueda generar para padres, cuidadores y clientes", indica Nestlé en su web.
