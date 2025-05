El hombre que se hizo morder por 200 serpientes y terminó revolucionando la ciencia

image.png Tim Friede se inyectó veneno y se dejó morder por serpientes venenosas para crear inmunidad, buscando mejorar el tratamiento de mordeduras en zonas sin acceso a antídotos.

La movida no era para hacerse el héroe. Friede tenía un objetivo claro: ayudar a quienes viven en zonas donde no hay acceso a antiveneno. "No quería perder un dedo, ni faltar al trabajo. Pero sobre todo, no quería que otro tenga que morir por esto", explicó. Desde África hasta Asia, cada año unas 140.000 personas mueren por mordeduras, y muchas más quedan con secuelas graves.