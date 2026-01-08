Descubrimiento: insectos que imitan el ruido de las serpientes para defenderse

DESCUBRIMIENTOINSECTOSQUEIMITANELRUIDODELASSERPIENTESPARADEFENDERSEFOTO3 Un grupo de científicos descubrió que los insectos imitan el ruido de las serpientes para defenderse de los depredadores.

Pero, ¿por qué estos insectos usarían aire forzado para producir estos sonidos? Sugiura continúa ofreciendo una sugerencia escabrosa: “Tanto las larvas como las pupas de esta especie producen patrones acústicos similares. Sus silbidos aéreos se asemejan a los sonidos de advertencia de las serpientes. Dado que las larvas y pupas de la esfinge probablemente sean presa de aves y pequeños mamíferos —animales que a su vez podrían ser atacados por serpientes—, nuestra hipótesis es que esta especie de esfinge imita acústicamente las señales de advertencia de las serpientes para protegerse”.

El estudio se titula “Sound production by hawkmoth larvae and pupae through abdominal spiracles” y fue publicado en la revista académica Journal of Experimental Biology.

