Astrónomos advierten: las explosiones de las nova están fuera de control

El material extraído de la atmósfera de la estrella compañera es principalmente hidrógeno. Con el tiempo, ese material se acumula en la superficie de la enana blanca. A medida que el hidrógeno se va acumulando, la enana blanca lo calienta y ese calor va en aumento hasta que finalmente desencadena una reacción de fusión. En otras palabras, el gas es expulsado de la superficie de la enana blanca con una explosión.

ASTRONOMOSADVIERTENLASEXPLOSIONESDELASNOVAESTANFUERADECONTROLFOTO3 Un grupo de astrónomos advirtió que las explosiones estelares de las tipo nova están fuera de control y que son más complejas de lo creído.

En promedio, las novas son alrededor de 200.000 veces más brillantes que el Sol, mientras que las novas más brillantes pueden ser 10 veces más brillantes que eso. Las novas pueden incluso ser lo suficientemente brillantes como para ser vistas a simple vista desde la Tierra, aun cuando el sistema estelar no era visible antes del estallido. Las novas pueden durar días, semanas o incluso meses.

¿Quiénes fueron los que realizaron este descubrimiento?

El trabajo fue realizado por un equipo internacional integrado, entre otros, por Elias Aydi, de la Universidad Tecnológica de Texas, y Gail Schaefer, de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos ambas instituciones.

Los autores del estudio se valieron de observaciones efectuadas con el conjunto de telescopios del Centro de Astronomía de Alta Resolución Angular (CHARA) en Estados Unidos.

¿Qué método se utilizó para este descubrimiento de las explosiones estelares nova?

Para las observaciones, Aydi, Schaefer y sus colegas utilizaron la técnica de la interferometría, gracias a la cual se pudo combinar la luz de múltiples telescopios, logrando la resolución necesaria para obtener con suficiente nitidez imágenes directas de las explosiones en rápida evolución.

El equipo examinó las imágenes de dos novas muy diferentes que se produjeron en 2021. Una de ellas, Nova V1674 Herculis, fue una de las más de evolución más rápida registradas, aumentando y disminuyendo su brillo en tan solo unos días. Las imágenes revelaron dos flujos de gas perpendiculares claramente diferenciados. Además, estos flujos emergentes aparecieron en las imágenes mientras el telescopio espacial Fermi de rayos gamma de la NASA también detectaba rayos gamma de alta energía, lo que vincula directamente la emisión con esos flujos.

La segunda, Nova V1405 Cassiopeiae, evolucionó mucho más despacio. Sorprendentemente, retuvo sus capas externas durante más de 50 días antes de expulsarlas finalmente, lo que ha proporcionado la primera evidencia clara de una expulsión retardada. Cuando el material fue finalmente expulsado, se desencadenaron nuevas emisiones de rayos gamma, observadas por el telescopio espacial Fermi.

Los hallazgos hechos en esta investigación sobre los dos casos de nova desafían creencias de gran arraigo sobre el fenómeno de las novas que durante mucho tiempo se han tenido por incuestionables.

El estudio se titula “Multiple outflows and delayed ejections revealed by early imaging of novae” y fue publicado en la revista académica Nature Astronomy.

