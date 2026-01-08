En Japón, un grupo de científicos reveló que los insectos imitan el ruido de las serpientes para defenderse y ahuyentar depredadores. En esto, se basa el llamativo mecanismo defensivo que éstos mismos científicos descubrieron en la polilla de la especie Phyllosphingia dissimilis durante su fase de larva y la de ninfa (crisálida).
CONDUCTA ANIMAL
Descubrimiento: insectos que imitan el ruido de las serpientes para defenderse
El estudio en el que se ha comprobado esto es obra de un equipo encabezado por Shinji Sugiura, de la Universidad de Kobe en Japón.
Sonidos defensivos
“Nos interesamos en este tema cuando observamos que las larvas y pupas de una especie de esfinge producían sonidos sorprendentemente fuertes al ser estimuladas”, afirmó Sugiura Shinji, ecólogo de la Universidad de Kobe.
Para explorar cómo funciona esto, Sugiura y su equipo examinaron cómo las larvas y pupas de la polilla de las hojas de ante (Phyllosphingia dissimilis) responden al contacto con pinzas que simulan un ataque, como el picotazo de un pájaro o la mordedura de un depredador. El equipo registró tanto el movimiento corporal como las respuestas sonoras de cada larva y pupa, y también estudió cómo los órganos internos de los animales participaban en la producción sonora.
Las pruebas con larvas maduras
En la revista Journal of Experimental Biology, el equipo informa que la mayoría de las larvas maduras y la mitad de las pupas utilizadas en las pruebas reaccionaron al tacto, emitiendo sonidos y moviendo rápidamente sus cuerpos. Las pruebas subacuáticas revelaron que estos sonidos se emitían a través de las aberturas respiratorias de los animales, visibles como burbujas de aire. Sugiura explicó la importancia de este hallazgo: “Hasta ahora, se creía que la producción de sonidos de las pupas se producía únicamente mediante la fricción física entre las partes del cuerpo o contra el sustrato. Esta es la primera evidencia que demuestra un mecanismo de producción de sonido en las pupas impulsado por el aire forzado”.
Pero, ¿por qué estos insectos usarían aire forzado para producir estos sonidos? Sugiura continúa ofreciendo una sugerencia escabrosa: “Tanto las larvas como las pupas de esta especie producen patrones acústicos similares. Sus silbidos aéreos se asemejan a los sonidos de advertencia de las serpientes. Dado que las larvas y pupas de la esfinge probablemente sean presa de aves y pequeños mamíferos —animales que a su vez podrían ser atacados por serpientes—, nuestra hipótesis es que esta especie de esfinge imita acústicamente las señales de advertencia de las serpientes para protegerse”.
El estudio se titula “Sound production by hawkmoth larvae and pupae through abdominal spiracles” y fue publicado en la revista académica Journal of Experimental Biology.
