Temor a bacteria: Nestlé retira estos productos por precaución y ANMAT advierte

Los lotes de productos Nestlé afectados por la retirada son:

Productos de elaboración nacional

Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado

Origen: Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

nestle fórmula láctea NAN

ANMAT advierte por algunos productos Nestlé

Ante este contexto, la ANMAT dispuso lo siguiente:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos .

. A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected].

al teléfono o vía e-mail a: A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

¿Qué provoca la bacteria Bacillus cereus?

El retiro de lotes de estos productos Nestlé es porque potencialmente contienen cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus.

"La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras)", indica la ANMAT.

Esta bacteria puede provocar intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina.

También puede causar, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

"Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados", aseguró la ANMAT.

En ese contexto, Nestlé destacó que "no ha habido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión".

Sin embargo, indicaron que decidieron realizar el retiro voluntario por precaución.

Cuando se activó el alerta en España, fuentes de Nestlé señalaron a EFE que "la seguridad y el bienestar de los bebes es nuestra máxima prioridad".

"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier preocupación o inconveniente que esta acción pueda generar para padres, cuidadores y clientes", indica Nestlé en su web.

